Vergesellschaftung der Bodennutzung

Zu jW vom 14. Februar: »Landnahme im Osten«

Ich halte es für falsch, wenn Jana Frielinghaus den Begriff »Kollektivierung« für die Vergesellschaftung der Bodennutzung in der DDR verwendet. Der Boden blieb grundsätzlich im Eigentum der einzelnen Genossenschaftsmitglieder der LPG. Die gemeinsame (genossenschaftliche) Nutzung des Bodens blieb Kernstück der LPG. Zur Erinnerung: Es gab drei Typen der LPG. Die Kollektivierung in der Sowjetunion bedeutete, dass es außer dem Staat keinen Eigentümer am Boden gab. Das »Dekret über den Grund und Boden« war ein Gesetz, das diese Nationalisierung festlegte. Grundlage bildeten Lenins Werke »Die Agrarfrage ...« und »Das Agrarprogramm der Sozialdemokratie« aus dem Jahre 1907/08 (LW Band 13, Seiten 169 bis 437). Dieser gewaltige Unterschied zwischen Vergesellschaftung der Bodennutzung in der DDR einerseits und dem Sowjetstaat als alleinigem Eigentümer allen Bodens andererseits wird mit dem Begriff Kollektivierung ignoriert und entspricht der gängigen Verteufelung der Bildung und Entwicklung von LPG in der DDR!

Klaus Emmerich, per E-Mail

Gleichberechtigung in Eritrea

Zu jW vom 10. Februar: »›Null Toleranz gegen FGM‹«

Um eines vorneweg zu stellen: Ich bin selbstverständlich gegen jede Form der Unterdrückung von Frauen, für die Gleichberechtigung der Frau, gegen jede Form von Missbrauch und gegen FGM (Female Genital Mutilation). Ich begrüße die Arbeit des Vereins Mama Afrika in Berlin. Viele Medien berichten aktuell über die Verstümmelungen der weiblichen Geschlechtsteile bei Flüchtlingen und prangern diese an. Diese betonen aber, dass besonders viele Frauen aus Eritrea betroffen sein sollen, was ich auch in diesem Artikel gelesen habe.

Aus diesem Grund möchte ich darauf hinweisen, dass es in Eritrea eine gesetzliche Gleichberechtigung der Frau gibt, das Verbot von Zwangsehe und seit 2008 nicht nur das Verbot von FGM, sondern auch dessen Ahndung. Ich habe auch bei meinem Besuch in Eritrea 2014 mit Ärzten von Archemed und Medcare sowie mit dort behandelnden Ärzten gesprochen, die einen deutlichen Rückgang verzeichnen. (…)

Ich weise deshalb darauf hin, weil ich einigen Medien eine gezielte »Stimmungsmache« gegen Eritrea unterstelle, da sich dieses Land selbständig – ohne westlichen Einfluss – sehr gut weiterentwickelt und stolz auf sich sein kann. So kann man davon ausgehen, dass die wirtschaftlichen Interessen an dem Land die Propaganda unterstützen und fördern. (…)

Martina Lennartz, Gießen

Aufhebung des Privateigentums

Zu jW vom 16. Februar: Leserbrief »Keine ­revolutionäre Situation«

Keine Revolution, bleibt also nur die Reform. Durch Regierungsbeteiligung. Dieses »Argument« überzeugt nicht. Erstens wird die Notwendigkeit der sozialistischen Revolution nicht aufgehoben durch die Abwesenheit einer revolutionären Situation – auch in hundert Jahren nicht. Zweitens wird, was links ist, vornehmlich an der Eigentumsfrage festgemacht, konkret an der Aufhebung des Privateigentums. Das wuss­te schon das »Kommunistische Manifest«. Wie aber Linke links bleiben wollen, wenn sie in eine bürgerliche Regierung eintreten, die sich als Vorhut des ideellen Gesamtkapitalisten versteht, bleibt das Geheimnis der Befürworter von »Rot-Rot-Grün«. Natürlich, wenn Politik nichts mit Klasseninteressen zu tun hätte, dann wäre manche Spekulation möglich. So diejenige, dass es nur an dem »klügeren Wirtschaftskonzept« mangelt (»Wohlstand für alle«, jedoch nicht für alle im gleichen Verhältnis). Aber die Erde ist auch keine Scheibe, das war sie selbst dann nicht, als man es von ihr annahm. Drittens ist die Reform nicht möglich oder lässt sich immer schwieriger erkämpfen, weil die Verwertungsbedingungen des Kapitals und die gegenwärtigen Klassenmachtverhältnisse, denen der Neoliberalismus entspricht, ihr im Wege stehen und weil das Kräfteverhältnis der Klassen sich immer weiter fast ausschließlich zugunsten des Kapitals verschiebt.

Dann erscheint die Revolution – so paradox es klingen mag – um so notwendiger und dringlicher, weil sie sogar zur Voraussetzung bestimmter Reformen wird. Blicken die Linken aber von der Revolution, blicken sie von ihrem sozialistische Ziel, auf die Reform, dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als zu erkennen, dass es für sie um die politische Mobilisierung der Massen geht, wozu ihnen auch der Kampf um Reformen dient, was wir sehr schön bei Rosa Luxemburg nachlesen können. Denn wer heute grundlegende soziale Reformen will, darf die Revolution nicht verneinen, muss also Aufklärungsarbeit im Sinne des Marxismus betreiben – leichter ist auch eine Reform nicht zu haben, eben als Nebenprodukt des Klassenkampfes, und auf den kommt es an. Aber genau dieser ist durch »Rot-Rot-Grün« für die Lohnarbeit nicht zu organisieren, es sei denn, man glaubt an die Quadratur des Kreises. Als Zauberkunststück gibt es sie.

Herbert Münchow, per E-Mail

Fatale Unterwerfung

Zu jW vom 13. Februar: »›Am Ende kommt es den Staat teurer zu stehen‹«

Alles, was einen »guten Staat« ausmacht, wie gemeinschaftlicher Besitz und Verwaltung, solidarisches Miteinander und die Unabhängigkeit der Bildung, Information und Gesetzgebung, wird peu à peu von den Volksvertretern zur Disposition gestellt. Die bevorstehende Grundgesetzänderung reiht sich damit ein in eine lange Folge von Maßnahmen, die den Staat sowohl um seinen Besitz bringen als auch um seine Verantwortlichkeiten, ganz zu schweigen von seiner fatalen Unterwerfung unter die Gesetze des Marktes statt unter die Gesetze der Menschlichkeit. Denkt man diesen Prozess weiter, verliert sich irgendwann der Staat und damit auch dessen demokratisches Wesen in der Bedeutungslosigkeit gegenüber der »Marktmacht«. (…)

Andreas Golisch, per E-Mail