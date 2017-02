Keine sozial gerechte Gesellschaft ohne Eigentumsveränderung

Das Ostdeutsche Kuratorium von Verbänden (OKV) e. V. veranstaltete am Donnerstag in Berlin eine Diskussion zum Thema »Das sozialistische Eigentum – Grundlage jeder sozial gerechten Gesellschaft«. Die Teilnehmer verabschiedeten folgende Erklärung:

In der praktizierten Politik und im Ringen um eine sozial gerechtere Gesellschaft spielt die Problematik des gesellschaftlichen Eigentums nur eine untergeordnete Rolle. Es wird weitgehend die Illusion verbreitet, soziale Gerechtigkeit und Umverteilung von oben nach unten seien ohne Veränderung der Eigentumsverhältnisse möglich. Es wird die Meinung suggeriert, vorrangig durch höhere Besteuerung der Reichen und Besitzenden sowie durch umfassende Demokratisierung und Mitbestimmung eine sozial gerechte Gesellschaft durchsetzen zu können. Die Geschichte und Gegenwart des Kapitalismus beweisen jedoch die marxistische Erkenntnis: Das Entscheidende für eine sozial gerechte Gesellschaft ist die Überführung von Privateigentum an den die Gesellschaft prägenden Produktionsmitteln in Gemeineigentum.

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland lässt Enteignungen zu, wenn Eigentum nicht dem Wohl der Allgemeinheit dient. Mehrere Landesverfassungen fordern zwingend die Verstaatlichung von Grund und Boden, Finanzinstitutionen und Schlüsselindustrien. Die gewählten Politiker – unabhängig von ihrer politischen Orientierung – negieren im »Rechtsstaat« BRD diese verfassungsrechtlichen Anforderungen. Sie praktizieren statt dessen eine Politik, mit der auf nationaler und internationaler Ebene der Privatbesitz einer kleinen Oberschicht immer mehr erweitert und die Armut der großen Unterschicht vergrößert wird.

Wir fordern alle fortschrittlichen politischen Kräfte dazu auf, in den Auseinandersetzungen um eine sozial gerechte Gesellschaft nicht den Besitzenden auf den Leim zu gehen und Illusionen zu wecken, sondern die gesellschaftlich notwendige und verfassungsmäßig legitime Veränderung der Eigentumsverhältnisse durch Überführung in Gemeineigentum in das gesellschaftliche Bewusstsein zu tragen.

Wir erachten es als notwendig, wenn Losungen wie »Umverteilung von oben nach unten« erfolgreich sein sollen, konkrete Schritte zur Veränderung der Eigentumsordnung öffentlich zu diskutieren. Sie sollten mit der Enteignung der privaten Finanzorgane beginnen. Bei der zu erwartenden neuen weltweiten Finanzkrise könnte dafür eine Massenbasis geschaffen werden. Die Überführung von Unternehmen der öffentlichen Daseinsfürsorge, der Rüstungsindustrie und von Grund und Boden in Gemeineigentum und dessen gesellschaftliche Kontrolle sollten weitere Schritte sein.

Wir verwahren uns dagegen, in diesem Zusammenhang die in der DDR praktizierten und verfassungsrechtlich geschützten Eigentumsverhältnisse, mit dem Kernstück Staatseigentum, zu verunglimpfen. Jede sozial gerechte Gesellschaft erfordert ein starkes Staatswesen, das über das dafür notwendige Eigentum verfügen muss.

Wir unterstreichen mit Nachdruck, dass die Überwindung des Privateigentums an gesellschaftlich bestimmenden Produktionsmitteln und die Beseitigung des darauf begründeten Zwangs zum Maximalprofit auch die entscheidende Bedingung für eine friedliche und umweltschonende Welt sind.

Dafür treten wir ein. Wir fordern alle fortschrittlichen Kräfte, die an einer wirksamen Umgestaltung der politischen Verhältnisse interessiert sind, dazu auf, diese Bestrebungen zu unterstützen.