Nach links rudern

junge Welt in groß. Am Samstag abend konnte man im Berliner Kino International das Logo der jungen Welt studieren. Oder besser: den Schriftzug, mit dem sie ihren 70. Geburtstag feiert. Man kommt ja sonst nicht dazu, besonders wenn man in der Zeitung arbeitet und zu abgelenkt ist. Oder wenn man gerade seine Brille nicht auf hat. Das geht auch nur auf großer Leinwand. Und siehe, in jedem einzelnen Buchstaben des Schriftzugs waren die Logos aller junger Welten zu finden, insgesamt neun Stück. Geschichte wird gedruckt.

Das Logo wurde für die 550 Besucher der ausverkauften Geburtstagsfeier der jW öfter eingeblendet. Und man dachte: Eine gute Idee, um die Gegenwart mit dem Jahr 1947 zu verbinden, als die Junge Welt startete. Vor allem wurde dieser Schriftzug von keiner Agentur außer Haus entwickelt, sondern von unseren Layoutern, neben der Tagesproduktion. Auf die eigene Kraft vertrauen, weil es nicht anders geht, aber auch Spaß macht.

»Um uns selber müssen wir uns selber kümmern / und heraus gegen uns, wer sich traut!« Mit dem »Aufbaulied der FDJ«, getextet von Bertolt Brecht, eröffnete die Sängerin Gina Pietsch programmatisch den Abend, am Keyboard begleitet von ihrer Tochter Frauke. Vorher hatte es einen Sektempfang gegeben. Gina Pietsch führte auf herzliche Art durch eine knapp zweieinhalbstündige Revue und sang zwischendurch ein paar Lieder, größtenteils von Brecht, um besondere Akzente zu setzen.

Es gab Filmeinspielungen mit alten Aufnahmen und neue Grüße, etwa von Konstantin Wecker, der im Juni ebenfalls 70 wird. Er sagte: »Warum soll man nicht mal einen 70jährigen fragen? Die junge Welt zeigt, dass es noch eine Linke gibt.« Und tatsächlich war diese Geburtstagsfeier eine anregende bis anrührende Samstagabendshow von links, so wie auf einem eingeblendeten Bild des Malers Thomas J. Richter das Boot der jungen Welt von rechts nach links rudert, angefeuert per Megaphon von einer Lady in Red. Die Revue mündete in ein Konzert von Daniel Viglietti, einem der der bekanntesten Singer / Songwriter Lateinamerikas. Er trat auf mit dem Hamburger Schauspieler und Gewerkschafter Rolf Becker, einem alten Freund von ihm (und auch der Zeitung).

Anfangs war ein Einspieler zu sehen, wie der langjährige Sportredakteur Manfred Hönel Mitte der 80er Jahre in der Redaktion vor einer Bundesligastecktabelle des Kickers sitzt und über die Leserumfrage zur Wahl der »DDR-Sportler des Jahres« spricht. Das tat er dann auch im International als Gast auf der Bühne. Außerdem richtete er schöne Grüße der Radsportlegende Täve Schur aus, der wegen einer Grippe nicht kommen konnte. Dabei war zu erfahren, dass dieser Mann auch mit 86 Jahren noch regelmäßig an der Elbe Rad fährt, 35 Kilometer hin und 35 Kilometer zurück. Davon gab es leider keinen Film. Statt dessen wurde gezeigt, wie eine Bergsteigergruppe gemeinsam mit dem jW-Redakteur Jens König 1987 die Erstbesteigung eines Bergs in Tadschikistan unternimmt – und den dann »Pik Junge Welt« nennt. Er ist heute noch nach der Zeitung benannt. Wie übrigens auch ein Fußballstadion in Görlitz.

Das Fischfangschiff »Junge Welt« fuhr dagegen nur bis 1992. Ein Jahr vorher wurde der Berliner Lenin gestürzt. Mit dem nach ihm benannten Platz verschwand auch das 19 Meter hohe Denkmal, dem die Redaktion Asyl gewähren wollte. Ein entsprechender Antrag wurde vom Regierenden CDU-Bürgermeister Diepgen nicht beantwortet. Noch nicht einmal Lenins Kopf wurde rausgerückt, »dabei hätte sich für den bestimmt schon irgendein Balkon gefunden«, wie der damalige Redakteur Frank Schumann auf der Bühne meinte. Stattdessen liegen heute die Rechte für deutschsprachige Ausgaben der Werke Lenins bei der jungen Welt, wie der Geschäftsführer Dietmar Koschmieder im Anschluss sagte. Eine kritische Ausgabe von »Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus« ist bereits im vergangenen Jahr erschienen, eine neue von »Staat und Revolution« ist in Vorbereitung.

Koschmieder erzählte auch noch einmal, wie die junge Welt im April 1995 von ihren damaligen Besitzern in den Konkurs entlassen wurde: »Auf dem Weg zur Arbeit hörten wir im Radio, dass die Zeitung morgen eingestellt werde«. Er war damals Betriebsrat und ging unangemeldet zur Pressekonferenz, um zu verkünden: »Die junge Welt wird weiter erscheinen!« Und so war es auch, eine Woche später war sie wieder da, weil ein Arbeitsausschuss in der Redaktion für diesen Fall schon einen Plan entwickelt hatte. Und daraus wurde ein Verlag und schließlich auch die Genossenschaft LPG, die die Zeitung bis heute herausgibt. Chefredakteur Stefan Huth berichtete, welchen juristischen Angriffen und Klagen dieses Unternehmen ausgesetzt war und ist. Und über die Klassenstruktur der Leser: sehr heterogen. Die jW wird gelesen von Ärzten und Arbeitern.

Der stellvertretende Chefredakteur Arnold Schölzel sprach davon, warum er 1967 von Westdeutschland in die DDR gegangen war: Verglichen mit der BRD, »einem Staat, der errichtet worden war, um die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs rückgängig zu machen«, erlebte er die DDR als »heiter«. Die berühmte Titelseite zum Mauerbau (»wir sagen einfach mal Danke«) von 2011 hatte er übrigens nicht zu verantworten, da war er gar nicht da. Man könnte es auch so formulieren: Weil die junge Welt älter ist als die DDR, kann sich ihre Redaktion solche Scherze erlauben. Zum Thema 1989 sang Gina Pietsch Brechts »Ballade vom Wasserrad«: »Wir brauchen keine anderen Herren, wir brauchen keine!«

Rolf Becker sagte dann über die Lieder von Viglietti, sie seinen Bezugspunkte für das kollektive Gedächtnis. So könnte man die jW natürlich auch beschreiben. Oder derart, wie der 77jährige Sänger grundsätzlich anmerkte: »Es gibt keine Medizin gegen Optimismus«. Und wirklich, er spielte ein Konzert, das nach vorne ging. Viglietti kann in ein und demselben Lied virtuos Klang und Geschwindigkeit verändern, seine Stimme modulieren und mal eben ein paar Gänge höher schalten, um vom puren Song zum emphatischen Mitsing-Chanson zu wechseln. Er saß an der Gitarre, daneben stand Rolf Becker und trug einleitend die entscheidenden Textpassagen vor, zwischendurch prosteten sie einander mit Mineralwasser zu.

Viglietti, der 1973 vor den Militärs in Uruguay flüchtete, sagte, er kämpfe »für einen Horizont, der für alle Menschen gleich verteilt ist«. Eine weitere jW-Definition. Und hier noch ein Gleichnis aus einem Lied der Chilenin Violeta Parra, das Viglietti mit Becker im Wechsel vortrug: »Wenn sie blind Schläge verteilen, schlage sie sehend«. Dafür wird diese Zeitung gemacht.