Rechtsextremes Bedrohungsszenario

Wie der Bundestag in seinem täglichen Newsletter am Montag schrieb, beantwortete die Bundesregierung eine kleine Anfrage der Linksfraktion bezüglich Straftaten gegen Parteieinrichtungen. Dazu heißt es:

Politisch motivierte Straftaten gegen Repräsentanten oder Einrichtungen der im Bundestag vertretenen Parteien sind Thema der Antwort der Bundesregierung (Drucksache 18/1125) auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (18/10985). Darin listet die Regierung für das vergangene Jahr insgesamt 142 solcher Delikte auf, zu denen unter anderem Verleumdungen, Bedrohungen und Sachbeschädigungen zählen. Die Zahlen sind vorläufig »und können sich noch verändern, da die Erfassung von Straftaten für das Jahr 2016 noch nicht abgeschlossen ist«. Der Antwort zufolge sind die bekanntgewordenen Taten sämtlich dem Phänomenbereich der politisch rechts motivierten Kriminalität zugeordnet. Wie die Bundesregierung ferner ausführt, kann sie im Bereich Rechtsextremismus »einen bundesweiten Trend zu einer strategischen und systematischen Einschüchterung beziehungsweise Bedrohung von Politikern derzeit nicht ausmachen«. Allerdings habe es in den vergangenen Jahren in einzelnen Regionen »zeitlich beschränkte und mutmaßlich geplante Übergriffe sowie auch Angriffe aus einem situativen Tatimpuls heraus gegenüber lokalen Amts- oder Mandatsträgern« gegeben. »Durch Übergriffe in Form von Beleidigungen, Bedrohungen, Sachbeschädigungen oder vereinzelt auch gewalttätigen Angriffen bauen Rechtsextremisten ein Bedrohungsszenario gegenüber den Garanten einer funktionierenden Flüchtlingspolitik auf«, heißt es in der Vorlage weiter.

Der Druck auf die städtischen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin wächst. Am Montag übergaben die Mieter vom Mariannenkiez mehr als 1.000 Unterschriften an Bausenatorin Katrin Lompscher im Senat für Stadtentwicklung. Sie fordern, dass die Mieterhöhungen der Degewo um bis zu 13 Prozent zurückgenommen werden. Dazu erklärte die Initiative @Mariannenkiez in einer Pressemitteilung:

Mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften, inklusive der Degewo, finden bereits Gespräche statt, um eine neue Regelung zur Mietengestaltung zu vereinbaren, teilte Lompscher auf Anfrage mit. Den Ergebnissen der Verhandlungen für eine neue Kooperationsvereinbarung will Lompscher nicht vorgreifen. »Mein Ziel ist, die Vereinbarung auf Mieterhöhungsverlangen anzuwenden, die ab 1. Januar 2017 wirksam werden«, sagt die Senatorin für Stadtentwicklung von der Linken. Somit besteht eine Chance, dass die Mieterhöhungen der Degewo rückwirkend wieder fallengelassen werden. Bis eine Einigung mit der landeseigenen Baugesellschaft erzielt wird, rät sie den Mietern dazu, sich einen mietrechtlichen Rat von kompetenter Seite geben zu lassen. »In jedem Fall empfehle ich auch die Kontaktaufnahme mit den Kundenzentren Ihres Vermieters«, so Lompscher. Beide Ratschläge hat die Initiative @Mariannenkiez bereits umgesetzt. Die Empfehlung des Anwalts Sebastian Bartels vom Berliner Mieterverein ist eindeutig: »Die Mieterhöhung sollten betroffene Mieter für März nicht überweisen oder nur unter Vorbehalt«, erklärte er bei einer Mieterversammlung. Die Degewo könne sich daher schon mal auf einen Boykott der Erhöhung einstellen, teilte Miriam Reuter von der Initiative @Mariannenkiez dazu mit.