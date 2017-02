Blick auf die Menschheit

»Ich harre des ersten Lichts / und fröstelnd / trinke ich vom Geheimen«: Eine Engelsskulptur am frühen Morgen in Newcastle, August 2010 Foto: Nigel Roddis/Reuters

Der Titel des neuen Gedichtbandes von Michael Mäde nimmt sich programmatisch aus. Wenn Linke von einem bevorstehenden »großen Krieg« reden, dann steht entweder objektiv ein großer Krieg an, geo- oder weltpolitisch. Oder aber sie meinen das herbeigesehnte »letzte Gefecht«, ihr politisches Lebenselixier. Ist dieser Band so zu verstehen? Das letzte Kapitel in ihm heißt »Vor dem großen Krieg« und verleiht dem gesamten Band den Titel. Ohne Zweifel, Michael Mäde schreibt auch politisch. Lyrisch und doch politisch. Poetisch und doch aufs objektiv schlecht Bestehende reagierend. Aber macht dies den Logos des gesamten Gedichtbandes aus?

Man kennt ja das Postulat, alles sei politisch, auch das Private. Und wenn man mit Hegel meint, das Ganze sei das Wahre, bzw. mit Adorno, das Ganze sei das Falsche, kann man dies auch theoretisch-philosophisch begründen. Aber stimmt das auch bei diesen Zeilen?

Ich schwinde.

Wie immer zur Unzeit

werde ich durchsichtig,

beobachtet von mehr

als zwei Augen.

So sehe ich aus

mir heraus

Wohl ist hier Subjektives mit Objektivem gescheit vermengt, aber »Ich schwinde« ist doch vor allem der Aufschrei des leidenden Individuums. Und selbst die Zeilen des nachfolgenden Gedichts – prima facie politisch – dürfen in einer metaphorisierenden Übertragung als intim-existentielle Aussage gedeutet werden. »Mein Land« mag auch das Territorium des eigenen (inneren) Daseins bezeichnen:

Ich hatte Hoffnung

und dachte auch

noch alles in der Hand.

Doch dann verschwand

mein Land

Der Mensch ist bekanntlich ein Zoon politikon (politisches Wesen), aber nach was riecht es, wenn es nach Mensch riecht?

Die vierte Nacht dann

lässt den Herbst

schon ahnen.



Der Mantel, der mich hüllt,

riecht nach Mensch.



Ich harre des ersten Lichts

und fröstelnd

trinke ich vom Geheimen.

Nacht? Todesahnung? Fröstelnde Erwartung des ersten Lichts? Wird es kommen? Oder ist das Geheime alles, was man noch zu erwarten hat? Michael Mäde gewährt zumindest in seinen intim-persönlichsten Gedichten keinen abschließenden Aufschluss über diesen Zustand des Ungewissen, in welchem Menschsein (bzw. Nach-Mensch-Riechen) einem Mantel gleichgestellt ist, einem Überzug, gleichsam der als Conditio humana begriffenen zweiten Natur. Aber wie sehr unterscheidet sich diese Erfahrung der Nacht von der »Nacht« des Politischen, des gesellschaftlichen Ausblicks und der biographischen Retrospektive.

Und doch, Michael Mäde bettet dies Persönliche in den Blick auf die Menschheit, ihre Geschichte, ihre Gesellschaft, ihre Barbarei ein. Von besonderer Suggestionskraft ist in diesem Zusammenhang seine lyrisch-poetische Bezugnahme auf Alexander Polzins Skulptur »Requiem«, eine Gruppe von Engelsgestalten der besonderen Art. Ich selbst schrieb vor Jahren über sie:

»Etwas von der Empörungsmatrix hat sich – über alle begriffliche Intention des Künstlers hinaus – in Alexander Polzins Figurengruppe ›Requiem‹ niedergeschlagen. Ihre Form ist beredt. Keinen Trost übers Unabwendbare bietet sie, keine jenseitige Versöhnung trotz ihrer außerirdisch erscheinenden Gestalten – mehr das diesseitige, dramatische Pathos der ›Bürger von Calais‹ ist der Plastik zu eigen als ergriffene Aufhebung in göttlicher Gnade. Das Rauhe der Figuren, die wilde Abstraktion ihrer Physiognomik, ihre materiell drängende Bewegungsdynamik suggeriert Ungestümes, Ungelöstes, auch Forderndes, eben Unversöhntes. So sehen keine friedlichen Engel aus; der Aufschlag der Flügel hat nichts Entschwebendes, sondern eher Bedrohliches. Als wollten die Gestalten sagen: Was es in unserem Requiem zu betrauern gilt, lässt uns keine Ruhe, verheißt auch keine ewige Ruhe, leuchtet nicht in ewigem Licht – es ist ein Grauen, das Grauen unsäglichen menschlichen Leids, aus dem gleichwohl nicht der Tod erlösen durfte, sondern das Leben, das richtige Leben, das sich dem beschädigten entwunden hat. Ein Requiem ist es, das sich nicht mit der Betrauerung von Toten, mit der Zartheit des trostbeseelten Totengedenkens begnügen will, sondern die Empörung gegen den Tod, den Aufstand gegen das Ableben proklamiert.«

Michael Mäde vermerkt im dritten seiner sieben Gedichte zu diesem Werk:

Revolution?

Fünf Wesen.

Aus einem Stamm.

Aus einem Holz.

Grobschlächtige Vereinfachung:

Das Prinzip Engel?

Doch unterscheidbar schweben die Wesen

mit offenen Schädeln und Augenhöhlen.

Evolution:

Nach der Zeitrechnung eben.

Und dann aber im siebten Gedicht, das den Zyklus beschließt:

DA SIND WIR ABER IMMER NOCH

Der mangelnde Glaube an Endlichkeiten.

Fortschritt nur mehr als Vergehen von Zeit begriffen.

Nach zwei Jahrtausenden Barbarei folgt ein drittes.

Dann sehen Engel so aus. Und aus sich heraus.

Das uns mögliche Maß. Optimismus.

Darf man diesen bekundeten Optimismus für bare Münze nehmen? Nun, nur wenn man (mit Rousseau und Marx) weiß, wie Emanzipation erkauft ist – und sich darauf psychisch wie politisch vorbereitet. So heißt es denn im letzten Kapitel des Bandes:

Der Aufstand kommt

in zwanzig Jahren.

Die Weißwäscher, Moralisten und Heulsusen

stehen dann an seiner Spitze. Alles wiederholt sich aber nicht.

Denen, die alles besitzen, den Mördern

wird diesmal Gnade nicht zuteil.

Wie gehört das alles zusammen? Das intim-persönliche Zärtliche und der Furor des Revolutionärs? Die individuelle Leiderfahrung und der emanzipative Ausblick auf die Geschichte? Die Antwort: So, genau so, wie es in diesem wunderbaren Gedichtband steht – wohlwissend, dass das eine vom anderen nicht zu trennen ist. Adorno hat bei Michael Mäde wohl kaum Pate gestanden, und doch korrespondiert seine im Band sich manifestierende Gesinnung mit Adornos Diktum, wonach allein das Gröbste, dass niemand mehr hungern muss, zart wäre. Ein Diktum, in dieser seiner Wahrheit derart suggestiv, dass es das gewohnt satte Leben in einer Welt, in der der Hunger in vielen ihrer Teile zum Alltag gehört, unerträglich werden lässt. Nicht zuletzt darum geht es auch Michael Mäde.