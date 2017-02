Den Mut nicht verlieren

Zu jW vom 11./12. Februar: »Zeitung mit Perspektive«

Ihr macht eine große, große Zeitung, und dieses Jubiläum kommt am Beginn eines Jahres, in dem die junge Welt so sehr für die gesamte Öffentlichkeit gebraucht wird wie seit längerer Zeit nicht mehr! Denn ein originär bundesdeutscher Imperialismus schlägt nach außen und innen zu, wie viele es nicht für möglich gehalten hätten – diesmal im Gewand von linksliberaler »Love and kindness« und mit den Mitteln einer (nahezu) Allparteienkoalition, der praktisch nur noch die AfD gegenübersteht, jene Partei, in der sich die falschesten (und verlogensten) Feinde des Neoliberalismus versammelt haben. Naive halblinke Dummheit und das Interesse des deutschen Großkapitals sind dabei so dusselig – halb zog sie ihn, halb sank er hin –, das Ganze weit nach rechts umkippen zu lassen. »Gegen rechts« ist letztlich eine gehaltlose Aussage, mit der heute nichts mehr beschrieben und nichts mehr erreicht werden kann. Uns steht wie schon lange nicht mehr eine alte Erfahrung vor Augen: »Wer hat uns verraten …«

Es gibt diesem Fiasko gegenüber, in dem wir leben müssen, praktisch nur noch Euch als Ankerpunkt einer seriösen Bespiegelung der Ereignisse – und dazu vielleicht eine Handvoll kleinerer Parteien, Zeitschriften und Vereine. Es gibt aber auch eine spürbare Stimmung, die den Mut nicht verlieren lässt. Mit Peter Hacks sei Euch zugerufen: Es lebe die junge Welt! Venceremos!

Jeff Laurence, per E-Mail

Fritz Bauer gebührt Achtung

Zu jW vom 8. Februar: »Späte Rechtsprechung«

Es hat mehr als 50 Jahre gedauert, bis auch in der bundesdeutschen Rechtsprechung begriffen wurde, dass jeder, der in Auschwitz »Dienst« tat, auch zugleich »Rädchen im Getriebe« der Massenmordmaschinerie gewesen ist. Fritz Bauer gebührt große Achtung dafür, dass er sich in einer Zeit der Verschleppung von Verfahren gegen nazistische Gewalttäter und unter dem Druck großer persönlicher Anfeindungen für die Durchführung des Auschwitz-Prozesses von 1963 eingesetzt hat. Dabei hat er entgegen allen damaligen westdeutschen Üblichkeiten auch die Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft der DDR gesucht und von dort Unterstützung erhalten. Erst lange nach seinem Tod wurde bekannt, dass er auch einen entscheidenden Anteil an der Ergreifung von Adolf Eichmann hatte, der dann in Israel vor Gericht gestellt und verurteilt wurde.

Ralph Dobrawa, Gotha

Das Volk im Rechtssinne

Zu jW vom 13. Februar: »Zurück zu den Fakten«

In seiner Polemik gegen Sahra Wagenknecht behauptet Knut Mellenthin, es gebe keinen Grund, einen »offensichtlich nicht existierenden ›Volkswillen‹ zu konstruieren und sich auf diesen zu berufen«, und meint damit die Wahlen in den USA und in Italien. Die Rechten berufen sich gern auf das Volk im völkischen Sinne und behaupten, seinen Willen feststellen zu können. Es gibt gute Gründe zu bezweifeln, dass es dieses Volk gibt. Das Volk der Völkischen ist nur eine Projektionsfläche für die politischen und gesellschaftlichen Wünsche, Hoffnungen und Ziele der Rechten.

Bei den Wahlen in den USA und in Italien und bei den anstehenden Wahlen z. B. in der BRD und in Frankreich geht es um das Volk im Rechtssinne, um das Wahlvolk. Dieses Volk existiert, es ist ein Fakt, zu dem man nicht zurückgehen muss, sondern von dem auszugehen ist. Es ist das Volk, das seine Souveränität gegen alle anderen Gewalten als unveräußerliches Recht besitzt und von dem alle Staatsgewalt ausgeht, die es in Wahlen und Abstimmungen ausübt. Es ist das Volk der Demokratie. (…)

Peter Römer, per E-Mail

Kandidaten der Finanzwelt

Zu jW vom 13. Februar: »Blechmusik fürs Volk«

Das, was François Fillon seit kurzem vorgeworfen wird, der Kandidat der Finanzwelt zu sein, trifft erst recht auf Emmanuel Macron zu, der von der Rothschild-Bank ins Wirtschaftsministerium wechselte. Warum also greift man Fillon an, wobei die übrigen Sachverhalte Jahre zurückliegen und zwar moralisch verwerflich sind, aber vermutlich nicht strafbar, schweigt aber zu Macron? Beide Kandidaten vertreten für Frankreich neoliberale Programme, aber außenpolitisch tritt Fillon für mehr Unabhängigkeit von Brüssel und für eine Kooperation mit Russland ein. Der Pro-Europäer Macron steht für Kontinuität in der bisherigen Außenpolitik und für den Schulterschluss mit Deutschland. Daher die Kampagne der linksliberalen Mainstreammedien Libération und Le Monde? (…)

Sigrid Krings, per E-Mail

Nur bedingt vergleichbar

Zu jW vom 10. Februar: »Geld und Hohn«

Die Analyse der Gemeinsamkeiten zwischen dem Hamburger SV und RB Leipzig spielt den Ball in eine eher falsche Richtung. Zum einen darf man nicht den Aspekt verschweigen, dass die Firma, mit der Klaus-Michael Kühne zu Reichtum gekommen ist, zu denjenigen Hamburger Unternehmen zählt, die immer noch sehr verschlossen mit ihrer Zeit zwischen 1933 und 1945 umgehen, obwohl man gerade als großer Logistikanbieter in nicht unerheblichem Maße vom Raub jüdischen Eigentums profitiert haben dürfte. Zum anderen lassen sich beide Fußballklubs nur äußerst bedingt vergleichen, da es schon einem Paradigmenwechsel gleichkommt, wenn man wie in Leipzig einen Verein vornehmlich zu Marketingzwecken für ein eigentlich im Mittelpunkt stehendes modernes Konsumprodukt von einem Reißbrett gründet. (…)

Rasmus Ph. Helt, Hamburg