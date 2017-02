Vorher-nachher-Bilder

Verlorener, als Oliver Twist es je hätte sein können: Saroo (Sunny Pawar) Foto: Long Way Home Productions 2015

Es liegen ungefähr 1.500 Kilometer zwischen Khandwa im Zentrum des indischen Subkontinents und Kalkutta (heute Kolkata) im nordöstlichen Bundesstaat Westbengalen. Die bei einer Zugfahrt zwischen den beiden Städten zurückgelegte Entfernung entspricht also grob der einer Fahrt von Berlin nach Rom. Das ist nicht unbedingt gleich die halbe Welt, die da durchmessen wird, könnte man denken, aber das setzt voraus, dass der Zug, in dem man sich befindet, keinerlei Umwege nimmt, dass man sich nicht auf einer Irrfahrt befindet, sondern eine wenigstens entfernte Ahnung davon hat, von wo aus man wohin fährt, dass man sich also nicht in einer Art Traum bewegt.

Eine Zugfahrt von Khandwa nach Kalkutta steht so ziemlich am Anfang des Films »Lion« von Garth Davis. Dessen Vorlage ist das autobiographische Buch »A long Way Home« von Saroo Brierley. Der Autor verirrte sich 1986 als Fünfjähriger auf einem Bahnhof in Khandwa. Auf der Suche nach seinem älteren Bruder schlief er in einem wartenden Zug ein. Als er aufwachte, war der Zug in voller Fahrt auf dem Weg nach Kalkutta.

Und dieses Kalkutta der mittleren 80er, das die erste Hälfte des Films zeigt, liegt mehr oder weniger auf dem Planeten »Oliver Twist«: Betteln auf der Straße, Waisenhaus, Polizei, zwielichtige Erwachsene, die selten etwas anderes als irgendeine Form von Bosheit und Missbrauch im Sinn haben.

Zudem wird in Kalkutta eine andere Sprache (Bengali) gesprochen als die Muttersprache des Fünfjährigen (Hindi). Er ist verlorener, als Oliver Twist es je hätte sein können.

Ein fünfjähriges Kind, das seinen Namen nicht schreiben und seine Heimatadresse – das Dorf Ganesh Talei im Großraum von Khandwa – nicht einmal benennen, geschweige denn auf einer Karte finden kann (eine Abstraktionsleistung, die ohnehin nicht zu unterschätzen ist). Eine Wohltätigkeitsorganisation nimmt sich der mutmaßlichen Waise an. Sie wird von einem australischen Ehepaar (Sue und John Brierley, im Film Nicole Kidman und David Wenham) adoptiert. Gerettet?

Ist »Lion« nun ein Film mit dem Ziel, von Nicole Kidman adoptiert zu werden? In der zweiten Hälfte ist der erwachsene Saroo (Dev Patel) Student (Hotelmanagement und Tourismus) in Australien. Auf einer Party von ebenfalls indischstämmigen Kommilitonen erinnert er sich plötzlich an seine »verlorene« Kindheit, daran, dass er ursprünglich eben nicht aus Kalkutta stammt. Woher genau, weiß er nicht mehr.

Zunächst mit Hilfe von Zugfahrplänen und Landkarten versucht er, den Verlauf jener fatalen Zugfahrt zu rekonstruieren. Indien erschließt sich mit Hilfe von Google Earth. Auf diesem Weg hat er schließlich Erfolg und kehrt 2012 in seinen Heimatort zurück, wo er auch seine leibliche Mutter – Kamla Munshi (Priyanka Bose) – wiederfindet, die ihn gut 25 Jahre lang für tot/verschollen gehalten hat.

Doch selbst die energischste Rührseligkeit des Familienzusammenführungsmelodrams, der letztlich doch noch gute Ausgang auf dem Charles-Dickens-Planeten, kann von dem Zwiespalt des Films kaum ablenken. In »Lion« geht es weniger um die Spaltung zwischen einer »spirituellen« Heimat (Indien und die leibliche Mutter) und einer sozialen (Hobart, Australien und die Adoptivmutter), denn um einen Bruch in der Geschichte des Films selbst (nicht nur dieses speziellen). Der Bruch zwischen einem Kino im herkömmlichen Sinne, das noch eng an Zusammenhänge wie Literatur, Eisenbahn und Stadtpanorama gekoppelt war, und dem gegenwärtigen »Post-Cinema«, dessen Ort im wesentlichen der Computerbildschirm ist. Die in diesem konkret von Distanzen handelnden Film abgemessene Distanz ist letztlich die zwischen einer Welt im Blick aus dem Fenster des fahrenden Zuges und einer Welt im Blick der Satellitenüberwachung und von »Google Earth«.