Mehr Bewegung in der BRD

ICEs in Hannover: Zwang und Drang zu mehr Mobilität hat die deutsche Bevölkerung fest im Griff Foto: Julian Stratenschulte/dpa-Bildfunk

Der Personenverkehr mit Bussen, Bahnen und auch Flugzeugen hat im vergangenen Jahr erneut Rekorde aufgestellt. Das ergibt sich aus den vorläufigen Zahlen, die zu Wochenbeginn das Statistische Bundesamt veröffentlicht hat. Angesichts der anhaltend starken Belastung mit Stickoxiden und Feinstaub in vielen deutschen Großstädten könnte das eine gute Nachricht sein. Diese Schadstoffe stammen vor allem aus Dieselmotoren. Der öffentliche Nahverkehr hat das Potential, diesen Ausstoß in den Ballungszentren erheblich zu vermindern. Wenn also mehr Bürger vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen, wäre das für die Luftqualität in den Städten ein Gewinn.

Allerdings haben in den vergangenen Jahren parallel zur steigenden Beförderungsleistung der öffentlichen Verkehrsträger auch die in Pkw zurückgelegten Fahrten zugenommen. Die relativen Anteile der einzelnen Verkehrsträger blieben weitgehend konstant. Für das Vorjahr liegen jedoch noch keine Daten über die Entwicklung des Individualverkehrs vor. Allerdings lässt der 2016 nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen um 4,5 Prozent gestiegene Verbrauch an Dieselkraftstoffen – der Benzinverbrauch blieb nahezu konstant – darauf schließen, dass es auch beim individuellen Personenverkehr bisher keine Trendwende gibt.

Die Deutschen sind anscheinend mehr unterwegs. Aber zuletzt ist auch die Einwohnerzahl der Bundesrepublik gewachsen. 82,2 Millionen Menschen lebten nach Angaben der Bundesstatistiker am 31.12.2015 zwischen Rhein und Oder, ein eher neuer Trend. Erst seit 2013 nimmt die Einwohnerzahl wieder zu und hat vermutlich erst 2016 den historischen Höchststand von 2002 wieder erreicht, der bei 82,54 Millionen Menschen lag. Seitdem waren es zehn Jahre lang immer weniger Einwohner geworden, was nicht nur am Sterbeüberschuss lag. 2008 und 2009 hatte es sogar mehr Aus- als Einwanderer gegeben und nach dem Zensus 2011 stellten die Statistiker dann auch noch fest, dass eine Million Ausländer fehlten und die hiesige Wohnbevölkerung deutlich kleiner sei als bisher angenommen. Der Personenverkehr ist in dieser Zeit allerdings ständig gestiegen, insbesondere seit dem Ende des letzten Jahrzehnts. Fazit: Die Bürger sind offensichtlich mobiler geworden und zunehmend mit den öffentlichen und gleichzeitig auch den individuellen Verkehrsträgern unterwegs.

Das ist vor allem in den wachsenden Städten offensichtlich. Hier legte insbesondere der öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu. Bei den S- und Regionalbahnen stiegen die Fahrgastzahlen erneut um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, bei Straßen-, Stadt- und U-Bahnen um 2,4 Prozent und bei den Nahverkehrsbussen um 0,9 Prozent. Das ist auch deshalb beachtlich, weil die Statistiker bereits seit Ende des letzten Jahrzehnts Jahr für Jahr neue Rekorde für den ÖPNV vermelden konnten. Insgesamt wurden 2016 im ÖPNV 11,25 Milliarden Fahrgäste registriert. Die Elf-Milliarden-Grenze war erstmalig 2012 überschritten worden. In einigen Städten wie Berlin ist inzwischen zu spüren, dass Bus und Bahn an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Das hat allerdings in der Bundeshauptstadt auch mit verschleppten Investitionen in allen Bereichen und einem katastrophalen Management bei der Bahntochter S-Bahn Berlin zu tun.

Der Personenfernverkehr hat ebenfalls zugelegt, und zwar sowohl bei den Linienbussen als auch bei der Bahn. Letztere verzeichnete im vergangenen Jahr gegenüber 2015 ein Plus von 5,3 Prozent. 138 Millionen Personen wählten die Bahn, um von einer Stadt in eine andere zu kommen, weitere 24 Millionen nahmen dafür einen Linienbus. Auch diese verzeichneten einen Zuwachs, der mit knapp fünf Prozent etwas geringer als bei der Bahn ausfiel. Für die Bahn stellen die neuen Zahlen der Fernreisenden ebenfalls einen Allzeitrekord dar, jedoch verläuft das Wachstum nicht so geradlinig wie im ÖPNV. 2014 hatte es zum Beispiel einen deutlichen Rückgang der Passagierzahlen gegeben.

Alles in allem zeigen die Zahlen, dass die Bahn und die wachsenden Städte mehr in ihre Verkehrsinfrastruktur investieren sollten, um dem steigenden Beförderungsbedürfnis der Menschen entgegenzukommen. Luftqualität, Klimawandel und die langfristige Unsicherheit der Versorgung mit Erdöl und Erdgas sollten dabei Anlass sein, die Weichen für den Einsatz energieeffizienter, Ressourcen schonender und die Atemluft der Städter am wenigsten belastender Systeme zu stellen. Auch die Bahn hat diesbezüglich erheblichen Nachholbedarf. Nur rund 60 Prozent ihrer Strecken sind bisher elektrifiziert, auf dem Rest müssen Dieselloks eingesetzt werden. Hier gibt es Modernisierungsbedarf, wie ihn nicht nur die Allianz pro Schiene am Dienstag angemahnt hatte.