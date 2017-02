Ein anderer Wind weht

»Ich bin bestimmt kein Andrej Holm«, sagte Sebastian Scheel (Foto), hier im Dresdner Landtag, gegenüber dem RBB Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa-Bildfunk

»Andere Kompetenzen« hätten diesmal den Ausschlag gegeben. Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) hat am Mittwoch ihren Nachfolger für den aus dem Amt geworfenen Exstaatssekretär Andrej Holm vorgestellt. Dieser ist kein Aktivist wie sein Vorgänger, sondern ein Realo im Anzug: Sebastian Scheel, bis dato Parlamentarischer Geschäftsführer der sächsischen Linksfraktion. Drohende Mieterhöhungen in Tausenden landeseigenen Quartieren, skeptische Mieterinitiativen in den Bezirken und der zu organisierende Neubau von Wohnungen – die Erwartungen an den neuen Staatssekretär für Wohnen sind groß.

Scheel bevorzugt rationale Entscheidungen – und mehr Regierungsbeteiligungen seiner Partei: Im vergangenen Sommer kritisierte er gegenüber der Tageszeitung Freie Presse die fehlende Bereitschaft vieler seiner Genossen, mit SPD und Grünen eine gemeinsame Bundesregierung zu formieren. Zu seiner Kritik stehe er weiterhin, betonte Scheel nach seiner Nominierung zum Staatssekretär.

Die Senatsverwaltung kolportiert unterdessen, Scheel habe einen »großen politischen Erfahrungsschatz«. Der 41jährige war unter anderem im Verwaltungsrat der sächsischen Landesbank und finanzpolitischer Sprecher seiner Fraktion im sächsischen Landtag. Der gebürtige Brandenburger wurde frühzeitig zum Politiker: Bereits während seines Studiums der Politik und Volkswirtschaftslehre in Leipzig saß er im Stadtrat, anschließend seit 2004 als Landtagsabgeordneter in Dresden. Fünf Jahre lang war er Vorsitzender des Finanzausschusses. In diese Zeit fielen auch die fraktionsübergreifenden Verhandlungen über die erste Verfassungsreform im Freistaat Sachsen. Dabei ging es 2013 vor allem darum, die »Schuldenbremse« im Landesrecht zu implementieren.

Da die CDU-FDP-Koalition dank der zugesagten Unterstützung von SPD und Grünen mit einer verfassungsändernden Mehrheit rechnen konnte, trat Scheel dafür ein, als Linke dennoch an den Verhandlungen teilzunehmen und neben der »Schuldenbremse« weitere Neuerungen in die Verfassung zu schreiben. Schließlich konnte er tatsächlich elf der 29 Fraktionsmitglieder überzeugen, für die Verfassungsänderung zu stimmen. Die »Schuldenbremse« wurde festgeschrieben, im Gegenzug gab es Ausnahmeregelungen für den Fall, dass die Steuereinnahmen deutlich unter denen der Vorjahre liegen. Zudem wurde der »soziale Ausgleich« neben Wirtschaftlichkeit und Sparwilligkeit als Staatsprinzip in der Landesverfassung verankert. Nach wie vor ist der Landesverband in dieser Frage gespalten.

In der Opposition war es für Scheel ein Erfolg, solche Kompromisse mit dem politisch anderen Ufer auszuhandeln. Nun ist sein offensichtlicher Pragmatismus in der Berliner Regierung aus SPD, Linken und Grünen gefragt. Der dramatisch überlastete Wohnungsmarkt der Hauptstadt braucht dringend neue Ideen. Es fehlen Zehntausende Sozialwohnungen, zudem drohen viele vorhandene in nächster Zeit aus der Sozialbindung zu fallen. Scheel zeigt sich optimistisch: Der landeseigene Wohnungsbestand in Berlin sei eine gute Voraussetzung, um der Mietenexplosion und der Mieterverdrängung zu begegnen. So könne man staatlich Einfluss nehmen. In Dresden sei das »leider verkorkst worden«, sagte er am Mittwoch dem RBB.

In Berlin soll Scheel zunächst die Wohnungsbaugesellschaften sozialer ausrichten. Kurz vor seiner Nominierung als Staatssekretär wurden über 20.000 Mietern zum Teil drastische Mieterhöhungen angekündigt. Dabei hatte sich die »rot-rot-grüne« Landesregierung auf eine Deckelung der Mietsteigerungen geeinigt. Nun muss der laut Berliner Zeitung »linke Bonvivant mit schillernder Biografie« gute Argumente parat haben, um die Chefs der Gesellschaften umzustimmen.