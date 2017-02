Da stehen die »Personalkosten«

Arbeiter der Blohm-&-Voss-Werft in Hamburg finden sich am Dienstag bei einer Betriebsversammlung vor dem Werksgelände ein. 300 der gegenwärtig etwa 1.000 Stellen sollen vernichtet werden. Der Aufsichtsratschef Klaus Borgschulte drückte das in der Sprache des Kapitals aus: »Unsere mehrwöchige Analyse zeigt, dass dringend erforderliche Investitionen ausgeblieben sind, Konstruktions- und Fertigungsprozesse nicht ausreichend modernisiert und die Kostenstrukturen nicht den realen Bedingungen angepasst wurden.« (dpa/jW)