Nachschlag: Mordende Jecken

Foto: WDR/Thomas Kost

Ein Fan, das ist ein schwärmerischer Anhänger. Das Wort kommt aus dem Englischen von »Fanatic«. Ein Fanatiker ist auch Rainer Pösel, einer der Tatverdächtigen des Kölner »Tatorts« »Tanzmariechen«. Sein Fansein geht soweit, dass die Tochter Evelyn beim Karnevalsverein »De Jecke Aape« das Funkenmariechen geben soll, koste es, was es wolle. Und es kostet viel, denn die junge Frau hält dem Druck nicht stand und begeht Selbstmord. Dass nun ihre Trainerin totgeschlagen wird, macht den Vater verdächtig. Zwischendurch nehmen die Kommissare noch den Bauunternehmer Günther Kowatsch ins Visier, der »De Jecke Aape« unbedingt auf Erfolg trimmen will. Aber der war es nicht, ebensowenig wie das amtierende Funkenmariechen, sondern Evelyns vom Karnevalsglauben abgefallene Mutter. Ein Familiendrama also – und das leider nach der Schnur. Spannung? Fehlanzeige. Und der Karnevalshintergrund wirkt irgendwie drangepappt. Dass das trotzdem 10,71 Millionen Zuschauer sehen wollten, kann eigentlich nur einen Grund haben: Die Jecken sind los. (row)