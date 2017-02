Pfeffersack des Tages: Handelskammer Hamburg

Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Schluss mit dem Standesdünkel im Norden. Die Posten der Hamburger Handelskammer wurden neu besetzt. Das verkündete Ergebnis am Freitag abend könnte die Republik erschüttern, denn es war für die »Wirtschaftslobbyisten ein Schlag ins Gesicht«, schrieb das Handelsblatt.

Von den zu besetzenden 58 Sitzen vereinte die Liste »Die Kammer sind wir« 55. Die Vertreter des empörten Mittelstands, die sich die »Kammerrebellen« nennen, waren gegen die ehrwürdigen Traditionen der Hanse auf die Barrikaden gegangen. Die »Zwangsgebühren« sollen weg, die der Kammer pro Jahr immerhin 40 Millionen Euro bescheren. Zahlen soll der fleißige Mittelständler nur noch, wenn es ihm beliebt.

Die Kammer ist eine Institution. Der klassizistische Bau der ältesten Handelskammer Deutschlands schmiegt sich ans Rathaus. Ein Symbol für die fließenden Geschäfte an der Elbe. Doch die Verteilungsspielräume werden enger. Der Mittelstand will ein größeres Stück vom Kuchen. Im Dezember kippte das Präsidium die festgefügte Sitte »über Geld spricht man nicht«. Als das Präsidium daraufhin bekanntgab, dass im Hause die Tätigkeit des Hauptgeschäftsführers mit 475.000 Euro pro Jahr belohnt wurde, verschärfte sich der Groll indes. Somit wurde die betriebliche Altersvorsorge reformiert. Kammermitarbeiter hatten in Einzelfällen im Alter höhere Bezüge erhalten als während ihrer aktiven Berufstätigkeit.

Reformen können Revolutionen einleiten. Die Kaufmannsgilde wurde angestachelt. Die Wahlbeteiligung stieg auf ein Viertel aller 74.000 im Handelsregister eingetragenen Unternehmer an. Und schmutzig ging es zu. Versandhauseigner Michael Otto, Vertreter des Ancien Régime, fühlte sich diffamiert, weil er auf einem Flyer in historischer Kaufmannstracht dargestellt worden war. Linke und Grüne gratulierten den Rebellen bereits. Kommt jetzt die Guillotine?