Alles spinnt sich aus kosmischer Stille

»Etwas vergeht. Die Zeit zum Beispiel, die Langeweile« – Matthias Pintscher Foto: www.matthiaspintscher.com

Matthias Pintscher hat früh angefangen. »In jungen Jahren«, heißt es etwas rätselhaft bei Wikipedia, habe der Musiker aus Marl Kompositionsunterricht bekommen. Es folgte ein Studienaufenthalt in London, und 1988 dann der eigentliche Studienbeginn bei Giselher Klebe in Detmold. Da war Pintscher 17!

Ich habe ihn in den 90ern zum Interview in der wohl hässlichsten Stadt der Welt getroffen, in Kassel. Ein misstrauisch verschlossener Unsympath auf dem Sprung zur Berühmtheit. Sah eher aus wie Nick Cave und nicht wie einer, der Musik komponiert, die aktuell zum Wichtigsten zählt, das weltweit in den Konzertsälen erklingt. Pintscher hat mit 46 wohl nur den vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere erreicht.

Noch Pierre Boulez, Anfang 2016 verstorbener Großkomponist der Gegenwart, bestimmte ihn 2013 zum Leiter des weltweit neben dem Frankfurter »Ensemble Modern« führenden Neue-Musik-Klangkörpers »Ensemble Intercontemporain«. Kein Orchester der ersten Reihe, mit dem Pintscher als Dirigent (gern auch eigener Werke) noch nicht gearbeitet hätte.

Was geht in Pintschers Musik vor? Etwas vergeht. Die Zeit zum Beispiel, die Langeweile. Aber vielleicht geht die Zeit mehr vor, als dass sie vergeht. Gegen die Langeweile geht sie vor. Gegen das Vergehen. Pintscher komponiert Musik, die, beschreibt man sie, zu Sprachspielen verführt.

Musik zum Immer-wieder-Hören schon allein darum, weil in ihr nichts geschieht, das vorherseh(hör)bar wäre. Der Anfang von »Bereshit«, dem Titelstück der neuen CD, steigt aus der Unhörbarkeit kosmischer Stille auf als wäre die schon immer da gewesen. Plausibel, wenn man weiß, dass »Bereshit« der hebräische Name für Genesis ist. Pintscher stellt sich komponierend großen Vorgängern (Haydns »Schöpfung«, Wagners »Rheingold«-Beginn). Aus leer dröhnender Ewigkeit wird tönender Urgrund. Beeindruckend, wie da aus Klängen und Zusammenklängen, Linien, Schlägen, Geräuschen die poetische Illusion unendlichen Raums entsteht. In ihm zentral, liest man im Booklet, die kleine Sekunde d-es. Akkorde stoßen auf krachende Einbrüche, vielfältige Folgeerscheinungen mäandern Richtung Verklingen und finden zum Leitton zurück, an den wie ein Ceterum Censeo die Harfe erinnert, die gestopfte Trompete, die Geige. Er wird klanglich, dynamisch variiert, echohaft, alles spinnt sich, rollt und rumpelt und lärmt sich fort und fort. Dann, erst in höchsten Lagen, konzertiert die Geige, kadenzartig, findet tiefere Bereiche. Am anderen Ende des Registers der solistische Kontrabass. Melodieartiges nun auch im Orchester. Das Stück flirrt, strudelt, gleißt und zupft sich am Ende mit Weile zyklisch ins klingende Schweigen zurück. Matthias Pintscher hat den Kosmos in »Bereshit« verzaubert in Klang. Bedeutende Musik.

In »Uriel« und dem abschließenden »Songs from Solomons Garden« noch einmal die Wichtigkeit des Räumlichen bei Pintscher, das Vermeiden von Stufung zugunsten von Fluss, überall Glissandi und Chromatik. Der Einsatz jäher, extremer Kontraste in Dynamik und Tonhöhe sorgt für bisweilen dramatische Hochgespanntheit, glühende Melodiefetzen, miniaturhafte Reflexe, Flageolett-Schatten. Alles funktioniert auch mit menschlicher Stimme oder nur zwei Instrumenten. Die Klangpoesie und inszenierte Energie der Musik Pintschers ist dem aus lauter Solisten bestehenden Ensemble Intercontemporain wie auf den Leib komponiert. Eine fulminant abwechslungsreiche CD.