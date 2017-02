Unilever wappnet sich

Spannende Frage vor allem für die Beschäftigten: Nimmt sich Unilever selbst die Lätta vom Brot? Foto: CC0 Public Domain

Der britisch-niederländische Multi Unilever will seine Firmenstrategie verändern. Im Mittelpunkt soll in Zukunft das Gewinninteresse der Aktionäre stehen. Das teilte das Unternehmen vergangene Woche mit. Unilever macht seinen Umsatz vor allem mit Seife, Kosmetika und Nahrungsmitteln. Die Firma steht auf der Wunschliste des US-amerikanischen Ketchup-Konzerns Kraft Heinz, der dem Konkurrenten vor kurzem ein Übernahmeangebot machte. Unilever hatte den mit einer Kaufsumme von 143-Milliarden US-Dollar (135 Milliarden Euro) untersetzten Versuch genervt abgelehnt.

Eine Fusion zwischen den Riesen würde die Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie noch heftiger durcheinanderwirbeln als der vor zwei Jahren erfolgte Zusammenschluss zwischen Kraft Foods und der Heinz Company. Kraft Heinz plus Unilever würden zusammen mit einem Jahresumsatz von 82 Milliarden US-Dollar dem Schweizer Branchenprimus Nestlé dicht auf die Pelle rücken, der es zuletzt auf sieben Milliarden Dollar mehr brachte.

Die US-Amerikaner zogen das Angebot schnell zurück, als klar wurde, dass Unilever im Moment kein Interesse an einer Übernahme hat. Zumal sich nicht nur die britischen Gewerkschaften sondern vor allem auch die Regierung in London von dem Plan wenig begeistert zeigten. Mit Blick auf den anstehenden Austritt aus der EU will Premierministerin Theresa May bei solchen Fusionen in Zukunft genauer hinschauen. Ein Sprecher der Regierung stritt aber laut Nachrichtenagentur Reuters jede Einflussnahme bei dem jetzt gescheiterten Deal ab. Mays niederländischem Amtskollegen Mark Rutte dürfte der missglückte Übernahmeversuch angesichts der bevorstehenden Parlamentswahlen am 15. März auch gut in den Kram passen .

Die unerwartete Attacke aus den USA hat bei Unilever dennoch Panik ausgelöst. Um gegen eine mögliche feindliche Übernahme gewappnet zu sein, will die Geschäftsführung den Konzern nun offenbar mit aller Gewalt auf weitere Gewinnmaximierung trimmen. Sollte die Dividende stimmen, so die Hoffnung, werden die eigenen Anleger auch bei einem besseren feindlichen Angebot nicht schwach werden. »Die Ereignisse von letzter Woche haben die Notwendigkeit unterstrichen, den Wert, den wir bei Unilever sehen, schneller zu realisieren«, sagte der Vorstandsvorsitzende Paul Polman.

»Das bedeutet Sanierungen. Das Abstoßen von weniger gewinnbringenden Sparten wie etwa den Margarinezweig«, glaubt die niederländische Tageszeitung Volkskrant. Davon wären dann möglicherweise auch die Werke in Kleve und in Wittenberg-Pratau betroffen, wo Unilever im ehemaligen DDR-Betrieb VEB Kombinat Öl und Margarine Magdeburg die Marken Rama und Lätta herstellt. Bislang ist das aber reine Spekulation. Das Unternehmen selbst hat noch keine konkreten Pläne veröffentlicht. Das soll erst im April geschehen.

Bereits vor gut zwei Jahren gliederte Unilever die Margarinesparte in eine eigene Gesellschaft um. Die Abspaltung mache radikale Maßnahmen leichter, falls die nötig werden sollten, erklärte der Vorstand seinerzeit kryptisch. »Wir betrachten den geplanten Umbau mit einer gewissen Skepsis«, sagte der Betriebsratsvorsitzende des Konzern, Hermann Soggeberg damals dem Hamburger Abendblatt. Die Gefahr eines Verkaufs sah er allerdings noch nicht. »Das Margarinegeschäft gehört zu den Kernbereichen von Unilever, daraus ist der Konzern einmal hervorgegangen.«

Ein Grund für die barsche Zurückweisung der Übernahme durch Kraft Heinz könnte nach Ansicht von Reuters auch sein, dass der brasilianische Finanzinvestor 3G an dem Geschäft beteiligt wäre. Er ist nach dem US-Milliardär Warren Buffett zweitgrößter Anteilseigner bei dem Konzern. »3G ist bekannt dafür, den übernommenen Firmen hohe Schulden aufzubürden und dann von ihnen drastische Einsparungen zu verlangen, um möglichst viel Profit aus dem Investment herauszupressen«, beschreibt die britische Nachrichtenagentur die 3G-»Firmenphilosophie«. Unilever wolle aber in Schwellenländern expandieren, was Geld koste, das nach einer Fusion vielleicht nicht mehr zur Verfügung stünde.

Ein neues Angebot von Kraft Heinz ist nach britischem Übernahmerecht erst nach sechs Monaten möglich. Börsianer sind darum erstaunt, dass der Multi schon drei Tage nach der ersten Attacke eine radikale Änderung der Firmenstrategie verkündet hat. »Nicht über die Tatsache, dass Unilever das tut, sondern über den Zeitpunkt. Vor allem über die Eile dahinter«, wundert sich Corné van Zeijl vom Vermögensverwalter ACTIAM in der Volkskrant. Der Börsenfachmann vermutet deshalb, die Führung von Unilever habe Angst, dass es noch weitere Haie geben könnte, die den Konzern fressen wollen. »Anders kann ich mir die Hast nicht wirklich erklären«, sagt er.

Bis jetzt gilt das niederländisch-britische Unternehmen als eines, das traditionell auf langfristigen Erfolg setzt. Vorstandschef Paul Polman baut auf Nachhaltigkeit. »Quartalsziffern interessieren mich nicht«, ist sein Credo. Wer den schnellen Gewinn suchte, war bei dem Margarinemagnaten an der falschen Adresse. Doch vor allem die Briten sollen auf eine Änderung der Firmenstrategie drängen, berichteten verschiedene Medien aus den Niederlanden am Montag. Die niederländischen Aktionäre, darunter auch zwei große Rentenfonds, wollen Unilever aber als ein nachhaltiges Unternehmen für Anleger mit einem langen Atem bewahren, »oder wie es an der Börse heißt: ein Witwen- und Waisenfonds«, so die Volkskrant.