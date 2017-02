Richtermangel lähmt Justiz

Prozess gegen die Hooligans von »Faust des Ostens« verzögert sich seit Jahren: Öffentlichkeitsscheuer Fan von Dynamo Dresden Foto: Ingo Wagner dpa/lni

Die anstehende Pensionierungswelle von Richtern in den ostdeutschen Bundesländern hat schon jetzt Auswirkungen auf laufende Verfahren. Künftig dürften sich die Probleme weiter verschärfen. So warnte der Deutsche Richterbund am Montag vor den Folgen der Personalnot an den Gerichten. Viele Richter stünden vor dem Ruhestand, erklärte Sven Rebehn, Bundesgeschäftsführer des Richterbundes, gegenüber dpa. 2020 würden rund 100 Richter und Staatsanwälte im Osten in Rente gehen. 2028 würden es bundesweit gar 1.000 Juristen sein. »Es werden in den kommenden Jahren mehr gut qualifizierte Richter und Staatsanwälte benötigt, als die neuen Länder ausbilden«, konstatierte Rebehn. Bundesweit fehlten schon jetzt 2.000 Richter und Staatsanwälte, warnte er.

Dass der Osten von den Pensionierungen so überdurchschnittlich stark betroffen ist, hängt mit der Kündigungswelle zusammen, zu der es nach 1990 infolge der Annexion der DDR kam. Damals wurde nahezu der komplette Justizapparat ausgetauscht und durch oftmals zweitklassiges Personal aus der BRD besetzt. Die »Westimporte«, die fast zeitgleich ihren Dienst aufnahmen, stehen nun kurz vor ihrer Pensionierung. In Sachsen sollen nun Richter und Staatsanwälte, die in den Jahren 1962 bis 1964 geboren wurden, künftig bis zu drei Jahre länger ihren Dienst verrichten, wenn sie dies wollen.

Am Montag wies der sächsische Linke-Landtagsabgeordnete Klaus Bartl exemplarisch auf zwei bedeutende Verfahren hin, die von der Justiz noch immer nicht bearbeitet wurden, obwohl sie bereits seit Jahren laufen. Dabei handelt es sich zum einen um die »Sachsensumpf«-Affäre von 2007. In diesem Fall sollen Politiker sowie Bedienstete von Polizei und Justiz in den 1990er Jahren Teil eines kriminellen Netzwerkes in Sachsen gewesen sein, dem unter anderem Verrat von Dienstgeheimnissen, Korruption, Verstrickung in Kinderprostitution und dubiose Mordanschläge bzw. angebliche Selbstmorde sowie zweifelhafte Immobiliengeschäfte vorgeworfen worden waren. Bis heute sind die Vorwürfe nicht lückenlos ausgeräumt (jW berichtete).

Des weiteren verwies der renommierte Rechtspolitiker und Jurist darauf, dass sich auch der Prozess gegen führende Köpfe der neofaschistischen Vereinigung »Faust des Ostens« (FdO) vier Jahre nach der Anklage weiter verzögere. »Es ist nicht hinnehmbar, dass rechtlich und politisch hochbrisante Verfahren über Jahre verschleppt werden«, kritisierte der Linke-Politiker. Die FdO-Mitglieder gelten als extrem gewalttätige Hooligans aus dem Umfeld von Dynamo Dresden. Bereits 2013 hatte die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Gründung einer kriminellen Vereinigung Anklage gegen die FdO-Anführer erhoben. Passiert ist seitdem nichts, obwohl die Ermittlungsbehörden den rund 100 FdO-Anhängern, die auch gemeinsam Kampfsportübungen durchführen, ein extrem rechtes Weltbild bescheinigen. So sollen sie sich mit dem sogenannten Hitlergruß grüßen und über »Kanaken«, »Polacken« und »Judenfotzen« schwadronieren, wie Spiegel online am Dienstag berichtete. Fest stehe, dass der sächsische Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) um zusätzliche Stellen im Personalplan der sächsischen Justiz kaum herumkomme, wenn er sich am Bedarf orientiere, stellte Bartl mit Blick auf die Arbeitsfähigkeit der Justiz im Freistaat klar.