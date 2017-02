Was ist schon normal?

»Generallyrik zur Situation in Lyrikdeutschland«: Clemens Schittkos Gedichte sind positiv irritierend Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

Der Berliner Lyriker Clemens Schittko hat seinem neuen Gedichtband den provokanten Titel »Ein ganz normales Buch« gegeben. Aber was ist eigentlich ein »ganz normales Buch«? Die 23 Gedichte sind voller Fragen, Wut und Zorn. Sie passen in diese Zeit und dokumentieren die Ratlosigkeit vieler Intellektueller gegenüber einer Welt, deren Normalzustand die Unübersichtlichkeit geworden scheint.

Manchmal hilflos bis resignierend schreibt sich Schittko fragend voran – aber was ist, wenn die Antworten ausbleiben? Können oder sollen Dichter überhaupt Antworten auf die Fragen der Zeit geben? Und worin unterscheiden sie sich von Propagandisten, wenn sie Stellung beziehen? Beim Lesen fielen mir die Gedichte von Peter-Paul Zahl aus den 1970er und 80er Jahren ein, obwohl die beiden Poeten nicht vergleichbar sind. Zahl hatte mehr Witz, die Spaßguerilla machte sich manchmal bemerkbar. Heute ist die einstige Symbiose von Humor und Politik aufgelöst. Die Parole »Ein Lachen wird es sein, das euch beerdigt« gilt nicht mehr. Den Linken ist der beißende Humor abhanden gekommen. Was übrigbleibt, ist die virtuelle Klagemauer.

Schittkos Gedichte ähneln eher Essays, in denen Gedanken hin und her gewälzt werden. Es sind kurze, pointierte Statements, sie widersprechen sich auch ab und an. Wenn er z. B. in »Politik interessiert mich nicht« auf fünfeinhalb Seiten erklärt, warum er kein politischer Dichter sei, aber (so gut wie) alle Gedichte politisch zu nennen sind, dann hat das etwas Kokettes an sich. Ebenso, wenn er den Literaturbetrieb als solchen verneint, wenngleich er doch ein Teil desselben ist. Auch seine Widmungen, Anspielungen und Erwähnungen zahlreicher Dichterkolleginnen deuten eher auf eine Affinität zur Szene. Aber Poeten dürfen ruhig einmal widersprüchlich sein, ihrer Bedeutung tut das keinen Abbruch. Das allgemeine Gejammere, dass heute niemand mehr Gedichte lese, halte ich eh für falsch. Sicherlich haben heute Lyrikbände nicht mehr die Auflagen, wie sie eben noch ein Peter-Paul Zahl hatte, der von seinen Werken Zehntausende Exemplare verkaufte, aber das Internet wie die große Anzahl von Verlagen bieten heute wesentlich mehr Möglichkeiten der Verbreitung, als vor 40 Jahren bestanden.

Schittko verarbeitet für einen Gedichtband viel Text. Oftmals seitenlang kritisiert er Begriffe aus den tagespolitischen Nachrichten und dem offiziellen Sprachgebrauch. Der Effekt ist geradezu eine politische »Trance«, und je schneller die Gedichte gelesen werden, desto mehr verdichtet sich der Eindruck, dass ein sprachliches Trommelfeuer beabsichtigt ist. Dazwischen finden sich konkrete Statements wie: »Ich wünschte, / ›Kapitalismus‹ käme von ›Kapitulation‹«

Der 23seitige Text »Generallyrik zur Situation in Lyrikdeutschland« treibt das Verfahren auf die Spitze und den offiziösen Sprachklamauk ins Absurde. Der Anspruch ist hoch: »Nur mittelmäßige Gedichte haben (…) Vorreden nötig«. Doch Schittko gelingt tatsächlich Eindrückliches. Etwa das fünf Seiten lange Gedicht »Wo bleibt die Revolution?« Es besteht nur aus Fragen, die die Leserschaft auffordert, selbst nach Antworten zu suchen. Ein Statement ist sicherlich die Zeile »Ich kaufe manchmal die junge Welt.« Eine deutlich konkretere und eindeutigere Aussage, als würde er schreiben: »Ich lese nie die Bild.«

Ich muss gestehen: Dieses »ganz normale Buch« ist streckenweise irritierend, allerdings im positiven Sinne. Feste Denk- und Wahrnehmungsmuster werden durch seine Lektüre erschüttert. Es zwingt uns, selbst zu denken. Das ist das Beste, was uns heute passieren kann. Im Klappentext über den Autor steht: »Clemens Schittko liefert mit seinen Texten [nicht Gedichten? J. K.] den Gegenentwurf zur rosaroten Mainstream-Lyrik. Seine Texte sind ironisch, eindringlich und unmissverständlich. Er schreibt geradeheraus, treffsicher und unkonventionell.« Ich hätte es vielleicht anders formuliert, aber wer immer zu diesem schmeichelhaften Urteil kam: Es trifft den Nagel auf den Kopf.