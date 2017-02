Dies! Ist! Kunst!

Verhält sich kaum wie ein Verfolgter in Gefahr: Gael García Bernal in der Titelrolle Foto: © Piffl Medien

Chile 1948: Linke werden unterdrückt und in Lager gesperrt. Nicht einmal der kommunistische Dichter und Senator Pablo Neruda ist durch seine Berühmtheit geschützt, der Präsident persönlich befiehlt seine Verhaftung. Nun beginnt eine Jagd durch das Land, bis sich Neruda der rettenden Grenze nähert.

Allerdings verhält sich der Schriftsteller kaum wie ein Verfolgter in Gefahr. Zum Ärger seiner Unterstützer spaziert er durch die Straßen, besucht Nachtklubs, unterhält sich mit Bettlern. Fast scheint er es darauf anzulegen, gefasst zu werden.

Was wie ein biographischer Politthriller beginnt, erweist sich bald als Inszenierung der Poesie. Der Kommissar, der auf Neruda angesetzt wird, stellt sich nicht als der harte Hund heraus, der er zunächst schien. Immer nachdenklicher blättert er in den Gedichtbänden, die ihm Neruda auf den Stationen seiner Flucht hinterlässt. Statt die Macht des Polizeiapparats zu nutzen, verliert er sich in abenteuerlichen Einzelaktionen. Trat er im Film zunächst als Erzähler auf, der aus dem Off verächtlich das Leben Nerudas kommentierte, so erkennt er sich zuletzt als Figur im Werk des Dichters, schlimmer noch: als Nebenfigur.

Bedeutet dieser Rollenwechsel den politischen Sieg des Künstlers, der seine Flucht grandios inszeniert und so dem Kampf gegen Chiles Diktatoren einen Mythos schafft? Oder feiert Pablo Larraín (»No!«, 2012) in seinem Film die Macht eines exzentrischen Poeten, für den die politischen Gegner nur Marionetten in seinem literarischen Spiel sind? Oder wird sogar das Engagement eines wohlhabend gewordenen Künstlers als bloße Spielerei denunziert? In kurzen Szenen sieht man, dass der chilenische Staat mit weniger prominenten Kommunisten weitaus brutaler umsprang, und der spätere Diktator Augusto Pinochet hat einen historisch korrekten Auftritt als Kommandant eines Konzentrationslagers. All diese Widersprüche könnten produktiv werden, würde der Film sie nicht durch die Art seiner Inszenierung verwi-schen.

Der willkürliche Wechsel der Erzählweisen zerstört jede Konsequenz. Der Kommissar ist aus Sicht seiner Auftraggeber derart grotesk unfähig, dass die Bedrohung, auf die es doch ankäme, harmlos erscheint; die Anlage der Figur schwankt zwischen biographisch-psychologischer Motivation und bloß artifizieller Inszenierung. Überhaupt setzt fast jede Einstellung ein Ausrufezeichen, dass es um Poesie geht; die Musik ist so aufdringlich, dass sie keine Emotionen vermittelt. Vielmehr zeigt sie vor: Hier soll eine Emotion vermittelt werden.

Dadurch zerfällt der Film. In wenigen Einstellungen sieht man, dass es schon im Chile von 1948, ein Vierteljahrhundert vor dem Putsch gegen die sozialistische Regierung Salvador Allendes, eine ernsthafte faschistische Gefahr gab und welche Rolle den Gedichten Nerudas im Kampf dagegen zukam: etwa wenn die Armen Verse aus dem »Großen Gesang« nachsprechen, in denen Neruda die Züchtigung der Schuldigen fordert. Aber solche Wirkung von Kunst verschwindet in einem Film, der überdeutlich zeigt, dass er Kunst sein will – und so zu bloßem Kunstgewerbe schrumpft.