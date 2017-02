Antoine hat den rollenden Tante-Emma-Laden seines Vaters ­übernommen und erhält ­Unterstützung von der charmanten Claire: »Der ­fliegende Händler der Provence« Foto: HR/Degeto

Betrifft

Demokratie – Wie denkt der Südwesten darüber?

Was für eine Frage! Was für eine Formulierung! Aber wohl angebracht: Im idyllischen Haßloch in Rheinland-Pfalz ist die Welt noch in Ordnung, könnte man meinen. Doch viele Menschen sind unzufrieden: Die Politiker seien unfähig, Probleme überall, die Verhältnisse ungerecht, so heißt es hier. In der Dokumentation »Betrifft« wird nachgefragt: Warum hängen manche Bürger nicht mehr allzu sehr an der bürgerlichen Demokratie oder könnten sogar gleich ganz auf sie verzichten? Natürlich ist daran die Demokratie, wie sie ist, schuld. Aber nicht allein, oh nein.

SWR, 20.15

Gesund essen – aber wie?

Die Qualität unserer Lebensmittel

Apropos Selbstverantwortung. Die RBB-Praxis begleitet eine junge Lehrerin bei ihrer Suche nach dem besten Essen und unternimmt eine Reise zu diversen Instituten der Ernährungsforschung. Klar wird dabei: Man muss schon sorgfältig auswählen, wenn man sich qualitativ hochwertig ernähren will. Und wobei müsste man das nicht?

RBB, 20:15

Arm gemacht – Alleine ­erziehen in Deutschland

Alleinerziehende zahlen in Deutschland einen hohen Preis: Es geht ihnen wirtschaftlich schlechter als anderen Familien, ihr Armutsrisiko ist mit vierzig Prozent immens und in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Neun von zehn Alleinerziehenden sind Frauen. Der Film zeigt, wie Alleinerziehende in den deutschen Rechtssystemen durchs Raster fallen und dadurch, so das Fazit einer großen Studie, systematisch benachteiligt werden.

HR, 22.45

Der fliegende Händler der Provence

Da scheint sich das Wachbleiben zu lohnen: Der dreißigjährige Antoine lebt als Kellner in Paris eher unglücklich in den Tag hinein. Eine schwere Erkrankung seines Vaters zwingt ihn zur Rückkehr in die Provence, wo er mit dem mobilen Tante-Emma-Laden seines alten Herren lustlos über abgelegene Dörfer und Bauernhöfe kutschiert. Mit Hilfe seiner Freundin Claire, die ihn auf seinen Fahrten begleitet, lernt Antoine nach und nach die Schönheit dieser weltvergessenen Gegend und die Liebenswürdigkeit ihrer Menschen schätzen. Regisseur Eric Guirado erzählt eine kitschfrei beobachtete und erfrischend inszenierte Sommerkomödie. Mit Nicolas Cazalé (Antoine Sforza), Clotilde Hesme (Claire), Daniel Duval (Antoines Vater). F 2007.

HR, 23.30