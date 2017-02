So minimal der zeichnerische Aufwand ist, so vertrackt sind die Empfindungslagen Foto: seltmann + söhne

»Die Sweeten« sind zwei Wesen in einer »romantischen Zweierbeziehung« (Christiane Rösinger). Sie kommen im gleichnamigen Comicbuch von Gepa Hinrichsen vor. Ihre Körperform liegt irgendwo zwischen Hase und Wolke. Sie sitzen an flüchtig skizzierten Tresen oder angedeuteten Tischen.

Nur die wichtigsten Striche und Wörter braucht Hinrichsen für ihre kleinen Szenen voll kondensierter Komik und Abgründigkeit. Fragt sie: »Woher ist dieses Haar auf deinem Pulli?«, sagt er: »Keine Ahnung, den hatte ich an dem Tag gar nicht an.«

Solche Dialoge zu schreiben, mit dieser Mischung aus Durchtriebenheit und Naivität drin, da muss man ein Händchen für haben. Und so minimal der zeichnerische Aufwand ist, so vertrackt sind die Empfindungslagen, die Hinrichsen mit ihm sichtbar werden lässt.

Es trumpfen aber auch mal ungetrübt die ganz großen Gefühle auf, zum Beispiel Angepisstheit. Hinrichsen setzt sie aber stets komischen Kontrasten aus, bringt Farbtupfer in grau banale Alltagssituationen. Das macht sie durchs Auswechseln von Details. Beklagte sich zum Beispiel jemand an der Bar darüber, er müsse morgen »beruflich nach Offenbach« und habe da »null Bock drauf«, so wäre das nicht weiter von Belang, da plausibel und logisch. Lehnt sich aber einer auf den Tresen und sagt: »Ich muss morgen beruflich nach Mittelerde. Null Bock drauf«, dann wünschte man sich gleich, dieses Panel munterte einen als gerahmtes Poster von der heimischen Wohnzimmerwand herab zu mehr Augenzwinkern im Alltag auf.