Protest gegen Bergbaukonzerne

Keine Chance für die Umwelt: Goldbergewerk von Oceana Gold in Neuseeland Foto: Henning Gloystein/Reuters

In einem offenen Brief hat ein Zusammenschluss von 280 Organisationen mit insgesamt weltweit rund 180 Millionen Mitgliedern am Dienstag das kanadisch-australische Bergbauunternehmen Oceana Gold aufgefordert, seine Niederlage in einem gegen den Staat El Salvador geführten Schiedsgerichtsverfahren zu akzeptieren, die Prozesskosten zu zahlen und das Land zu verlassen.

2009 hatte Pacific Rim Mining, eine Vorgängergesellschaft von Oceana Gold, vor dem Schiedsgericht des Internationalen Zentrums für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) der Weltbankgruppe gegen El Salvador geklagt. Der Konzern forderte eine Entschädigungszahlung in Höhe von 300 Millionen US-Dollar, weil das mittelamerikanische Land den Abbau von Gold in der Mine »El Dorado« in San Isidro untersagt hatte. Im Oktober 2016 entschied das ICSID einstimmig, dass das Unternehmen zu keinem Zeitpunkt die gesetzlichen Anforderungen für eine Abbaulizenz erfüllt habe, und wies die Forderung zurück. Außerdem seien El Salvador acht Millionen US-Dollar für die entstandenen Prozesskosten zu zahlen.

Das Bündnis, dem unter anderem der Internationale Gewerkschaftsbund, Oxfam, die Franziskaner sowie aus Deutschland eine Reihe entwicklungspolitischer Organisationen angehören, erinnert in seinem Schreiben an die immer noch ausstehende Zahlung und fordert den Konzern auf, das Urteil endlich zu akzeptieren. Die Unterzeichner des Briefs unterstützen die »Salvadorianer und ihre Regierung aktiv in ihrem Kampf um das fragile Lempa-Flussgebiet und um ihr Recht, ›nein‹ zum metallischen Bergbau zu sagen«. Außerdem sollen Oceana Gold und seine Ableger El Salvador unverzüglich verlassen sowie bei der Aufklärung von Morden und Morddrohungen gegen Umweltschutzaktivisten kooperieren. Im Jahr der Klageerhebung gegen El Salvador waren unter anderem drei Bergbaugegner ermordet worden.