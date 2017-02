Was reimt sich auf Zukunft?

Wolfgang Herzig: »Große Gesellschaft«, 1970/71, Öl auf Leinwand, 249 x 312 cm (aus der Ausstellung) Foto: Photo: mumok

Bereits Otto Wagner, Österreichs bedeutendster Architekt in der Belle Époque, hatte eine »Galerie für unsere Zeit« in Wien gefordert. Verwirklicht wurde das Ansinnen allerdings erst 1959, als Werner Hofmann (1928–2013), Gründungsdirektor des Museums des 20. Jahrhunderts, mit dem Aufbau einer Sammlung »buchstäblich aus dem Nichts« beginnen konnte. 1962 wurde das »20er Haus« dann endlich mit der Ausstellung »Kunst von 1900 bis heute« eröffnet. Dazu hatte man den österreichischen Pavillon der Brüsseler Weltausstellung von 1958 nach Wien transferiert. Das modernistisch-transparente Gebäude von Karl Schwanzer entsprach als »Einraummuseum« ganz den Vorstellungen Hofmanns, der bis 1969 300 Werke für seine »Lehrsammlung« anschaffen konnte und auch einen Skulpturengarten etablierte. Alle diese Ankäufe – von Gerstl, Moholy-Nagy, Mondrian und Max Ernst bis Asger Jorn oder Wolfgang Hollegha, nur die Pop Art wurde konsequent ignoriert – sind jetzt in einem Schau­depot im Souterrain des Museums moderner Kunst (Mumok), in dem das frühere »20er Haus« aufgegangen ist, zu sehen.

Das erste Museum für moderne Kunst in Österreich entwickelte sich zu einem lebendigen Ort, der den Avantgarden, die im Wien der 50er Jahre noch ein subkulturelles Dasein fristeten, erstmals institutionelle Anerkennung verschaffte. Friedrich Cerhas Ensemble »die reihe« trat im Haus am Schweizergarten ebenso auf wie die Autoren der Wiener Gruppe oder die Merce Cunningham Dance Company. Mit Ausstellungen wie »paris. mai 68« wagte sich Hofmann auch auf politisches Terrain. Dabei hätte es für die österreichische Kultur unmittelbar nach Kriegsende durchaus einen schnelleren und konsequenteren Neustart geben können – wäre es nach Viktor Matejka (1901–1993) gegangen. Der kommunistische Politiker amtierte von 1945 bis 1949 als erster Wiener Stadtrat für Kultur und Volksbildung und setzte sich für die Rückkehr von Emigranten wie Oskar Kokoschka und Arnold Schönberg ein – vergeblich. Der Antifaschist Matejka, der 1946 im Künstlerhaus die Ausstellung »Niemals vergessen!« organisiert hatte, wehrte sich gegen vorschnelle Entnazifizierungen und eine rückwärtsgewandte Kulturpolitik, die dann freilich spätestens im Mozartjahr 1956, nachdem Österreich in die neutrale Unabhängigkeit entlassen worden war, ihre Triumphe feierte.

»Kunst bedarf keiner Förderung, umso mehr brauchen Künstler Förderung auf vielerlei Art«, lautete die Devise Matejkas, dessen Horizont als Kulturpolitiker weit über die von seinen Genossen favorisierten realistischen Strömungen hinausreichte, die in Österreich beispielsweise Georg Eisler vertrat. In den 20er Jahren hatte Matejka damit begonnen, ein Archiv mit Zeitungsausschnitten zu Kunst und Kulturpolitik zusammenzutragen, das 1938 von den Nazis zerstört wurde. In den 50ern setzte er seine Sammlertätigkeit fort und konnte 1979 dem damaligen Museumsdirektor Dieter Ronte ein umfangreiches Archiv übergeben, das sich heute im Mumok befindet – mit der Aufforderung weiterzusammeln. Die »Wegbereiter«-Ausstellung bietet jetzt Einblicke in das Viktor-Matejka-Archiv. Die Sammlung ist nicht nur in Vitrinen ausgebreitet. An den Wänden sind Werke der Künstler zu sehen, denen Matejkas Interesse galt, darunter Herbert Boeckl, Albert Paris Gütersloh, Paul Flora und Fritz Wotruba. Orientierung im Dickicht des umfangreichen Archivs bietet der Systemanalytiker Gerhard Dirmoser, der das Archiv diagrammatisch ausgewertet hat und zeigt, welche Personen und Orte darin eine Rolle spielen und in welchem Verhältnis sie zueinander standen.

Die Ausstellung bietet auch Seitenblicke auf subversive, performative Praktiken im Wien der 50er und 60er Jahre von H. C. Artmann, Arnulf Rainer u. a., die meist von der Polizei beendet wurden, und auf einen weiteren Wegbereiter: auf den Domprediger Otto Mauer, der 1954 die für die österreichische Nachkriegsavantgarde höchst bedeutende Galerie nächst St. Stephan gründete und der auch mit Viktor Matejka in Verbindung stand. Schließlich hatte dieser 1945 ein Buch mit dem Titel »Katholik und Kommunist« publiziert. Zu sehen ist auch Peter Weibels 1993 entstandene, Matejka gewidmete Installation »Die Vertreibung der Vernunft«, die an 4.000 in die Emigration gedrängte österreichische Künstler und Wissenschaftler erinnert. Von den Schwierigkeiten bei der Aufarbeitung der Geschichte erzählt auch der Film »Fiat 522 C« von Chri­stian Philipp Müller. Das Auto der jüdischen Geschäftsfrau Rosa Glückselig war auf Umwegen ins Wiener Technische Museum gelangt und erst 2008 an einen der Söhne restituiert worden, dem das Gefährt schließlich abgekauft wurde. Der Titel der Ausstellung aber ist dem Chanson »wir wegbereiter« von Konrad Bayer, Gerhard Rühm und Oswald Wiener entlehnt. Es heißt darin: »pioniere der zukunft / sind wir die alles machen mit der vernunft«.