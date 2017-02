Im Mehrfamilienhaus

Wo ist die Heileweltfamilie aus der Pizzawerbung? Foto: David Baltzer/bildbuehne.de

»Laura war hier« von Milena Bausch ist ein typisches Grips-Stück, eines, das an der gesellschaftlichen Wirklichkeit ansetzt und dann zeigt, dass sie zu überwinden ist. In dem Angst, Traurigkeit, Sehnsucht gezeigt werden und die Möglichkeiten, nicht zu verzweifeln. Nach Brecht und Piscator ist dies die edelste Form der Theaterkunst. Nicht reproduzieren, sondern aktivieren – und das für Kinder ab der ersten Klasse. Und die lachen hier nicht nur kurz und brav auf, sondern wie befreit, laut aufschallend. Danach spielen sie noch stundenlang den »Gorilla« nach, den die Mutter der Laura von einem Nachbarskind gelernt hat, um sich gegen den autoritären Hausmeister zu verteidigen.

Das Stück, inszeniert von Rüdiger Wandel, ist aber nicht nur komisch, es enthält viel Ernstes: Ungerechtigkeiten, Pflegekindschicksal, schwierige Lebensrealität. Und zwar aus konsequenter Kindersicht, den Erwachsenen zur Einsicht. Wenn ein Kind wütend ist oder Angst hat, wird das hier zur Sprache gebracht und nicht verkleinert, verdeckt und veralbert. Nicht aus Bosheit wird ein Kind trotzig, zappelig, böse, gemein oder hinterhältig, sondern weil es ein Problem hat. Nur kann man im Normalfall nicht in die Kinderseelen hineinsehen, sie verbergen es. Darin sind Kinder Meister. Hier gibt es Einblicke, aber keine Erklärungen, die kann sich Zuschauer selbst suchen. Das ist gut, da freuen sich Kinder, das Grips-Theater hilft ihnen, es vertritt sie.

Alleinerziehung ist das große Thema, wie auch die Isolation in einem großen Mietshaus. »Laura war hier« ist ein Plädoyer für die Akzeptanz der Vielfalt von Familienentwürfen. Laura (Amelie Köder) ist Einzelkind und wohnt bei ihrer Mutter. Am liebsten wären sie eine Heileweltfamilie wie in der Pizzawerbung. Eines Tages verschwindet sie auf Pantoffeln im Treppenhaus und klingelt bei anderen Familien, um zu schauen, ob da nicht noch ein Plätzchen frei ist. Dabei macht sie so ihre Erfahrungen. In der einen Familie hat ein Junge zwei Väter, in der anderen sollen zwei ältere Kinder auf ihr Babygeschwisterchen aufpassen. Sie erzählen, wie sehr sie wünschen, die Mutter mal für sich zu haben. Das hat viel Situationskomik, denn Lauras Wünsche sind genau entgegengesetzt, was in schnellen Dialogen enthüllt wird.

Laura ist ein immerzu staunendes Kind mit Kellerangst. Im Laufe des Stückes gewinnt sie an Autonomie und Selbstbewusstsein. Sie will eine »ganz normale Familie«, aber sie findet sie nicht. »In unserem Haus gibt es nur komische Familien« lautet ihre Resümee. Und klar: Irgendwann ist das ganze Haus eine Familie, und es gibt eine Treppenparty.

Amelie Köder schafft etwas ebenso Erstaunliches wie gripstheatertypisches, nämlich, das innere Kind aus ihrem Erwachsenenleben herauszuklauben, dass man wirklich glaubt, sie sei kleiner als die anderen. Es sieht nicht falsch aus, wenn sie von ihrer Mutter hochgehoben, herumgeschleudert, auf den Schoß genommen wird, es wirkt eher seltsam, wenn man nach der Premiere gewahr wird, dass es sich um eine junge Frau von 20 Jahren handelt, die diese Rolle gespielt hat.

Doch auch die Erwachsenenrollen sind gelungen, vor allem in ihrer Widersprüchlichkeit, nie wird dabei nur ein Aspekt typisierend gestaltet: Der Hausmeister ist nicht nur böse, die Mutter nicht nur überfordert, die ältere Frau nicht nur alt, der Zappeljunge nicht nur zappelig. Eine Verbeugung vor allen alleinerziehenden Müttern und deren Kindern. Für alle ab fünf Jahren! Kinder- und Erwachsenentheater! Ganz nach dem Grips-Gründer Volker Ludwig, mit wunderschönen neuen Liedern von ihm.