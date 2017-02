Irakischer Exsoldat vor Gericht

Foto: Paul Zinken/dpa

In Berlin-Moabit kommt gerade das Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) zur Anwendung: Am Mittwoch begann vor dem Kammergericht der Prozess gegen einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher. Der Iraker Rami K. soll nach Kampfhandlungen gegen den »Islamischen Staat« (IS) die Totenehre von zwei IS-Kämpfern verletzt und diese verhöhnt haben, indem er mit ihren abgetrennten Köpfen posierte.

K. soll 2014 oder 2015 eine militärische Ausbildung erhalten haben, die aufgrund der Notlage der irakischen Armee sehr kurz ausfiel. Wenig später kommandierte er nach eigenen Angaben 200 Soldaten im Kampf gegen den IS. Zwei Offiziere der irakischen Armee sollen im März 2015 nahe der Stadt Tikrit die Leichen von IS-Kämpfern enthauptet haben. Laut Aussage von K. wurde er von ihnen aufgefordert, die Köpfe in die Hand zu nehmen und mit ihnen zu posieren. Allerdings widersprach sich der Angeklagte in bezug auf den Befehlscharakter: In den polizeilichen Verhören hatte K. gesagt, er sei der Aufforderung seiner Offizierskollegen gefolgt, um gegenüber seinen Untergebenen nicht an Autorität und Anerkennung zu verlieren.

Am Mittwoch vormittag vor Gericht sagte K. hingegen, einer der beiden Offiziere habe ihm befohlen, mit den Köpfen zu posieren. Ihm habe die Hinrichtung gedroht, falls er den Befehl nicht befolgt hätte. Der Senat stellte weitere Widersprüche zwischen den Aussagen K.s bei der Polizei und vor Gericht fest. Der Angeklagte verwies deshalb zunächst darauf, dass es mit dem Dolmetscher damals Verständnisprobleme gegeben habe. Der Vorsitzende Richter Clemens Brandt reagierte darauf mit Unverständnis, da der fragliche Mann ein erfahrener und geschätzter Übersetzer sei. Nach der Pause ließ K.s Verteidiger den Vorwurf der ungenauen Übersetzung fallen. Brandt erklärte, es sei problematisch, dass die Einlassungen von K. bei der Polizei nicht zu einigen seiner Aussagen vor Gericht passten. Daraufhin relativierte der Verteidiger dessen Aussage, wonach ihm im Falle einer Weigerung die Todesstrafe gedroht hätte.

Unklar blieb an diesem Verhandlungstag, wie die Justiz überhaupt auf die Spur von K. kam. Fest steht, dass er seit August 2016 in Untersuchungshaft sitzt und die Polizei wegen einer Streiterei zwischen K. und einem Wachmann seiner Asylbewerberunterkunft angerückt war. K. hatte Mitarbeitern des dortigen Sicherheitsdienstes vorgeworfen, sie hätten Handys von Geflüchteten in deren Abwesenheit genutzt. Da er mit einem der Wachmänner befreundet gewesen sei, habe dieser seinen Sperrcode gekannt.

So wurden die Ermittler auf verdächtige Fotos auf dem Tablet von K. aufmerksam. Zunächst nicht auf das Bildmate­rial von der Tat, wie Brandt am Mittwoch erklärte, sondern auf ein anderes Foto von K. mit IS-Bezug. Es zeigt jedoch keine Straftat von K., sondern belegt im Gegenteil, dass der IS ihn bedrohte und seine private Anschrift veröffentlicht hatte. K. berichtete, der IS versuche häufig mit solchen Steckbriefen Mitglieder der irakischen Armee einzuschüchtern. An dieser Stelle betonte Richter Brandt, niemand maße sich an, die Geschehnisse oder den erheblichen Druck nachvollziehen zu können, der in derart brutalen Kriegen herrsche.

Nach dem Posieren mit den Leichenköpfen hatte K. einen Monat Urlaub genommen. Als er zurück zu seiner Kompanie kam, wurde diese in schwere Gefechte verwickelt. Laut seiner Aussage überlebten nur sechs Soldaten. Daraufhin reiste K. mit seiner Frau über die Türkei nach Deutschland, um Asyl zu beantragen. Das Foto von den Leichen und die Steckbriefe des IS habe er auf seinem Handy behalten, um seine Fluchtgründe nachweisen zu können, erklärte er. Nun könnte er deswegen selbst als Kriegsverbrecher verurteilt werden. Für K. bedeutet das wahrscheinlich eine Haftstrafe zwischen anderthalb und zwei Jahren. Für den Prozess sind drei weitere Verhandlungstermine bis zum 2. März angesetzt.

Auf Grundlage des 2002 in Kraft getretenen Völkerstrafgesetzbuchs haben Menschenrechtsgruppen in Deutschland bereits zweimal den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wegen gut dokumentierter Kriegsverbrechen der türkischen Armee angezeigt. Bisher ohne Erfolg – Erdogan empfing in diesem Monat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und will im März Deutschland besuchen.