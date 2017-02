Nachschlag: Nachkriegsdeals

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (r., CDU) und Karl-Heinz Kamp, Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, beim Deutschen Forum Sicherheitspolitik im Bundesinnenministerium (Berlin, 12.10.2015) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa-Bildfunk

Karl-Heinz Kamp ist Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, einer Einrichtung, die 1992 gegründet und direkt an das Verteidigungsministerium angegliedert wurde. Wie in diesen Kreisen üblich, erhielt Kamp eine Ausbildung in den Vereinigten Staaten, wo er auch ideologisch auf Zack gebracht wurde: »Die europäische Sicherheit (...) wird seit Jahrzehnten von den USA subventioniert. Das war ein Teil des Nachkriegsdeals, zu sagen, die Amerikaner sorgen dafür, dass die Europäer sich nicht um ihre Sicherheit kümmern müssen, dafür können sie ihren wirtschaftlichen Aufbau wieder machen.« Donald Trump ist nach eigenem Bekunden an Deals anderer Art interessiert – daher nahm Kamp erleichtert zur Kenntnis, dass dessen Vize Mike Pence der NATO jüngst in München Unterstützung zugesagt hat. Trotzdem müsse sich »Europa« künftig auf eine eigene Sicherheitsstrategie konzentrieren und Berlin den »Modernisierungsstau« bei der Bundeswehr auflösen. Der koste in den kommenden zehn Jahren 130 Milliarden Euro »nur an Ausrüstung«. (shu)