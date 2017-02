Geschichte aufgespalten

Zu jW vom 16. Februar: »Erkenntnis oder ­Delegitimierung?«

Dass der Autor die von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur herausgegebene Bestandsaufnahme bisheriger DDR-Forschung zum Anlass genommen hat, seine eigene Sicht auf diesen Gegenstand vorzutragen, ist sehr zu begrüßen. Wird doch im westlichen Ausland ohnehin meist objektiver über die DDR geurteilt als hierzulande. Giacché würdigt dabei vor allem jene Passagen dieser Veröffentlichung, die eine gewisse Abkehr von bisher gängigen Erklärungsmustern enthalten, Einseitigkeiten bemängeln, Lücken aufdecken und zu neuen oder weitergehenden Überlegungen anregen. Hierzu steuert G. in kritischer Begleitung seine eigenen produktiven Gedanken bei.

Gleichwohl – ganz so wohlwollend würde ich die von Ulrich Mählert herausgegebene Publikation nicht sehen. Warum? Es beginnt beim Buchtitel »Die DDR als Chance«. Um die Chance der DDR geht es hier mitnichten. Es geht um die Chancen der DDR-Forschung und damit auch um die Interessen ihres Personals. Und als DDR-Forscher gelten hier nur die in gut ausgestatteten Institutionen tätigen, zur Community gehörenden Wissenschaftler. Unter den zwanzig Autoren befindet sich ein einziger, der seine wissenschaftliche Ausbildung und Anstellung in der DDR erfahren hat. Die außerhalb dieser Gilde überwiegend ohne Förderung betriebene Forschung ist nahezu total ausgeklammert und kein Bestandteil der Analyse und der Überlegungen. Dabei ist der Ertrag der in linken Kleinverlagen erschienenen oder von Bildungsvereinen herausgebrachten Literatur quantitativ und qualitativ nicht gering. Allein in der von der Hellen Panke – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin herausgegebenen Reihe »Hefte zur DDR-Geschichte« sind bis dato 145 Ausgaben zu vielfältigen Themen erschienen.

Der Buchtitel hätte es eigentlich nahegelegt, zu fragen, inwieweit es erklärbar und nachvollziehbar ist, wenn mit und in der DDR versucht wurde, dem im deutschen Westen beschrittenen Weg in die NATO und eine vor allem an den USA orientierte kapitalistische Gesellschaft mit unübersehbaren Kontinuitäten zur faschistischen Vergangenheit eine andere Richtung deutscher Politik entgegenzusetzen, deren Beweggründe, Handlungsspielräume, Realisierungsansätze und Ursachen des Scheiterns vorurteilsfrei auszuloten sind. Aber dieser Problematik stellt sich die überwiegend in Spezialuntersuchungen zersplitterte DDR-Forschung nicht. Von ihr wurde die deutsche Geschichte in eine Geschichte West und eine Geschichte Ost, eine Geschichte bis 1989/90 und eine Geschichte danach aufgespalten.

Und ein Letztes. Es gibt gewiss Bereiche der DDR-Geschichte, die noch einer Untersuchung oder korrigierenden Betrachtung bedürfen. Aber die vor allem von Jürgen Kocka gestellte Frage, ob die DDR nicht schon »überforscht« sei, ist berechtigt. Denn dem Bestreben, auch noch den letzten Winkel der DDR-Vergangenheit auszuleuchten, steht die Vernachlässigung anderer für das Geschichtsbewusstsein der Deutschen wichtiger Themen gegenüber.

Günter Benser, per E-Mail

Privatisierungen verhindern

Zu jW vom 13. Februar: »›Am Ende kommt es den Staat teurer zu stehen‹«

Carl Waßmuth bedauert, dass sich die GEW seiner Meinung nach erst jetzt mit dem durch die Gesetzesänderungen auf Bundesebene geplanten Einstieg in die Schulprivatisierung zu befassen beginne. Die entsprechenden Entwürfe zur Änderung von Grundgesetz und Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wurden noch bis vor wenigen Wochen überarbeitet und werden vor der Abstimmung im Bundestag vielleicht noch wiederholt umgeschrieben. Zur Zeit gilt, dass der Bund im Bildungsbereich nicht kooperieren darf. Ich bin überzeugt, dass sich die GEW hierzu rechtzeitig öffentlich einbringen wird.

Aktuell ist aber auch die Gefahr gegeben, dass der Einstieg in die Privatisierung von Schulen auf Landesebene ermöglicht wird, wozu keinerlei Änderungen an Bundesgesetzen erforderlich wären. Die diesbezüglichen Pläne der Koalitionsparteien im Berliner Senat unter Stichworten wie »alternative Finanzierung« oder neuerdings »öffentlich-öffentliche Partnerschaft« (ÖÖP) hat die GEW Berlin schon am 2. Dezember 2016 auf ihrer Landesdelegiertenversammlung abgelehnt. Leider hat Herr Waßmuth das Thema hier nicht differenziert genug erfasst, obwohl »Gemeingut in BürgerInnenhand« den GEW-Beschluss seinerzeit auf der eigenen Internetseite dokumentiert hat. Die Staatlichkeit der Allgemeinbildung ist leider von mehreren Seiten her bedroht, und die GEW ist seit längerem ganz entschlossen aktiv, um den Einstieg in Privatisierungen im Bildungsbereich zu verhindern. (…)

Uli Scholz, per E-Mail

Radikale Bündnisse

Zu jW vom 31. Januar: »Was ist ein breites Bündnis?« und vom 20. Februar: »Beschränkte Sichtweise«

Nachdem ich beide Artikel gelesen habe, frage ich mich, wessen Sichtweise hier tatsächlich beschränkt ist. Allein der Schlussteil von Brenners Replik auf Stoodt macht deutlich genug, dass hier auf Ziele geschossen wurde, die Stoodt nicht anbietet. Er zitiert Dimitroff vielmehr korrekt und zutreffend und verdeutlicht eben genau damit, »wie sich Revolutionäre nicht in der Regierung verhalten dürfen«, zu welchen fatalen Folgen eine schlecht überlegte Bündnisstrategie führt. Wer die gleichen Fehler schon beim Aufbau von Bündnissen begeht und darin dann scheitert, hat sich ergebnislos prostituiert. Das lehrte Sachsen 1923, und das zeigt Thüringen 2017. Genau darum müssen Bündnisse nicht breit sein, sondern radikal. Sie haben nicht die Machtinteressen pseudolinker Gruppierungen zu bedienen, sondern den Klassenstandpunkt zu vertreten.

Christopher Kloß, per E-Mail

Auf Kriegsgefahr hinweisen

Zu jW vom 18./19. Februar: »Endlich ­aufrüsten!«

Ganz spontan und ganz kurz. Super Aufmachung fürs Wochenende. Bitte weiter so deutlich in Sachen Kriegsgefahr. Das sollte zur Zeit Thema Nummer eins sein. Keiner soll sagen können, das habe ich nicht gewusst.

J. Liepelt, per E-Mail