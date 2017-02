Geld stinkt nicht

Vor Gericht keine Unbekannte: Marine Le Pen, Vorsitzende des faschistischen Front National, am 20. Oktober 2015 vor dem Justizpalast in Lyon Foto: REUTERS/Robert Pratta

Bananenrepublik oder »Grande Nation«? Eine Frage, die sich die Franzosen immer häufiger stellen. Große Teile ihres politischen Establishments nehmen sie seit Monaten vor allem als einen besonders effizienten Selbstbedienungsladen wahr: François Fillon, der Präsidentschaftskandidat der politischen Rechten, wird verdächtigt, Frau und Kinder für »fiktive Arbeit« mit rund eineinhalb Millionen Euro aus der Staatskasse versorgt zu haben. Die Führerin des faschistischen Front National, Marine Le Pen, ließ ihre Leibgarde und die Parteiarbeit einiger ihrer engsten Vertrauten offenbar jahrelang aus dem EU-Haushalt bezahlen. Die französische Justiz ermittelt und wird nun ihrerseits beschuldigt, sich in den laufenden Wahlkampf einzumischen. Am 7. Mai soll das Volk an den Urnen über einen neuen Staatschef entscheiden.

Die Faschisten des Front National (FN) hatten am 14. Mai 2014 in Frankreich mit knapp 25 Prozent der Stimmen die Europawahl vor der Rechten (20 Prozent) gewonnen und stellen mit 24 Abgeordneten die größte französische Fraktion in Strasbourg. Seither habe der FN »ein System aufgebaut«, so der Verdacht der Ermittler vom Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF), das sich aus der EU-Kasse bediene, um einen Teil der Personalkosten des FN in Frankreich zu finanzieren. Die Europaabgeordnete Le Pen habe unter anderen ihren langjährigen Leibwächter Thierry Légier und ihre persönliche Vertraute Catherine Griset als »Parlamentarische Assistenten« deklariert, obwohl beide nicht in Strasbourg oder Brüssel, sondern vor allem in der Pariser Parteizentrale beschäftigt seien.

Die Kosten für die 20 angeblichen Parlamentsmitarbeiter des Front hatte der damalige Parlamentspräsident Martin Schulz schon 2014 auf rund 1,5 Millionen pro Jahr, respektive 7,5 Millionen Euro pro Wahlperiode geschätzt. Sein Verdikt, »man kann nicht vom Europäischen Parlament bezahlt werden und für eine Partei arbeiten«, war letztlich Anlass für die OLAF, knapp 340.000 Euro vom FN zurückzufordern, zu bezahlen bis Mitte Februar 2017. Die FN-Führerin, die im laufenden Wahlkampf die EU in ihrer jetzigen Form zu einem ihrer politischen Feindbilder erklärt hat, ließ den Termin verstreichen und muss nun damit rechnen, dass ab März die Hälfte ihres Abgeordnetengehalts sowie ein Teil ihrer Bürokosten einbehalten und in die EU-Kasse zurückgeführt wird. Le Pen ließ ihren Anwalt Marcel Ceccaldi Widerspruch einlegen; es handele sich bei der Affäre »um nichts anderes als eine Medienoperation, die den Präsidentschaftswahlkampf (des FN, jW) stören soll«.

Ungeachtet der gegen Le Pen und die Partei erhobenen Betrugsvorwürfe hat die faschistische Kandidatin für das höchste Staatsamt in der vergangenen Woche in allen Umfragen noch einmal zugelegt: Sie führt nun mit 28 Prozentpunkten vor ihrem Bruder im Geiste, François Fillon von »Les Républicains« (Republikaner), der auf 21 Prozent kommt. Inzwischen ermittelt allerdings auch die Pariser Antikorruptionsbehörde OCLCIFF gegen den FN. Nach einer Durchsuchung dessen Parteibüros zu Beginn der Woche wurden am Mittwoch Griset und Lévier in Polizeigewahrsam genommen und mehr als zehn Stunden lang verhört. Während die Justizpolizei Lévier am Abend freiließ, blieb Griset vorläufig in Haft.

Das ist dem ehemaligen »Monsieur Propre«, dem Saubermann Fillon, und seinen Familienmitgliedern bisher erspart geblieben. Hinter dem Kandidaten der katholischen, neoliberalen Rechten steht vor allem das Großkapital des Landes. Einer seiner früheren politischen Freunde, der dem rechten Zentrum zugerechnete Führer des Mouvement Démocrate, François Bayrou, hat sich am Mittwoch mit dem Wirtschaftsliberalen Emmanuel Macron und dessen Bewegung »En Marche!« verbündet. Zusammen kommen sie in Umfragen derzeit auf 25 bis 26 Prozent. Alle drei, Le Pen, Fillon sowie den früheren Rothschild-Banker und Jungmillionär Macron verbindet, bei aller öffentlich vorgetragenen Gegnerschaft, zweifellos der alte Spruch »Geld stinkt nicht«.