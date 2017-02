FreeDeniz ruft zur Solidarität mit inhaftierten Journalisten auf

Initiative #FreeDeniz forderte in einem Aufruf vom Samstag die sofortige Freilassung von Deniz Yücel und aller anderen in der Türkei inhaftierten Journalisten:

Der Journalist Deniz Yücel sitzt seit fast zwei Wochen in der Türkei in Polizeigewahrsam. Seinen Anwälten zufolge gibt es dafür keinen rechtlichen Grund, er hätte längst freikommen müssen. Die Initiative #FreeDeniz ruft deshalb für Dienstag um 16.30 Uhr zu Solidaritätsaktionen im gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus auf. In Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main, Leipzig, Köln, Wien und weiteren Städten werden Autokorsos rollen – für die Freilassung von Deniz Yücel und aller anderen in der Türkei inhaftierten Journalisten.

Am Dienstag endet eine wichtige Frist: Die türkische Polizei muss den inhaftierten Türkei-Korrespondenten der Welt dann entweder freilassen oder einem Richter vorführen, der Untersuchungshaft anordnen kann. Für den Fall, dass Deniz Yücel weiter inhaftiert bleibt, werden Freunde, Kollegen und Unterstützer am Dienstag nachmittag mit Autokorsos in zahlreichen Städten deutlich machen, dass ihre Geduld am Ende ist. Kommt er frei, gibt es Jubelkorsos. Nach dem ersten spontanen Solidaritätskorso am 19. Februar in Berlin hatten sich in zahlreichen Städten Unterstützergruppen zusammengefunden, um weitere Aktionen zu organisieren. Am Sonnabend fand der zweite Autokorso mit laut Polizeiangaben 156 Fahrzeugen im hessischen Flörsheim statt, dem Geburtsort Deniz Yücels.

Deniz Yücel befindet sich seit dem 14. Februar in türkischem Polizeigewahrsam. Die Behörden werfen ihm Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Terrorpropaganda und Datenmissbrauch vor. Wie andere Reporter auch hatte Yücel im Oktober über E-Mails geschrieben, die das türkische Hackerkollektiv Red-Hack aus dem privaten Mailkonto von Energieminister Berat Albayrak, dem Schwiegersohn von Präsident Recep Tayyip Erdogan, beschafft hatte.

Zur Bespitzelung von ausländischen Journalisten durch den Bundesnachrichtendienst (BND) erklärte Martina Renner, Obfrau von Die Linke im NSA-Untersuchungsausschuss, am Samstag:

Dass der BND Parlamente, Regierungen und Nichtregierungsorganisationen überwachte, war klar, nun steht das gezielte Ausforschen der Presse im Raum. Wie groß soll der Skandal um den unkontrollierbaren BND eigentlich noch werden, bis die Bundesregierung reagiert und insbesondere den Bereich der technischen Aufklärung einer unabhängigen und ernsthaften Revision unterzieht?

Der BND musste schon 2009 einräumen, dass er Journalistinnen und Journalisten in Deutschland überwachte. Die nun durch den Spiegel erhobenen Vorwürfe stellen die Fragen, seit wann dies laufende Praxis des BND war und ob es unter dem neuen BND-Gesetz überhaupt eine Schranke für den Einbruch in die Pressefreiheit durch den Auslandsnachrichtendienst gibt.

Es muss dringend aufgeklärt werden, inwieweit in der Vergangenheit Parlament und Bundeskanzleramt über diese Praxis Bescheid wussten. Aus der Arbeit des Untersuchungsausschusses ist aber anzunehmen, dass der BND eigenmächtig die Bespitzelung von Journalistinnen und Journalisten in Gang setzt. Ich hoffe, dass viele betroffene Pressevertreter sich jetzt der bevorstehenden Verfassungsklage durch »Reporter ohne Grenzen« gegen das neue BND-Gesetz anschließen und beim BND Auskunft verlangen, inwieweit sie in das Fadenkreuz des Geheimdienstes geraten sein könnten.