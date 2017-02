Starke Offensive der PiS

Polen unter der PiS-Regierung: Der Nationalstolz ist ungebrochen. Jetzt gibt es sogar noch Kindergeld für die Ärmsten Foto: Christian Charisius/Reuters

Anfang dieses Monats hat die polnische Regierung die Bilanz von einem Jahr Kindergeld »500+« gezogen. Wie der bei der Präsidialverwaltung angesiedelte »Nationale Entwicklungsrat« mitteilte, erhalten rund 3,9 Millionen Berechtigte die Leistung von umgerechnet 115 Euro, die ab dem zweiten Kind gezahlt wird. Das wäre rund die Hälfte aller in Polen aufwachsenden Kinder und Jugendlichen. Die Folgen waren schon im vergangenen Sommer zu sehen: in Form zahlreicher Familien bescheidenen Lebensstils, die an der polnischen Ostseeküste Urlaub machten, teilweise erstmals im Leben. Untersuchungen, wofür das Geld in der übrigen Zeit ausgegeben wurde, haben nach Angaben der Wirtschaftshochschule SGH ergeben, dass 42,6 Prozent der Familien bessere Lebensmittel und Bekleidung für ihre Kinder gekauft, 34 Prozent damit Schul- und Kindergartengebühren sowie 32 Prozent Nachhilfeunterricht bezahlt haben (Mehrfachnennungen waren möglich). In Polens dereguliertem Kapitalismus und seinem auf Konkurrenz setzenden Bildungswesen sind das Notwendigkeiten. Familienministerin Elzbieta Rafalska erklärte bei der Präsentation der Ergebnisse, dass es in Polen Kinder- und Jugendarmut gebe, sei »eine Schande«, und »Mikrosimulationen« hätten ergeben, dass dieses Segment der Armut um 94 Prozent habe gesenkt werden können.

Sicher ist dabei viel Eigenlob im Spiel. Auch könnten die Zahlen geschönt sein. Aber die Tendenz wird selbst von der Opposition nicht mehr bestritten. Das hat womöglich damit zu tun, dass das Kindergeld auch ihrer Klientel zugute kommt, weil es ohne Einkommensprüfung an alle verheirateten Eltern gezahlt wird. Bei Alleinerziehenden greift allerdings eine Kappungsgrenze: Nur Elternteile, die pro Familienmitglied weniger als 800 Zloty (180 Euro) verdienen, bekommen es. Wer bei einem Kind auch nur einen Zloty mehr als 1.600 verdient, etwa die sprichwörtliche Verkäuferin im Supermarkt, geht leer aus. Denn, so Ministerin Rafalska vor einem Jahr, das Kindergeld dürfe keine Prämie auf Scheidungen bieten – obwohl teilweise gerade dies eingetreten ist: Gerade ärmere und kinderreiche Frauen können sich nun erstmals finanziell leisten, gewalttätige oder trinkende Männer zu verlassen.

Ob das Kindergeld auch zu mehr Geburten in Polen geführt hat, ist in der Forschung umstritten. Doch was es sicherlich bewirkt hat, ist eine stabile oder sogar – je nach Umfrage – leicht zunehmende Unterstützung für die Regierungspartei. Die will, gestärkt von diesen Erfolgen, nun ein zweites brennendes sozialpolitisches Problem angehen: die wachsende Wohnungsnot in den Ballungsgebieten. Hier hatten die Vorgängerregierungen zum Vorteil der Banken und der Immobilienbranche praktisch ausschließlich auf Eigentumswohnungen gesetzt, auch wenn die für Berufsanfänger und junge Familien nur um den Preis der Überschuldung finanzierbar sind. Die PiS-Regierung hat nun ein Programm »Wohnung+« aufgelegt, mit dem sie innerhalb weniger Jahre 40.000 Sozial­wohnungen bauen will – auf innenstadtnahem Gelände, das ohnehin in staatlichem Besitz ist, etwa ungenutzte Flächen von Eisenbahn oder Militär. Beim symbolischen ersten Spatenstich für eines dieser Projekte erklärte PiS-Chef Jaroslaw Ka­czynski, eine bezahlbare Wohnung zu haben sei eine Bedingung der Freiheit. Wem die Wohnung fehle, der sei nicht frei. Weit entfernt ist das nicht von den Erklärungen von DDR-Politikern über die zentrale Bedeutung der »Lösung der Wohnungsfrage«. Für das nächste Jahr ist auch eine Neuorganisation des Gesundheitswesens geplant. Ab 2018 soll jeder, der in Polen Steuern zahlt, ohne zusätzliche Beitragszahlungen das öffentliche Gesundheitswesen in Anspruch nehmen können.

Von dieser sozialpolitischen Offensive der PiS sind die liberalen Oppositionskräfte kalt erwischt worden. Wenn sie den Verdacht äußern, hier werde »politischer Klientelismus« betrieben, und die PiS ziehe sich aus Steuergeldern künftige Wähler heran, vertauschen sie allerdings Ursache und Wirkung. Tatsache ist, dass all die sozial­politischen Themen, die die PiS jetzt angeht, auf der Straße lagen, weil die liberalen Vorgängerregierungen sie über Jahrzehnte ignoriert hatten. 27 Jahre nach dem Systemwechsel lässt sich die eingetretene soziale Ungleichheit nicht mehr als Übergangserscheinung verharmlosen.

Inzwischen dämmert das auch der liberalen Opposition. Ihr nahestehende Publizisten und Wissenschaftler fordern seit einigen Monaten, die Kritik des Abbaus von Rechtsstaat und Gewaltenteilung mit einer sozialpolitischen Perspektive zu verbinden. Es könne kein einfaches Zurück zu den Zuständen vor 2015 geben; diese seien nicht so rosig gewesen, wie die Opposition sie immer darstelle. Die Gegenwart unter der PiS allerdings auch nicht. Die Frage, wie die aktive Sozialpolitik der Regierungspartei auf Dauer finanziert werden kann, wenn gleichzeitig die Aufwendungen fürs Militär noch über das NATO-Postulat von zwei auf drei Prozent der Wirtschaftsleistung (Brutto­inlandsprodukt) steigen sollen, ist bis jetzt nicht beantwortet. Einstweilen tut die Regierung so, als gäbe es Kanonen und Butter gleichzeitig, notfalls um den Preis höherer Staatsschulden.