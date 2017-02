Tödlicher Existenznachweis

Versuch der Beschwichtigung: Mit der finanziellen Hilfe Chinas baut die angolanische Regierung in Cabinda einen Tiefwasserhafen (11.6.2016) Foto: Ed Cropley/Reuters

In der angolanischen Exklave Cabinda droht der Konflikt zwischen Regierungstruppen und Separatisten einmal mehr aufzuflammen. Wie der Sprecher der Rebellengruppe FLEC-FAC (Front für die Befreiung der Exklave Cabinda – Bewaffnete Streitkräfte Cabindas), Jean-Claude Nzita, aus seinem Pariser Exil mitteilte, seien bei einer Attacke auf einen Militärkonvoi in der vergangenen Woche neun Soldaten getötet worden. Ein Armeeangehöriger bestätigte den Überfall gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, sprach aber von lediglich fünf Todesopfern. Angolas Regierung macht in der Regel keine Angaben zu bewaffneten Auseinandersetzungen in Cabinda.

Vor der Küste der zwischen der Demokratischen Republik Kongo und der Republik Kongo eingeschlossenen Exklave werden rund 50 Prozent des angolanischen Öls gefördert. Der Rohstoff ist die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle des südwestafrikanischen Landes. Entsprechend wenig hält die von der ehemals marxistischen Volksbewegung zur Befreiung Angolas (MPLA) gestellte Regierung in Luanda von den Unabhängigkeitsbestrebungen. Nachdem Angestellte des US-Ölkonzerns Chevron im Mai von einem Überfall auf eine Offshore-Plattform berichtet hatten, erklärte die MPLA-Gouverneurin der Provinz Cabinda, Aldina da Lomba Catembo, der Nachrichtenagentur Reuters schlicht: »Die FLEC existiert nicht, das ist ein altes Thema.« Zwar gäbe es »ein paar Leute mit Waffen«, aber diese stellten keine Bedrohung für die Stabilität dar.

Was den Überfall angeht, könnte die Politikerin sogar recht haben. »Der Bericht ist wahrscheinlich falsch«, erklärte zumindest der Direktor des Afrikaprogramms beim Londoner Thinktank Chatham House, Alex Vi nes, im September in einem Interview mit dem Portal World Politics Review. »Der Vorfall scheint eher eine Missachtung der Arbeitsschutzvorschriften auf der Plattform gewesen zu sein, den die Leitung als Attacke darstellen wollte«, so Vines. Chevron hat sich zu dem angeblichen Angriff nicht offiziell geäußert. Die FLEC-FAC bestritt jede Verantwortung. Sprecher Nzita erklärte gegenüber Reuters, die Gruppe habe nie mit Anschlägen auf Ölförderanlagen gedroht, da diese »für die Entwicklung unseres Gebiets und das Wohl unseres Volkes notwendig« seien.

Gleichwohl hatte die FLEC-FAC im Februar vergangenen Jahres die Wiederaufnahme des bewaffneten Kampfes angekündigt. Nachdem ihr langjähriger Anführer Henrique N’zita Tiago im Juni im Alter von 88 Jahren in Paris gestorben war, kam es im August und September wiederholt zu Angriffen auf Regierungstruppen. Mutmaßlich dienten diese Gefechte auch der Profilierung einzelner Anführer innerhalb der intern zerstrittenen Miliz – so erklärte zumindest Reuters unter Verweis auf »Analysten« das Aufflammen der Kämpfe.

Die Rebellen behaupteten, in den zwei Monaten mindestens 50 Soldaten getötet zu haben, Luanda schwieg. Dass die angeblich nur einige hundert Kämpfer umfassenden FLEC-Truppen jederzeit zu Anschlägen fähig sind, bewiesen sie auch 2010, als sie trotz scharfer Sicherheitsvorkehrungen den Konvoi mit der Fußballnationalmannschaft Togos auf dem Weg zur Afrikameisterschaft angriffen und drei Menschen töteten. Nun droht die nächste Welle der Gewalt. Erst vor zwei Wochen rief die FLEC-FAC die Menschen in Cabinda dazu auf, die im August anstehenden nationalen Parlamentswahlen zu boykottieren. Die Miliz akzeptiere die Gegenwart »einer ausländischen Macht auf unserem Territorium« nicht, wolle sich aber auch »nicht in die inneren Angelegenheiten Angolas einmischen«, hieß es in einer Mitteilung, aus der Reuters zitierte.

Die Rhetorik mag anhand der Kräfteverhältnisse größenwahnsinnig klingen. Doch zumindest die Hoffnung, dass sich die Gruppe nach einem 2006 ausgehandelten Friedensabkommen langsam auflösen würde, scheint – trotz gegenteiliger Behauptungen aus Luanda – nicht aufgegangen zu sein. Dafür gibt es mehrere Gründe: Cabinda ist bis heute eine der ärmsten Provinzen Angolas geblieben. Da der einzige Tiefwasserhafen der Exklave nicht hinreichend gegen die raue See geschützt ist, können Schiffe dort oft wochenlang nicht anlegen, was dazu geführt hat, dass die Lebenshaltungskosten fast doppelt so hoch sind wie im Rest des Landes. Das verschärft die prekäre Lage der Bevölkerung zusätzlich.

Die Integration einiger ­FLEC-FAC-Kader in Regierungsfunktionen und Sicherheitskräfte konnte daher nicht verhindern, dass die verbliebenen Strukturen der Gruppe neuen Zulauf bekamen. Der dürfte sich vor kurzem noch verstärkt haben, nachdem Erdölkonzerne infolge des Preisverfalls des Rohstoffs Tausende Arbeiter entlassen hatten.

Der Regierung fehlen derzeit auch deswegen die Mittel, die Entwicklung der Exklave voranzutreiben, um die Rebellen zurückzudrängen. Linderung der wirtschaftlichen Not verspricht jedoch der anvisierte Bau eines neuen Tiefwasserhafens, den China mit einem Kredit über 600 Millionen US-Dollar (565 Millionen Euro) unterstützen will. Der Vorsitzende des staatlichen Investitionsfonds, José Filomeno dos Santos, Sohn von Staatspräsident José Eduardo dos Santos, stellte das Projekt Ende Januar in einem Interview mit dem Wirtschaftsdienst Bloomberg vor. Kurzfristig wird das die FLEC-FAC, die noch immer mit der Entführung ausländischer Arbeitskräfte droht und für die Lösegelder eine wichtige Finanzierungsquelle sind, jedoch kaum von ihrem Kampf abhalten.