Hilfe, eine Alternative!

Der Kommunismus soll schöner werden: Das ist kein Comic-Still, sondern der Entwurf für den Moskauer Sowjetpalast (der 1957 von Nikita Chruschtschow abgeblasen wurde) Foto: Bundesstiftung Aufarbeitung/picture-alliance/akg-images

Da kommt was auf einen zu! Am vergangenen Mittwoch lud die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in ihre Berliner Räumlichkeiten zu einer Vorstellung wichtiger eigener Projekte. Anlass: der bevorstehende 100. Jahrestag der Revolution in Russland.

Anna Kaminsky, die Geschäftsführerin der Stiftung, trug vor, wie sie dieses Datum nutzen wolle: Ein Wandel in der Vergangenheitspolitik stehe an, da die im Namen des Kommunismus weltweit begangenen Verbrechen und die Folgen seiner antidemokratischen Politik in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit kaum thematisiert und vielfach ausgeblendet würden. Empört berichtete sie, dass Kommunismus nach wie vor als eine Alternative zu Kapitalismus und Demokratie erscheine.

Denn Demokratie und Marktwirtschaft seien nicht unangefochten, so die gelernte Sprachwissenschaftlerin. Der Extremismusdoktrin folgend erklärte sie, Links- wie Rechtsextreme würden diese gleichermaßen und mit nahezu identischem Ziel angreifen. Auch profitierten Rechtspopulisten davon, dass der Kommunismus in der deutschen Erinnerungskultur nur stiefmütterlich behandelt würde, denn sie bedienten sich in ihrer Rhetorik revolutionärer »Versatzstücke«. Auf irritierte Nachfrage hin verwies die Geschäftsführerin darauf, dass Stephen Bannon, der rechtsradikale Berater von US-Präsident Donald Trump, sich auf den russischen Revolutionär Lenin bezogen hatte und zwar mit den Worten »Lenin wollte den Staat zerstören, und das ist auch mein Ziel.«

Hat man hier einen neuen Universalschlüssel gefunden, der Komplexitätsreduktion verspricht – oder wirkt hier eine alte Sündenbockstrategie? Frei nach dem Motto »Der Kommunismus ist an allem schuld«.

Es kann sein, dass die »enge Matrix«, die in einem der »zentralen Projekte« der Stiftung dem Marxismus-Leninismus attestiert wird, auf die Stiftungsfunktionäre und ihre Wahrnehmung selbst zutrifft. Eins dieser Projekte ist das Online-Lexikon »dissidenten.eu« über Oppositionelle in früheren realsozialistischen Ländern. Ein weiteres ist die gemeinsam mit dem Deutschen Historischen Museum in Berlin erarbeitete Plakatausstellung »Der Kommunismus in seinem Zeitalter«. Sie kann als Set von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen käuflich erworben werden. Die Auflage beträgt 2000 Stück. Wissenschaftliche Oberhoheit über die Ausstellung hatte der Kommunismusforscher Gerd Koenen, der als ehemaliger Sekretär des Kommunistischen Bundes Westdeutschland, Ortsleitung Frankfurt/Offenbach, internen Einblick ins Thema hat. Koenen betonte am Mittwoch, er arbeite als Historiker. Man dürfe den Kommunismus nicht dämonisieren, sondern müsse seine rasante Ausbreitung im 20. Jahrhundert analysieren. Er fand hierzu durchaus nüchterne Worte, die sich wie eine implizite Distanzierung zu den recht eifernden Proklamationen Kaminskys interpretieren ließen.

Dennoch weist die Ausstellung mit 25 Stellwänden einige ärgerliche Unterschlagungen und interessierte Überzeichnungen auf. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die sozialistischen Gesellschaften sich meist nicht selbst als kommunistisch, sondern als sozialistische Staaten im Übergang zum Kommunismus begriffen. Auch wird die von dissidenten Kommunisten vorgetragene Kritik, die sozialistischen Staaten seien bloß »staatskapitalistisch« und hätten mit den ursprünglichen Vorstellungen von Marx und Engels nichts zu tun, schlicht unterschlagen. Und dort, wo den Kommunisten die größte Würde zukommt, nämlich in ihrem frühen und mutigen Kampf gegen NSDAP und Faschismus, wird »Antifaschismus« (wohlgemerkt in distanziert-negierenden Anführungszeichen) nur noch im Gesamtkomplex von »Sozialfaschismusthese«, Hass­tiraden gegen »den Judas Trotzki« und Hitler-Stalin-Pakt abgewatscht.

Bereits auf der ersten Tafel erscheint der Bolschewismus als totalitäre Kaderpartei – ohne auf das blutige Sterben in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges, die Situation ausgebeuteter Bauernmassen und unzufriedener Arbeiter einzugehen, die der Kaderpartei erst zum Sieg verholfen hatten.

Auf die Frage, warum man keine einzige Tafel zum Antikommunismus erstellt habe, der schließlich in Form von McCarthy-Kommunistenhatz in den USA, lateinamerikanischen Militärdiktaturen und BRD-Berufsverboten paranoide und mörderische Folgen zeitigte, musste Koenen konzedieren, dass dies ein Versäumnis der Ausstellung sei. Dagegen proklamierten die Stiftungssprecher, man wolle gerade den Antikommunismus als Positivbegriff in Anschlag bringen gegen Extremismus und die Feinde von Demokratie und Marktwirtschaft. Huscht 100 Jahre nach der Oktoberrevolution da noch ein Gespenst herum? Oder geht der Grusel mal wieder vom »Antikommunismus als Grundtorheit unserer Epoche« (Thomas Mann) aus?