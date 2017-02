Willkommen im Abschiebeland

Beamte der Bundespolizei bringen im August 2015 auf dem Bahnhof in Flensburg (Schleswig-Holstein) einen Reisenden ohne Ausweispapiere zu ihrem Fahrzeug Foto: Carsten Rehder/dpa

Der Bundesregierung kann die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nicht schnell genug gehen: Das Kabinett beschloss am Mittwoch das »Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht«, wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) mitteilte. Die Neuregelung sieht unter anderem einen erweiterten Zugriff auf Handydaten von Flüchtlingen und Verschärfungen bei der Abschiebehaft vor. De Maizière hofft auf eine zügige Verabschiedung im Bundestag.

Das Maßnahmenpaket erleichtert es, ausreisepflichtige Ausländer in Abschiebehaft zu nehmen. In bestimmten Fällen kann auch eine elektronischer Fußfessel angeordnet werden. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll die Möglichkeit erhalten, bei der Feststellung der Identität von Flüchtlingen auf deren Smartphones und andere Datenträger zuzugreifen. Der Ausreisegewahrsam soll von vier auf zehn Tage verlängert werden. Bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen soll frühzeitig ein Asylantrag gestellt werden, damit schnell klar sei, wie sich der Aufenthaltsstatus entwickelt. Wer kein Recht zum Aufenthalt habe, müsse Deutschland schnellstmöglich wieder verlassen, erklärte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer (CSU), am Mittwoch.

Linke-Chefin Katja Kipping warf der Regierung hingegen vor, sie betreibe eine »reine Symbolpolitik«. Das Grundrecht auf Asyl dürfe »nicht weiter ausgehöhlt werden«, sagte sie in Berlin. Das Vorhaben sei ein weiterer Schritt, um Deutschland »vom Aufnahmeland zum Abschiebeland umzubauen«, erklärte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt. Eine Reihe von Verbänden warnte vor den negativen Folgen, die die Maßnahmen zur Ausreisepflicht für jugendliche Flüchtlinge haben könnte. Das Gesetz räume den Bundesländern die Möglichkeit ein, auch Kinder und Jugendliche zeitlich unbegrenzt in Erstaufnahmeeinrichtungen unterzubringen, hieß es in einer Erklärung, die neben Pro Asyl auch die Arbeiterwohlfahrt (AWO), das Kinderhilfswerk und Unicef unterzeichnet haben.

Etwa 50 Afghanen sollten noch am Mittwoch abend vom Münchner Flughafen aus in ihre Heimat transportiert werden. »Die Lage in Afghanistan hat sich im letzten Jahr noch mal deutlich verschlechtert», erklärte dazu der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Markus Beeko, am Mittwoch im RBB-Inforadio. Abschiebungen in das Land seien menschenrechtlich nicht vertretbar. (AFP/dpa/jW)