Substanzverlust

Gegenmodell zum Westen: Die Demokratie in der DDR umfasste auch die Wirtschaft (Berlin, 2. September 2016) Foto: Christian-Ditsch.de

Der Ökonom und Jurist Herbert Graf greift in »Von der Demokratie zur Agonie. Ursprung, Aufstieg und Niedergang einer guten Idee« bis weit in die Antike zurück, sein Buch allerdings kreist um den gegenwärtigen Zustand von Demokratie. Seine Grundauffassung zu dem, was sie generell ausmacht, worin ihre »Substanz« besteht, formuliert er an verschiedenen Stellen seiner Arbeit immer wieder, so z. B. im Vorwort: »Demokratie ist keine statische, sondern eine sensible und vitale Ordnung des Zusammenlebens. Sie gedeiht national wie international vor allem in einer Atmosphäre der Verständigung, des Vertrauens und eines für alle Beteiligten ehrenhaften Interessenausgleichs«. Anders gesagt: Demokratie ist für ihn eine Frage der Humanität, nicht formaler Verfahren oder der sogenannten Gewaltenteilung, die über tatsächliche Machtverteilung in einer Gesellschaft wenig aussagt. Wer so argumentiert, steht außerhalb der in westlichen Gesellschaften von Politik, Medien und an Hochschulen vorherrschenden Lehre.

So gibt der Autor zu erkennen, was er von den in den vergangenen 25 Jahren mit Inbrunst betriebenen Kriegen des Westens zum Export von dessen politischen Systems hält: Nichts. Vielmehr: Das hat aus seiner Sicht wesentlich zu der im Buchtitel angesprochenen Agonie von Volksherrschaft geführt.

Die ersten Sätze des Buches lauten entsprechend: »Demokratie ist keine abstrakte Kategorie. Sie entsteht, entwickelt sich, oder fällt in dem Maße zusammen, wie das als Souverän erkannte Volk sich als Objekt oder Subjekt im System der Staatsmacht erweist. Dabei zeigt sich: Je stabiler die historisch gewachsenen kulturellen und zivilisatorischen Beziehungen der Bürger sind, desto stärker werden die Möglichkeiten für demokratisches Mitgestalten.« Mit diesem Maßstab eines – es lässt sich sagen – wie zu Zeiten der Heiligen Allianz wieder revolutionär werdenden, radikalen Begriffs von Volkssouveränität, prüft der Autor Staats- und Demokratiekonzepte seit Solon, Platon und Aristoteles, die Verfassungen der USA ebenso wie die Frankreichs nach der Revolution von 1789 und stellt die deutsche Demokratiegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts bis hin zur Weimarer Republik und zum Grundgesetz sowie der DDR dar. Graf, Jahrgang 1930, ist Zeitzeuge der Entwicklung beider deutscher Staaten nach 1949 und der Entwicklung auf mehreren Kontinenten: Er war annähernd zwei Jahrzehnte Mitarbeiter Walter Ulbrichts und arbeitete auf dem Gebiet des Staatsrechts in Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas.

Das Buch enthält acht Kapitel von »Demokratie? Lass den Zweifel deinen guten Freund sein« bis zum DDR-Kapitel »Nachdenken über einen untergegangenen Staat«. Der Ansatz des Autors besagt: Menschen aller Gesellschaften und Kulturen müssen Regeln für Ausgleich auf der Basis von Anerkennung, von Gleichheit und Gerechtigkeit finden, aber auch, wie er mehrfach betont, die Kraft zur Abwehr von Gegnern ihrer jeweiligen Ordnung. Für ihn rangieren afrikanische oder asiatische Gemeinschaften in dieser Hinsicht gleichrangig mit dem, was der Westen am Parlamentarismus für universell hält. Andererseits weist er knapp darauf hin, dass die Rede von der »größten Demokratie« Indien Unfug ist. Viele der »Unberührbaren« lebten in »sklavenähnlichen Verhältnissen«. Vor diesem Hintergrund hält er fest, dass z. B. die Finanzmärkte mit Hilfe der sogenannten Staatsschulden in den kapitalistischen Hauptländern längst das wichtigste Recht der Parlamente, die Entscheidung über den Haushalt, weitgehend beschneiden. Er nennt das »Entrechtung der Vertretungskörperschaften«. Den »Piraten«-Unsinn von »Liquid Democracy« als Problemlösung fertigt er kurz ab.

Hier sei noch darauf verwiesen, dass er für die Bundesrepublik die Kluft zwischen Parlamentariern und Bevölkerung von Anfang gegeben sieht. Das reicht vom Zustandekommen des Grundgesetzes per Diktat der Westalliierten bis zur Empfehlung des kürzlich verstorbenen Altbundespräsidenten und Staatsrechtlers Roman Herzog: »Das Volk will mitreden. Wir sollten es mitreden lassen, aber nicht unbedingt mitentscheiden.« Entdemokratisierung gehört zum genetischen Programm dieses Staates.

Die DDR bot da aus Grafs Sicht ein Gegenmodell. Der Autor meint, die dort »angestrebte sozialistische Demokratie lässt sich nicht mit der Schablone der bürgerlichen Demokratie messen und beurteilen«. Dort sei es im Sinne Rousseaus um Volkssouveränität gegangen, die auch die Wirtschaft umfasst habe. Aufschlussreich auch: Ulbricht habe ab 1960 »die Kompatibilität des Führungs- und Leitungssystems der DDR mit der UdSSR schrittweise« zu überwinden gewagt, etwa durch den im September 1961 geschaffenen Staatsrat. Das rückgängig zu machen, habe Moskau schon 1970 vor seinem Sturz verlangt. Grafs Fazit: »Für die Demokratie ist die soziale Substanz einer Staatsordnung offensichtlich von weitaus größerer Relevanz als die Anzahl der im Parlament vertretenen Parteien.« Das Urteil »Antidemokrat«, das ihm aus dem herrschenden politikwissenschaftlichen Aberglauben wegen einer solchen These entgegenschallen könnte, nimmt der Autor vermutlich gern in Kauf.