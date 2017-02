Elf AWO-Kindertagesstätten bestreikt

Heute geschlossen: Am Donnerstag streikten Beschäftigte der AWO in Brandenburg Foto: Carsten Rehder/dpa-Bildfunk

Tim Olejniczak hat zehn Jahre Erfahrung darin, der Jüngste im Betrieb zu sein. 2007 begann er seine Arbeit als Erzieher in der Kindertagesstätte Spielspaß, einer Einrichtung in Königs Wusterhausen, die von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) betrieben wird. Damals war er 28 und von älteren Kolleginnen umgeben. So ist es noch heute, nur dass Olejniczak auf die 38 zugeht. Zwar hätten immer wieder Neue in der Kita angefangen, doch nach kurzer Zeit seien die wieder gegangen – um in besser zahlenden Einrichtungen anzufangen. Olejniczak ist sich sicher: Bessert die AWO nicht endlich bei den Löhnen nach, werde man nie junge Kolleginnen in der Kita Spielspaß halten können.

In Brandenburg legten am Donnerstag die Belegschaften von elf Kindertagesstätten und drei Wohnstätten der AWO die Arbeit nieder. Sämtliche bestreikten Kitas – in ihnen werden etwa 1.600 Kinder betreut – wurden meist ganztägig geschlossen. Zum Warnstreik hatte die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Zuvor waren fünf Verhandlungsrunden mit der Tarifgemeinschaft der Arbeiterwohlfahrt, in der sich neun Brandenburger AWO-Verbände zusammengeschlossen haben, ergebnislos geblieben.

In Königs Wusterhausen sind es am Donnerstag morgen 70, die am Streik teilnehmen. Etwa eine Stunde ziehen sie durch die Innenstadt, tragen dabei Transparente mit Aufschriften wie »Gleiche Arbeit wie im öffentlichen Dienst, gleicher Lohn wie im öffentlichen Dienst« mit sich.

Nur etwa 1.500 Euro betrage sein Nettolohn, sagt der alleinstehende Tim Olejniczak. Manchmal seien es auch 1.600 Euro. »Und das ist schon viel«, meint er, schließlich bekämen andere noch weniger. Zumindest »andere« in der AWO – aus Berlin kenne Olejniczak eine Kollegin, die für die selbe Arbeit und mit weniger Berufserfahrung einen um 300 Euro höheren Nettolohn erhalte. »Und das bei weniger Wochenstunden, als ich sie arbeite.«

Vollzeitstellen gibt es in den AWO-Kitas nach Aussagen mehrerer Beschäftigter gegenüber jW kaum. Auch Olejniczak arbeitet meist 35 Stunden in der Woche. Doch nicht immer, denn von der AWO seien ihm nur 30 Wochenstunden zugesichert worden. Je nach Quartal werde die Stundenzahl aber hochgesetzt. Eine andere Kollegin der selben Einrichtung weiß zu berichten, dass schon die 30-Stunden-Woche vor allem dem Einsatz des Betriebsrats zu verdanken sei. In der Vergangenheit habe die AWO in vielen Arbeitsverträgen noch weniger Wochenstunden festgehalten – mit entsprechend geringerem Gehalt.

»Unser Ziel ist die Angleichung des AWO-Tarifvertrags an den Tarifvertrag des öffentlichen Diensts«, erklärt ver.di-Verhandlungsführer Ralf Franke. Der sogenannte TVöD sehe für viele Berufsgruppen, die auch bei der Arbeiterwohlfahrt tätig sind, höhere Löhne vor. Bei den Erziehern würde der Unterschied – je nach Berufsjahren und in Bruttolöhnen angegeben – gar bis zu 1.000 Euro betragen.

Doch auf Verhandlungen, die sich am TVöD orientieren, lasse sich die AWO nicht ein, so Franke. Stattdessen biete die AWO ein »konfuses Gemisch« aus Zulagensteigerungen an. Dabei würden jedoch nicht alle Brandenburger Beschäftigten – ver.di schätzt ihre Zahl auf mindestens 2.500 – gleichermaßen berücksichtigt. Weitgehend außen vor blieben etwa die Belegschaften der Behindertenwerkstätten. Er hege den Verdacht, so Franke, dass die Gegenseite bei jenen Gruppen nachgeben wolle, die am meisten Druck machen könnten – und bei denen die Personalnot groß sei. Das würde etwa auf die Erzieher zutreffen.

Nur für sich selbst auf die Straße zu gehen, liege ihr nicht, betont eine Erzieherin. Am Ende müssten auch die Pflegekräfte, die Kollegen und Kolleginnen in den Behindertenwerkstätten oder den Wohngruppen mehr erhalten. Ob aber auch jene Eltern das verstehen, die heute selbst den Nachwuchs betreuen müssen? »Die stehen alle hinter uns«, sagt sie. Ihr Kollege Olejniczak berichtet das selbe. Mehr noch. Ein Vater habe ihm geraten, gleich eine ganze Woche in den Streik zu treten.