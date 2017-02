Ecofin: Schwarze Liste oder schwarze Löcher?

Am Dienstag haben sich die Finanzminister der EU-Mitgliedsstaaten (Rat für Wirtschaft und Finanzen; Ecofin) darauf verständigt, ab 2020 ein weiteres Steuerschlupfloch für international agierende Konzerne zu schließen. Sie beschlossen in Brüssel eine Ergänzung der »EU-Richtlinie gegen Steuervermeidung«. Damit soll verhindert werden, dass Großunternehmen unterschiedliche Besteuerungssysteme in EU-Ländern und in Drittstaaten ausnutzen, um sich der Steuerzahlung zu entziehen. Der Vereinbarung muss noch das EU-Parlament zustimmen. Aus dessen Reihen kam am Dienstag abend auch scharfe Kritik an den Beschlüssen. Der Abgeordnete Fabio De Masi (Die Linke) erklärte dazu:

»Die EU-Steueroasen haben wieder erfolgreich sabotiert. Ohne harte Krite­rien im Screening und Sanktionen bleibt die schwarze Liste der Steueroasen ein Papiertiger. (…)« (…)

»Zwar werden alle relevanten Drittstaaten vor der Erstellung der (sogenannten) schwarzen Liste der Steueroasen geprüft, aber die Kriterien sind zu weich. Statt Länder mit Nullsteuern wie Bermuda als offensichtliche Steuerparadiese zu sanktionieren, werden die Kriterien des Verhaltenskodex Unternehmensbesteuerung der EU angewandt. Dieser gilt in der EU seit 1998 und hat massive Steuertricks nicht im Ansatz verhindert. Auch die USA sind bis mindestens 2019 vor der Liste sicher, obwohl sie immer noch den automatischen Informationsaustausch der OECD boykottieren.

Die Gesetzeslücken bei hybriden Steuergestaltungen schützen Geschäftsmodelle wie in den Niederlanden und anderen Steueroasen. Sie erlauben massive unversteuerte Abflüsse in Nullsteuerländer außerhalb der EU. Die Einführung der OECD-Regeln ist hier ein erster Schritt, aber die Verzögerung entscheidender Details bis 2022 ein Kniefall vor der Steuervermeidungsindustrie. Bis dahin verlieren wir weitere Hunderte Milliarden Euro, und die Steuertrickser werden neue Lücken finden.

Die schwarze Liste ist ein diplomatisches Geschacher und ohne Sanktionen zahnlos. Das Einstimmigkeitsprinzip bei der Liste gestattet den EU-Steueroasen weiterhin Erpressungen. Zudem waren Anfang Februar erst 20 Beamte der Mitgliedsstaaten zur Prüfung von 100 Ländern vorgesehen. Eine schwarze Liste ergibt nur Sinn, wenn es auch wirksame Sanktionen gibt – etwa Strafsteuern auf Finanzflüsse in und aus Steueroasen und Kündigung von Doppelbesteuerungsabkommen. Darüber hinaus müsste Banken untersagt werden, mit Unternehmen und Kunden Geschäfte zu machen, die in Steueroasen aktiv sind.«

Am Mittwoch hat sich der Schweizer Gewerkschaftsbund Travail Suisse – hervorgegangen unter anderem aus dem früheren christlich-nationalen Gewerkschaftsbund – zu geplanten Änderungen am Arbeitsrecht geäußert.

Die Wirtschaftskommission des Nationalrates hat gestern einen Angriff auf den Arbeitnehmerschutz gestartet, den Travail Suisse, der unabhängige Dachverband der Arbeitnehmenden, nicht hinnehmen kann. Mit [den beiden parlamentarischen Initiativen] Graber (16.414) und Keller-Sutter (16.423) sollen die Arbeitszeiterfassung ausgehebelt, die Begrenzung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit aufgehoben und die Ruhezeiten verkürzt werden. Für die Gesundheit der Arbeitnehmenden ist dies ein ungenießbarer Cocktail.

Die beiden überwiesenen Vorstöße sehen vor, dass bestimmte Wirtschaftszweige sowie Gruppen von Betrieben oder Arbeitnehmenden von der Einhaltung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 45 Stunden befreit werden sollen und weiter die minimale Ruhezeit auf acht Stunden herabgesetzt werden kann. Grundsätzlich sollen »leitende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Fachspezialisten« von der Pflicht zur Erfassung der Arbeitszeit ausgenommen werden. Mit diesem Angriff werden nicht nur zentrale Schutzbestimmungen des Arbeitsgesetzes tangiert, sondern durch den schwammig formulierten Geltungsbereich ist auch ein Großteil der Arbeitnehmenden in der Schweiz betroffen. (…) »Insbesondere der Verzicht auf die Erfassung der Arbeitszeit verunmöglicht die Kontrolle der materiellen Bestimmungen des Arbeitsgesetzes und birgt die Gefahr von Gratisarbeit durch die Arbeitnehmenden«, sagt Gabriel Fischer, Leiter Wirtschaftspolitik bei Travail Suisse. (…)