Umverteiler des Tages: Hendrik K.

Foto: Oliver Mehlis/dpa

Eine Szene wie aus einem Film, der in einer besseren Zukunft spielt: »Es ist be­son­ders ver­werf­lich, dass Sie Geld nah­men, das für be­dürf­ti­ge Men­schen be­stimmt war«, sagt die Richterin. Ein SPD-Politiker sitzt verschämt auf der Anklagebank. Geht es hier um Sozialabbau, die »Agenda 2010« und das von der »rot-grünen« Bundesregierung eingeführte Sanktionssystem für Langzeiterwerbslose? Leider knapp daneben. Die Szene spielte sich keineswegs vor einem Revolutionstribunal, sondern vor dem Amtsgericht Herford ab, wie die Bild am späten Sonntag abend auf ihrer Internetseite berichtete. Der Angeklagte war lediglich ein Lokalpolitiker, 28 Jahre alt und ehemals ehrenamtlicher Kassenwart der »Herforder Tafel«, der insgesamt 3.400 Euro unterschlagen hatte. Sein Name wird in den aktuellen Medienberichten mit Hendrik K. angegeben, sein voller bürgerlicher Name findet sich in älteren Artikeln über sein Engagement bei der Herforder Tafel, stand aber bei Redaktionsschluss auch noch auf der Liste der Ratsmitglieder auf der offiziellen Internetseite der Stadt Enger. Soweit bekannt »brauchte« er das unterschlagene Geld, um weiblichen Chatbekanntschaften Dessous und Overalls in Lack und Leder sowie Duftöle und Gutscheine zu schenken. Nach eigener Aussage hatte er unter einem Pseudonym in Sadomasoforen gechattet – die Frauen hätten jedoch seinen wahren Namen erfahren und ihn daraufhin erpresst. Die Richterin zeigte sich davon unbeeindruckt. Er wurde schließlich zu neun Mo­na­ten Haft auf Be­wäh­rung und 150 Stun­den So­zi­al­ar­beit verurteilt. Hendrik K. hatte zu Beginn seiner politischen Karriere auf der Homepage der SPD Enger erklärt, er wolle »das Ehrenamt stärken« und trotz des knappen finanziellen Spielraumes »bestehende Einrichtungen erhalten und bewahren«. Welcherlei Clubs damit gemeint waren, blieb unklar. Sein Ehrenamt als Kassenwart der Herforder Tafel ist er natürlich los.