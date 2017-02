Revanche der Amateure

Kleiner Verein, ganz groß: Jamie McCombe von Lincoln City feiert mit einem jungen Fan den Sieg gegen Burnley Foto: Reuters

In England herrschte in den letzten Tagen rund um das Achtelfinale des Football Association Challenge Cups eine eher gedämpfte Stimmung. Der älteste Fußballwettbewerb der Welt (Erstaustragung: 1871/72) habe an Bedeutung verloren, hieß es. Als Beweis für diese These wird gerne der Umstand angeführt, dass die Topvereine der Premier League im englischen Pokal zuletzt des öfteren ihre zweite Garnitur auf den Platz schickten.

»Vielleicht haben wir etwas von der speziellen Magie des FA Cups zurückgebracht«, so der Trainer des Fünftligisten Lincoln City, Danny Cowley. Seine Mannschaft hatte zuvor für eine der größten Sensationen der jüngeren Cupgeschichte gesorgt und am Samstag den Erstligisten Burnley auswärts mit 1:0 geschlagen. In den ersten Runden konnte der Verein aus der englischen Grafschaft Lincolnshire bereits die Zweitligisten Brighton & Hove Albion sowie Ipswich Town aus dem Wettbewerb kicken.

Der Sieg über Burnley bedeutete gleichzeitig den ersten Einzug eines Vereins aus einer nichtprofessionellen Liga in das Viertelfinale des Pokals seit 103 Jahren. Zuletzt gelang dies den Queens Park Rangers im Jahre 1914. In der Runde der letzten acht trifft Lincoln auf den Sieger der Partie Arsenal gegen Sutton United.

Von mangelnder Begeisterung in bezug auf den FA Cup kann in Lincoln keine Rede sein. »Jeder der behauptete, der FA Cup sei tot, hat in den letzten sechs bis acht Wochen nicht in Lincoln gelebt«, sagte Cowley. Der sensationelle Erfolg im englischen Pokal habe den Verein wieder wachgerüttelt: »Dieser Klub erlebte viele harte Momente. Unser Pokal-Run brachte Lincoln City aber wieder zurück ins Bewusstsein der Menschen in dieser Stadt – und eroberte zudem deren Herzen. Wir genießen gerade jede Minute!«

Mann des Tages für die »Kobolde«, so der Spitzname von Lincoln City, war im Spiel gegen Burnley der Innenverteidiger Sean Raggett. In der Defensive hielt der 23jährige den walisischen Nationalstürmer Sam Vokes sowie Andre Gray in Schach, der in der Premier League bislang immerhin schon sechs Tore erzielte; aber was noch viel wichtiger war: Raggett köpfte in der 89. Minute nach einer Ecke das entscheidende Tor. »Ich finde dafür keine Worte, es ist einfach verrückt, ich kann es immer noch nicht glauben. Burnley ist ein starkes Team, das am letzten Wochenende noch gegen Chelsea remis gespielt hat«, so der Torschütze nach dem Spiel. Ein weiterer Lincoln-Held an diesem Abend war Torhüter Paul Farman, der gegen Andre Gray zweimal in höchster Not klären konnte.

Auch wenn Lincoln City aktuell in einer Amateurliga spielt, war es Trainer Cowley ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass es sich bei seiner Mannschaft um »ein professionelles Team« handele. Nach dem Spiel wartete in der Kabine von Lincoln City ein größeres Biersortiment, das nach Aussage des Coaches aber so gut wie unangetastet blieb. Man sei erst mitten in der Saison und kämpfe gerade außerdem um den Aufstieg in die vierte Liga. Aktuell ist Lincoln Tabellenführer der National League, hat also beste Aussichten, in der nächsten Saison eine Etage höher zu spielen.

In England wie auch beispielsweise in Deutschland fühlen sich die Amateurvereine vom nationalen Dachverband oft im Stich gelassen. Zudem verfolgen mittlerweile die meisten Fußballfans sonntags lieber die großen Ligen vor dem Fernseher, als auf dem heimischen Sportplatz vorbeizuschauen. Die Amateure geraten daher mittlerweile leider immer mehr in Vergessenheit. In England rief 2010 ein damals 41jähriger Fußballfan aus London mit dem Namen James Doe als Reaktion den Non-League Day ins Leben. An einem Sonntag im Jahr sind alle Fußballanhänger dazu aufgerufen, die Spielstätten der Amateure aufzusuchen. Dies hat den nichtprofessionellen Ligen durchaus Auftrieb gegeben. Der Erfolg von Lincoln City wird hoffentlich auch einen Teil zur Steigerung der Popularität des Amateurfußballs in England beitragen.