Katharina von Bora (Ausschnitt aus einem Gemälde von Lucas Cranach d. Ä.): »Luther und die Frauen« Foto: MDR

Der Englische Garten in München ist wie andere große Stadtparks Ausdruck einer tiefen menschlichen Sehnsucht nach Natur, Geborgenheit und vielleicht auch einer Welt, in der alles ein bisschen leichter scheint. Ja, klar, aber vor allem ist er der Versuch, eine Revolution abzuwenden, erfunden von einem Amerikaner in bayrischen Diensten. Man sollte sich vielmehr mit dem Konzept des aufgeklärten Liberalismus, nein, Absolutismus beschäftigen.

Arte, 19.30

Todschick – Die Schattenseite der Mode

Die Arbeitsbedingungen in der Textilbranche sind katastrophal. Nicht nur die Fabrikgebäude sind marode, auch die Löhne sind miserabel und die Herstellungsmethoden oft lebensgefährlich. Geringverdiener sind aber auf billige Kleidung und billiges Essen angewiesen. Mindestlohn hoch – dann tut sich auch was in der Branche.

3sat, 20.15

Luther und die Frauen

Eine entlaufene Nonne heiratet einen katholischen Mönch. Das war’s dann aber auch schon, mit Luther. Aber: Experten wie der Göttinger Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann oder Pastorin und Luther-Expertin Sonja Domröse ordnen die Ereignisse ein!

Das Erste, 22.00

Volksdroge Alkohol – der legale Rausch

Eine Badewanne voll alkoholischer Getränke nehmen Erwachsene in Deutschland pro Jahr im Schnitt zu sich – 130 Liter. In Deutschland gibt es zwei Millionen Alkoholiker, zehn Millionen Menschen gefährden mit Alkohol ihre Gesundheit. Die gesellschaftlichen Kosten: 60 Milliarden Euro im Jahr. Trotzdem hat sich in der Alkoholpolitik kaum etwas getan. Dabei wäre klar, was passieren müsste: Höhere Preise, weniger Werbung – und Alkohol dürfte nicht mehr überall rund um die Uhr verkauft werden. Doch statt die Regeln zu verschärfen, soll etwa in Baden-Württemberg das Verkaufsverbot von 22 Uhr bis 6 Uhr sogar wieder aufgehoben werden. Schon kleine Mengen Alkohol können Krebs auslösen oder Krankheiten verstärken. Gilt übrigens auch fürs Rauchen. Und wahrscheinlich eben für das ganze Ding, dieses, na, ach, ja, genau: dieses Leben.

ZDF, 23.05