Verlieren können

Da gibt’s doch wirklich Wichtigeres im Leben und es soll ja der Entspannung dienen. Foto: Christian Charisius/Reuters

Manche können ja nicht verlieren. Die kriegen dann so’n ganz kleinen Mund und so’nen verbissenen Zug um die Augen und behaupten, sie hätten nur Pech gehabt oder der Kellner habe sie abgelenkt oder es wäre ihnen nicht gut und eigentlich hatten sie gar keine Lust heute abend. Erwachsene Leute! Und sind so was von verbiestert, wo es doch nur um ein Spiel geht. Da gibt’s doch wirklich Wichtigeres im Leben und es soll ja der Entspannung dienen. Am schlimmsten ist Frau Brüser beim Doppelkopf, wo es eben nicht nur um Glück oder Pech geht, sondern ein bisschen Geschicklichkeit und Konzentration gefragt sind und das hat eben nicht jeder. Jedesmal macht die ein Wesen und zankt mit ihrem Karl-Peter rum, die beste Ehe ist das auch nicht mehr … uns ist das unangenehm auf die Dauer und wir wissen gar nicht, ob wir noch hingehen, schließlich können wir auch nichts dafür, dass wir immer gewinnen, wobei wir immer sehr zurückhaltend sind und nie Partei ergreifen. Obwohl der Karl-Peter eigentlich gar nicht Doppelkopf spielen kann und Frau Brüser es nie begreifen wird.

Beim Skat, freitags mit Schneiders, ist es ja er, der nicht verlieren kann und immer behauptet, er hat kein Blatt. Jaaaa! Was man draus macht aus so einem Blatt, darauf kommt’s eben an, aber manchen fehlt das irgendwie, die spielen einfach drauflos und wundern sich, dass es nichts wird. Aber dann so was von fuchsig werden wie die Schneiders, wenn ich drei Null u wär hintereinander durchziehe! Ich steh’ da drüber, mir macht das nichts, mal zu verlieren, ich finde, es ist eine Charakterfrage, ob man damit fertig wird. Montags mit Krämers beim Canasta, da hatten die neulich ihre Nichte mit, die hat das so was von ernst genommen, das macht ja keinen Spaß, und die wollte immer weiterspielen, als sie verlor und dann wollte sie uns erklären, warum wir gewonnen haben. Das kann ich auf den Tod nicht leiden, wenn sie einem immer hinterher erklären, warum sie verloren haben, und warum wir gewonnen haben. Nämlich mit Glück. Wir haben immer nur Glück und diese Nichte und Frau Brüser haben immer nur Pech. Was kann ich dafür? Ich geh da eben locker mit um, ich bin da nicht so verbissen, ich kann das bloß nicht leiden, wenn man sich nicht konzentriert. Frau Brüser muss sich ja nicht wundern, dass sie beim Doppelkopf ständig verliert, wenn sie zwischendurch immer von ihrer Hüfte erzählt und Ekkehard Schneider braucht sich gar nicht beschweren, dass er nie einen Grand gewinnt, wenn er dauernd von seinem blöden Wintergarten schwärmt. Entweder man spielt oder man spielt nicht, alles durcheinander finde ich furchtbar. Man kann sich doch mal ein bisschen zusammenreißen!

Früher hat man einfach gespielt und sich nichts dabei gedacht, aber heute müssen immer alle gewinnen und sind so was von beleidigt, wenn ich gewinne. Das kommt alles vom Fernsehen, wo es so viel Geld dafür gibt, dass da jetzt dieses Lockere von ab ist. Ich glaube, Frau Brüser hat jetzt heimlich einen Kurs gemacht, letztens hat die gewonnen, völlig unbegreiflich, mit einem total miesen Blatt. Mein Mann glaubt, dass sie schummelt, soll die doch alleine spielen, wenn sie das nötig hat! Schneiders scheinen sich jetzt abzusprechen, bloß um zu siegen, da gehen wir erst mal nicht mehr hin. Und dass diese Nichte von Krämers neulich so einen unwahrscheinlichen Dusel hatte, das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Das kann ich auf den Tod nicht leiden, wenn die Leute anfangen zu betrügen, nur weil sie nicht verlieren können.