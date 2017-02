Hellseher des Tages: Rechte Hetzer

Empathie für die Opfer gab es in Heidelberg, im Netz interessierte die aufgebrachte Meute eher, welcher Herkunft der dafür Verantwortliche ist Foto: Uwe Anspach/dpa-Bildfunk

Der rechte, pöbelnde Mob hatte mal wieder Resonanz – zumindest in den sogenannten sozialen Medien. Ein Mann war am Samstag nachmittag in Heidelberg mit einem Pkw in eine Gruppe Fußgänger gerast und hatte dabei drei Menschen verletzt. Einen von ihnen so schwer, dass er wenig später verstarb. Umgehend überschlugen sich Internet-User darin, ihre Sicht der Dinge kundzutun. Fakten? Brauchen wir nicht. Beweise? Völlig überbewertet, wenn man eine Meinung hat. Es reichen ein Netzzugang und rudimentäre Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung, um sich zum Welterklärer zu machen. Besonnenheit oder vielleicht sogar Empathie den Opfern gegenüber sind dabei nur im Weg.

So war für diese Tipper sofort klar, dass es sich bei dem Autofahrer, der auf der Flucht von der Polizei angeschossen wurde, sich aber am Sonntag abend nicht mehr in Lebensgefahr befand, um einen muslimischen Terroristen, »zumindest« um einen Ausländer, »wenn nicht sogar« einen Flüchtling gehandelt haben muss. Und das zu einem Zeitpunkt, als noch kein Wort über die Herkunft und die mutmaßlichen Hintergründe des Vorfalls veröffentlicht waren. Die Polizei Mannheim machte am Samstag abend sowohl per Presseerklärung als auch in den sozialen Medien selbst deutlich, dass der Tatverdächtige ein »Deutscher ohne Migrationshintergrund« sei, wie sie im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb. Doch dies ficht den Mob nicht an, »schließlich« war ja auf Fotos erkennbar, dass er nicht dem blonden und blauäugigen Ideal eines »Ariers« entspricht.

Nun könnte man darüber sinnieren, warum Rechte angesichts von zwei Verletzten und einem Toten statt Mitgefühl einzig die Frage umtreibt, welcher Herkunft der dafür Verantwortliche ist. Oder man begnügt sich mit einem allgemeingültigen Rat in ihre Richtung: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten!