Dem Anliegen nicht angemessen

Zu jW vom 17. Februar: »Bummi in der ­Löwengrube«

Ich empfinde es als traurig, dass unkommentiert über 60 Jahre Bummi geschrieben und nicht aufzeigt wird, mit welchem Qualitätsmangel die Zeitschrift heute erscheint. Eine Kinderzeitschrift ähnelt heute der anderen. Weder Inhalt noch künstlerische Gestaltung sind dem Anliegen der vor 60 Jahren gegründeten Zeitschrift angemessen.

Ursula Böhnke-Kuckhoff, ehemalige Bummi-Chefredakteurin und Erfinderin der Bummi-Figur

Gysi lässt sich als Narren feiern

Zu jW vom 17. Februar: »Bummi in der Löwengrube« und zu jW vom 28./29. Januar: »›Die DDR hat kein ›anderes Berlin‹ gebaut‹«

Hätte der Linksfraktionschef Dietmar Bartsch doch besser geschwiegen. Dümmlicher konnte das Verdikt, der Wohnungsbau der DDR sei vor allem »keine Erfolgsgeschichte« gewesen, nicht ausfallen. In der »neostalinistischen jungen Welt« hätte er am 28./29. Januar im Gespräch mit Bruno Flierl lesen können, wie einmalig dieses Programm in der deutschen Geschichte war, welchen sozialpolitischen Rang es hatte und bis heute hat. Junge Welt gehört offenbar nicht zu seiner Lektüre. Wüsste ich nicht, dass er zumindest bis September 2017 ein sehr auskömmliches, sicheres und steuerfinanziertes Salär als Fraktionschef hat, wäre ich glatt versucht, diesem »Linken« ein Soliabo zu spendieren. Aber die »Wahlarena« im Hause Springer wird es richten. Es ist eben Karnevalszeit, wo sich Herr Gysi in Aachen als Narren feiern lässt und sich Herr Bartsch bei kalten Kriegern im Axel-Springer-Haus zum Narren macht. Oh, Die Linke, mit diesem Personal steht zur Bundestagswahl ein schwerer Gang vor dir ...

H.-J. Nagel, Berlin

Kein jugendliches Aufbegehren

Zu jW vom 17. Februar: »Bummi in der ­Löwengrube«

(…) Schon 1989/90, als wir über unseren Weg in die neue Gesellschaft diskutiert haben, beobachteten wir die neuen Funktionsträger, wie sie sich abschotteten und (…) um Ämter buhlten. Ich erinnere mich, dass ich für die PDS für das Stadtparlament in Dresden kandidierte und auf Bürgerforen ganz allein den Faschisten gegenüberstand – keiner der vorderen Listenplätze ließ sich dort sehen. Heute stehe ich gemeinsam mit jungen Antifas Montag für Montag diesen Rassisten von Pegida gegenüber. Zu einem großen Event finden sich auch führende Genossen ein, die sich dann medienwirksam präsentieren (…).

Dresden wird »rot-rot-grün« regiert – nur man merkt es nicht. Ähnlich sieht das mit der Regentschaft in Thüringen aus. Ich frage mich, ist Die Linke noch eine marxistische Partei – oder doch nur eine zweite sozialdemokratische? Leider gibt es meines Erachtens kein klares Bekenntnis zu einer wirklichen Alternative zum herrschenden System, die auch junge Leute überzeugt. Heute begrüßen mich junge Leute auf Antifademos: »Wir haben uns nicht getäuscht, wir wussten, dass wir Sie hier treffen.« Doch ein Großteil dieser jungen Generation fügt sich, will Ruhe und Sicherheit, vertraut auf die herrschenden Verhältnisse. Es ist wenig von jugendlichem Aufbegehren, Sturm und Drang zu spüren. Es fehlt eine wirkliche revolutionäre Alternative, die Die Linke leider nicht bietet.

Regina Kühne, Dresden

Einfacher Tip zum Mitmachen

Zu jW vom 18./19. Februar: »Selber ­kümmern!«

In den letzten Wochen wurde die schwierige wirtschaftliche Lage der jW erörtert, und es wäre auch für mich als langjähriger Leser eine Katastrophe, diese Zeitung nicht mehr zu haben. Also müssen es mehr Leser und damit Käufer werden. Verteilaktionen zu Anlässen wie dem UZ-Pressefest, Maikundgebungen u. ä. sind wichtig, haben aber den Nachteil, örtlich und zeitlich begrenzt zu wirken und auch eine ganze Menge Geld zu kosten. Alle Leserinnen und Leser der Printausgabe der jW können aber ganz einfach einen Beitrag leisten, indem sie die Zeitung nach dem Lesen nicht ins Altpapier entsorgen, sondern einfach da liegenlassen, wo sie gefunden werden kann, also in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Wartezimmern von Ärzten, Behörden usw. Irgendwer greift bestimmt danach, und sei es auch nur für einen kurzen Blick. Aber selbst dann hakt sich da was im Gehirn fest. Ich habe damit begonnen, meine jW vor einem Hörsaal in der Universität abzulegen. Meist dauert es nur kurze Zeit, bis die Zeitung weg ist und im besten Falle einen Leser gefunden hat. Also: Mitmachen ist auf diese Art ganz einfach und kostet außer etwas Phantasie bei der Auswahl des Ortes für die Ablage überhaupt nichts.

Christoph Schuster, Radeberg

Geld ist nur noch Kredit

Zu jW vom 11./12. Februar: »Verschuldung als ­Renditehebel«

Damals vor hundert Jahren, als der Profit sich aus erzeugten Mehrwerten speiste, war das richtig! Heute wird die Verschuldung des Finanzkapitalismus unmittelbar zur Rendite. Denn unser Geld ist nur noch Kredit, also Schuld! Es entsteht, indem das Finanzkapital etwas kauft. D. h. die Geldschöpfung ist gleich eine unmittelbare Bereicherung. Das Fiatgeld (Greenspan) ist ohne irgendeinen Wert, daher kann damit nicht einmal bezahlt werden. Bezahlung ist der Wertausgleich beim Tausch. Also wenn das Finanzkapital etwas kauft, dann gibt es zwar Geld aus, aber es bezahlt nicht im Sinne von Wertausgleich. Das ist ziemlich unverständlich, aber wenn es verstanden würde, dann hätte das auch Folgen.

Der Finanzkapitalismus ist so unglaublich und widersinnig wie dieser Satz: Das Geld entsteht durch Kauf! Das kann nicht verstanden werden, weil immer noch aus alter Gewohnheit irgendein Geldwert unterstellt wird. Geld ist Kredit, und Kredit ist Schuld. Nun erwirbt der Kreditnehmer Vermögen, ohne etwas dafür zu geben. Da ist der Gewinn unmittelbar gemacht. Die heutigen Geldmengen sind die Schulden des Finanzkapitalismus, die niemals beglichen werden können. Dieses System ist unrettbar zum Untergang verurteilt.

Joachim von Kauffmanns, per E-Mail