Publikumsmagnet Wilders?

Begehrtes Fotomotiv ist Wilders schon, aber wie viele Menschen interessieren sich wirklich für seine Auftritte? Foto: Michael Kooren/Reuters

Die öffentlich-rechtliche Nachrichtensendung »NOS Journaal« ist in den Niederlanden eine ähnliche Institution wie in Deutschland die »Tagesschau«. Am Samstag abend war der Aufmacher der Besuch des Rechtspopulisten Geert Wilders auf dem Wochenmarkt in Spijkenisse, einer mittelgroßen Stadt bei Rotterdam. »Und wie wir es von ihm gewohnt sind, bekam er große Aufmerksamkeit«, kündigte der Sprecher den ersten Beitrag an. Der Reporter vor Ort war offenbar schwer beeindruckt: »Eine unglaubliche Menschenmenge ist hier hingekommen. Beispiellos!«

Der Bericht rief schnell die Kollegen der übrigen Medien auf den Plan. Menschenmassen? Beispiellos? Offenbar waren sie auf einer anderen Veranstaltung gewesen. Der Reporter der Tageszeitung De Volkskrant hatte höchstens 150 Wilders-Anhänger gezählt. Noch einmal so viele waren aus beruflichen Gründen da: Bodyguards, Polizisten in Uniform und in zivil und vor allen Dingen Journalisten, Journalisten, Journalisten. Aus dem In- und Ausland.

»Was Samstag abend im ›NOS Journaal‹ passierte, ist schädlich und ärgerlich«, kritisierte De Volkskrant. Unabhängig davon, ob es ein journalistischer Fehler gewesen sei oder die Angst davor, wieder einmal von bestimmter Seite dafür kritisiert zu werden, dass man Wilders nicht fair genug behandele. 1,8 Millionen Zuschauer der Nachrichtensendung seien für dumm verkauft worden. »Eine echte Menschenmasse war zum Beispiel bei der Demonstration für die Krankenversicherung auf dem Mallieveld in Den Haag auf den Beinen«, las die Tageszeitung dem Kollegen von NOS die Leviten.

Die Demo, an der rund 10.000 Menschen teilgenommen haben, war dem »NOS Journaal« aber nur mickrige 90 Sekunden wert gewesen. Geert Wilders hingegen bekam volle sechs Minuten Sendezeit. »Anders als sein Vorbild Trump brauchte sich Wilders nicht anstrengen, um seine alternativen Fakten einem großen Publikum vorzustellen, das machte NOS schon«, wetterte De Volkskrant.

Bei NOS streut man sich inzwischen Asche aufs Haupt. »Jeder, der sich darüber wundert, dass wir ein nie gesehenes Interesse meldeten, hat natürlich recht«, entschuldigt sich der Sender. »Tatsächlich war es nicht viel mehr als ein Spitzenkandidat im Wahlkampf.« Allerdings mit einer noch nie dagewesenen Anzahl an Journalisten.

Aufgrund des Gedränges habe der Reporter die Lage nicht überblicken können, nahm der Chefredakteur von NOS seinen Mitarbeiter in Schutz. Der ist nicht zum ersten Mal negativ aufgefallen, wenn es um Geert Wilders geht. Vor gut einem Jahr traf er den Politiker zum Interview und musste sich hinterher Kritik gefallen lassen, weil er ihn mit Samthandschuhen angefasst habe. Wie man es besser macht, zeigte am Samstag abend ausgerechnet der Privatsender RTL. »Der Start der Kampagne von Wilders war vor allem ein Medienzirkus«, leitete der Sprecher den Bericht ein.