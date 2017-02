Westliche Werte

Mauern können wir auch! Schutzwall für die »westlichen Werte« an der US-Grenze zu Mexiko Foto: AP Photo/Christian Torres

Die sogenannte westliche Wertegemeinschaft hielt lange Zeit große Stücke auf ihre moralische Überlegenheit. Sogar so viel, dass sie ihre Werte mit Angriffskriegen zu exportieren versuchte. Geklappt hat das bekanntlich nicht. Heute gibt man in den westlichen Ländern deswegen vor, Werte wie die Menschenrechte in den eigenen Staatsgrenzen mehr oder weniger passiv verteidigen zu müssen. Paradoxerweise soll das in erster Linie über eine rigorose Abschottungspolitik gegenüber Geflüchteten und Migranten funktionieren. Menschenrechte? Gibt’s halt nicht für jeden. Ob in Australien, der EU oder den USA – überall werden See- und Landgrenzen geschlossen und die letzten Reste von Asylrecht abgeschafft. Damit verschärft sich ein lange bestehender »Trend«. Charlotte Knothe reiste vor rund zehn Jahren an die Grenze zwischen den USA und Mexiko, um die Folgen des damals schon harschen Grenzschutzes selbst in Augenschein zu nehmen. Auf Basis ihrer Recherchen und unter Verwendung von O-Ton-Material entstand das Hörspiel »75 Meilen Grenze« (WDR 2008; Di., 19 Uhr, WDR 3 und 23 Uhr, 1Live) das von einem fiktiven, in der Grenzwüste verschwundenen Jugendlichen handelt, der von seinem Freund gesucht wird.

Dass in Vorstandsetagen großer Konzerne fast nur Männer sitzen, ist ein klarer Fall von Geschlechterdiskriminierung. Kaum jemand zweifelt das ernsthaft an. Schließlich bilden Frauen und Männer jeweils etwa die Hälfte der Bevölkerung. Bei Sexarbeit wird das Thema Geschlechterdiskriminierung seltener angesprochen. Dabei gibt es kaum männliche Prostituierte und noch weniger weibliche Freier. Ein Aspekt, den man nicht außer Acht lassen kann, wenn man sich gegen die immer noch weit verbreitete Lustfeindlichkeit unserer Gesellschaft engagieren will. Ob Beate Hinrichs diesen Aspekt in ihrem Feature »Arbeit am Kunden« (WDR 2015; Mi., 0 Uhr, DKultur) berücksichtigt hat? Anhören!

In »Moving Homes« (DKultur/ABC 2016; Mi., 21 Uhr, HR 2 Kultur) schafft der australische Klangkünstler Thomas Meadowcroft einen fluiden Begriff von »zu Hause« und macht dabei die Kraft tropischer Wirbelstürme zum Ausgangspunkt. Im Hörspiel »Träumen« (DKultur 2008; Mi., 21.30 Uhr, DKultur) von Koraljka Mestrovic dreht sich dann alles um eine im Schlaf hellsehende Frau, die ihre Gabe schon seit Kindertagen hat und als Fluch empfindet.

Mit Friedrich Schütze-Quest geht es dann ab in ein damals wie heute weitgehend »Unbekanntes China« (MDR/BR/SR/SWR/DLF 2000; Mi., 22 Uhr, RBB Kulturradio und MDR Kultur) und passend dazu erkundet Arsenije Jovanovic in »Zhuangzi’s Cup of Tea« (DKultur 2017; Ursendung Fr., 0 Uhr, DKultur), wie chinesisches Porzellan und andere Küchenutensilien klingen. Auch erstmals gesendet werden: eine Hörspielfassung von Elise Wilks Stück »Die grüne Katze« (SRF 2017; Fr., 20 Uhr, SRF 1) über das utopische Potential eines genetisch modifizierten Organismus; Dominic Robertsons Portrait von Prinzessin Alexandra Amalie von Bayern »Die Bayerische Prinzessin. Eine Cantastoria« (BR 2017; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) sowie das Hördrama um ein Mordopfer des NSU »Vergesst mich nicht« (NDR/RBB 2017; So., 21 Uhr, NDR Info) nach einem Drehbuch von Laila Stieler.

Zwei Rückblicke zum Schluss. Einmal auf Bertolt Brechts Klassiker »Das Verhör des Lukullus« (ORF 1965; Sa., 14 Uhr, ORF Ö1). Zum anderen auf Stationen der Mediengeschichte: Dem linksalternativen Privatradio Berlins Radio 100, das am 1. März 1987 an den Start ging, sind am 3./4. März Veranstaltungen im Columbia Theater und am Samstag (4. März) ab 7 Uhr ein ganzer Radiotag auf der Berliner UKW Frequenz 88,4 gewidmet.