Größeres im Sinne

Politiker, die Wahlversprechen halten, sind rar. Ausgerechnet die Konservativen um PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski (hier 2015) bilden eine Ausnahme Foto: Kacper Pempel/Reuters

Die sozialpolitische Offensive der polnischen Regierung (siehe jW vom Dienstag) stellt in der Analyse vor eine wichtige Frage: Wie kommt es, dass eine Partei, die politisch und kulturell reaktionär bis auf die Knochen ist, eine Sozialpolitik betreibt, derer sich keine westeuropäische Sozialdemokratie alten Typs zu schämen bräuchte?

Liberale Kritiker der polnischen Regierung argumentieren auf zwei Linien: Einerseits wird erklärt, die Sozialleistungen seien unfinanzierbar. Der zweite Argumentationsstrang erhebt den Bestechungsvorwurf: Die Partei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS) betreibe »politischen Klientelismus« – wer von dieser Regierung Kindergeld oder eine Wohnung erhalten habe, werde ihr dafür dankbar sein und ihr in künftigen Wahlen die Treue halten. Das ist peinlich für den, der diese Chance hat verstreichen lassen, aber als Argument nicht ernstzunehmen.

Die wenigen linken Kritiker der Regierung, die es noch gibt – etwa die Partei »Razem« – setzen darauf, dass die PiS ihre Versprechungen langfristig nicht werde einhalten können, und hoffen, deren Anhänger unter den »einfachen Leuten« dann zurückzugewinnen. Sie argumentieren also vom Standpunkt des aus dem größten Teil Europas bekannten Paradigmas aus, wonach für staatliche Umverteilungspolitik die »Linke« zuständig sei. Das verkennt den Zweck der konservativen Sozialpolitik.

Diese hat, so moralisch sie auch daherkommt, ein politökonomisches Ziel: die nachholende Entwicklung des polnischen Kapitalismus. Deshalb wird auch der Kostenaspekt souverän ignoriert. Seit dem Systemwechsel waren alle polnischen Regierungen zufrieden, ihr Land durch niedriggehaltene Lohnkosten für die Wertschöpfungsketten der europäischen Metropolen interessant zu machen. Das hat funktioniert und ist zum Beispiel die Grundlage für die starke wirtschaftliche Verflechtung zwischen Polen und der BRD. Der PiS ist dieser Status zu klein geworden. Wirtschaftsminister Mateusz Morawiecki, ehemals im Vorstand einer ausländischen Großbank, setzt auf einen Staatskapitalismus, der Polen in bestimmten strategischen Branchen, insbesondere in der Rüstungsindustrie, zu sektoralen Spitzenleistungen befähigen soll.

Allerdings fehlt dem aufstrebenden Land hierzu tendenziell das Personal. Eine Schicht relativ gut verdienender Lohnabhängiger gibt es in Polen derzeit nur in einigen nach wie vor staatlich kontrollierten Branchen, vor allem in Rohstoffgewinnung und Energiewirtschaft. Insgesamt aber hat die Migration aus Polen heraus seit dem EU-Beitritt das Land genau nicht der am niedrigsten qualifizierten Lohnabhängigen beraubt, sondern Teile der Besserqualifizierten abwandern lassen: Facharbeiter und Hochschulabsolventen, Leute, die aufgrund ihrer Voraussetzungen die Gelegenheit hatten, ihre Perspektiven in Polen mit denen im Ausland zu vergleichen. Dass sie nun die Profite des dortigen Kapitals vom Dax-Konzern über Londoner Vermieter bis zum örtlichen Einzelhandel mehren, ist vom polnischen Standpunkt aus durchaus Verschwendung ihres »Humankapitals«, der national aufgewandten Ausbildungskosten. Aus dieser Perspektive hat selbst die ansonsten kaum begründete Schulreform der PiS ihre perfide Logik: denn ihr inhaltlicher Kern besteht darin, die Ausbildung in den international verwendbaren Fächern (Naturwissenschaften und Fremdsprachen) zugunsten »ideologischer« Disziplinen (Polnisch, Geschichte, Religion) zurückzufahren: Eine tendenziell internationale Klasse soll wieder zur Ressource des Nationalstaats gemacht werden. Und sei es um den Preis der Dequalifikation.

Die Sozialleistungen sollen auf der anderen Seite für die Emigrierten den Anreiz bieten, zurückzukehren und ihre Arbeitskraft zum Wohl einer nationalen polnischen Bourgeoisie ausnutzen zu lassen, die potenter ist als die Tausenden Klein- und Mittelbetriebe, die es schon gibt. Potenter in dem Sinne, dass ihre Tätigkeit für die mindestens regionalen Machtambitionen Polens unter der PiS mehr abwirft. Morawiecki und Kompagnons wissen, dass der ihnen vorschwebende Aufstieg Polens zu politischem »Subjektcharakter« mit Leuten, denen ihre Lebensverhältnisse allmonatlich die Frage stellen, ob sie nicht ihr Glück außerhalb der Landesgrenzen suchen sollten, auch im ganz praktischen Sinne unrealistisch wäre: Wo wären sie denn im Fall des Falles? Im englischen Büro oder im polnischen Schützengra­ben?

Die Sozialpolitik der jetzigen Regierungspartei ist insofern eine Besonderheit: der Versuch des polnischen Staates, mit den Metropolen der EU um die »eigene« Lohnarbeiterklasse zu konkurrieren, nachdem diese in Teilen die Möglichkeit genutzt hat, nationale Lohnniveaus zu vergleichen. Der inländischen Arbeiterklasse soll ein Angebot gemacht werden, sich über Faktoren wie Gewohnheit und Sentimentalität hinaus Polen als »ihren« Lebensstandort gefallen zu lassen. Den Bedarf polnischer Unternehmen an Billiglöhnern bedient die Regierung parallel durch »Unterschichtung«: beispielsweise in Gestalt ukrainischer Arbeitsmigranten. Wenn sich Polen, wofür es immer mehr Anzeichen gibt, gegenüber diesen als etwas Besseres aufführen, dürfte dies den politischen Herren dieser Arbeiteraristokratie neuen Typs nur recht sein.

Teil eins erschien am 21.02.2017