Diesmal per Oberschenkel

»Hashtag #werersteristmussaufsteigen«: Claus-Dieter »Pele« Wollitz Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa-Bildfunk

Zum Drittligaspitzenspiel empfing Tabellenführer MSV Duisburg bereits am Freitag Verfolger Magdeburg. Die Partie versprach alles, wovon man zu träumen wagt: ein Hexenkessel aus Gesängen und Choreos beider Fanlager und zwei konkurrierende Mannschaften, die Offensive als zweiten Vornamen haben. Während die Anhänger beider Seiten ihr Potential als Stimmungskanonen voll ausschöpften, ließ die Gemengelage in Sachen Tore stark zu wünschen übrig; es fiel kein einziges. Was selbstredend für das Gästeteam erfreulicher war und von diesem wie ein Sieg gefeiert wurde.

Grund zum Ärgern hatten die »Zebras« nur bedingt. Zwar hatten sie ihre Großchancen in der ersten Hälfte nicht genutzt. Das hatte sich aber entgegen aller Fußballweisheit nicht gerächt. Von Sorgenfalten auf den Trainergesichtern dann auch keine Spur. Der MSV hat mit sieben Punkten einen für diese enge Liga komfortabel zu nennenden Vorsprung auf Magdeburg, das seinerseits den Vorsprung auf den weiter schwächelnden Rivalen Osnabrück (0:1 zu Hause gegen Bremens II.) auf drei Punkte ausbauen konnte.

Grammatikalisch nennt man es den Konjunktiv der Vergangenheit, im Fußball verpasste Chancen. Der Mittelfeldchef des Halleschen FC, Nick Fennell, traf zweimal die Latte, seine Stürmerkollegen zeigten beim Torabschluss schwere Aussetzer – der Ball wollte einfach nicht rein. Die wenigen Möglichkeiten der ersatzgeschwächten Schwaben aus Großaspach wurden von HFC-Torwarttalent Fabian Bredlow vereitelt. Bis sich dann eben doch bewahrheitete, was in jeder Fußballkneipe zum Allgemeinwissen gehört: Machst du sie nicht rein, tut es der Gegner. Lucas Röser traf für Großaspach. Und sorgte für das Ende einer Serie: Als letztes Team der Liga waren die Hallenser in dieser Saison zu Hause ungeschlagen gewesen.

Ausnahmsweise mal gute Nachrichten von Rot-Weiß Erfurt. Beim Kölner Karnevalsverein Fortuna erzielte »you know who« Carsten Kammlott erneut mit einer artistischen Einlage den Siegtreffer, diesmal per Oberschenkel, und hatte gut lachen über die Narren. Er habe die Woche über geübt, erklärte er einem Reporter. Kammlott muss RWE wohl fast allein retten. Nächstes Wochenende kommt es zu einer Art Showdown gegen Kellerkind Zwickau, das durch den Sieg gegen Holstein Kiel (1:0) nur noch zwei Punkte hinter Erfurt liegt.

Zum zweiten Mal in Folge sagten die Sportfreunde Lotte ihr Heimspiel ab. Grund war wieder der heimische Acker. Durchweicht sei das Geläuf, unbespielbar. Heute abend steht der Pokalkracher gegen Dortmund an. Die Borussen dürften sich da nur über die kurze Anreise freuen, obwohl ihnen der Sieg kaum zu nehmen sein wird. Fragt sich nur, welche Opfer sie bringen müssen.

In der Regionalliga Nordost macht Cottbus-Trainer »Pele« Wollitz nicht nur als Übungsleiter von sich reden. Sein Vorschlag: Endlich alle Meister der vier Regionalligen ohne finale Relegation aufsteigen lassen. Die bisherige Praxis sei demotivierend, bringe ein Meisterteam um den verdienten Lohn der Saison. Unter dem Hashtag #werersteristmussaufsteigen unterstützen mehrere Vereine, u. a. Babelsberg und Jena, die Petition.