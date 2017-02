Auf Augenhöhe mit den USA

Hochkarätiger Gast aus Übersee: US-Vizepräsident Michael Pence am Freitag bei der Ankunft in München Foto: Michaela Rehle/Reuters

Die Frage nach der Zukunft des transatlantischen Bündnisses hat die gestern zu Ende gegangene Münchner Sicherheitskonferenz dominiert. Die Veranstaltung ist, wie üblich, hochkarätig besetzt gewesen. Mehr als 25 Staats- und Regierungschefs, rund 80 Außen- und Verteidigungsminister und insgesamt über 500 sogenannte Entscheidungsträger aus aller Welt nahmen laut den Organisatoren um den deutschen Spitzendiplomaten Wolfgang Ischinger an dem Event teil.

Zugegen waren neben US-Vizepräsident Michael »Mike« Pence unter anderem die Außenminister Russlands, der Volksrepublik China, Irans und Saudi-Arabiens. Zu den anwesenden »Entscheidungsträgern« zählten Vertreter der unterschiedlichsten Organisationen, Unternehmen und Institutionen vom Direktor der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, Voker Perthes, und dem Präsidenten des Washingtoner Carnegie Endowment, William J. Burns, über Siemens-Chef Josef Käser (Joe Kaeser) und den einstigen NATO-General James G. Stavridis bis zum türkischen Geheimdienstchef Hakan Fidan.

Eines der wichtigsten Themen sind in zahlreichen Reden und Diskus­sionsrunden die lautstarken Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump gewesen, die NATO sei »obsolet«, und die USA würden in Zukunft wohl enger mit Russland kooperieren. Trumps Äußerungen hatten nicht nur das transatlantische Establishment auf beiden Seiten des Ozeans heftig erschüttert. Glaubt man den Beteuerungen der nach München eingeflogenen US-Delegation, dann ist an ihnen ebensoviel dran wie an den meisten außenpolitischen Fanfarenstößen des ins Weiße Haus gewechselten Immobilienmoguls: praktisch nichts.

Trump unterstütze die NATO »nun« in vollem Umfang, teilte US-Verteidigungsminister James Mattis mit. US-Vizepräsident Pence erklärte, »das Versprechen« seines Chefs laute: »Wir werden an der Seite Europas stehen«; die USA würden »unerschütterlich« ihre »Verpflichtungen für unsere transatlantische Allianz erfüllen« und »immer Ihr wichtigster Bündnispartner sein«.

Die Bundesregierung hat das zufrieden notiert – aus einem einfachen Grund, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel in München etwa mit Blick auf den Krieg gegen den »Islamischen Staat« (IS) erklärte: »Wir brauchen die militärische Kraft der Vereinigten Staaten von Amerika.« Noch jedenfalls. Denn Berlin hält an seinem Ziel fest, den deutschen Militärhaushalt erheblich in die Höhe zu schrauben. Der NATO-Richtwert liegt bei zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Doch die Erreichung dieses Ziels könnte, wie Merkel jetzt in München einräumte, ein wenig länger dauern als erhofft. Denn Steigerungsraten von mehr als den diesjährigen acht Prozent hält die Kanzlerin für schwer durchsetzbar. Auch der ergänzende Ausbau der EU-Außen- und Militärpolitik, den Außenminister Sigmar Gabriel in München zum wiederholten Male forderte, wird noch einige Jahre dauern.

Unabhängig davon nutzt Berlin jedoch die relative Schwächephase, in der sich Washington dank den Anmaßungen und den technischen Fehlleistungen der Trumpschen Außenpolitik befindet, um sich weltpolitisch aufzuwerten. Dazu sollte nicht zuletzt die Dramaturgie der Münchner Sicherheitskonferenz beitragen, die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gemeinsam mit ihrem US-Amtskollegen eröffnete und in deren Verlauf Merkel, von der Leyen und Außenminister Sigmar Gabriel sich zu Hütern des Völkerrechts und der Menschenrechte gegenüber den USA stilisierten – in der Hoffnung, sich damit an die Spitze all derjenigen Staaten zu setzen, die von der neuen US-Administration bereits verprellt wurden. Das Motto hatte Gabriel per Interview am Tag vor dem Beginn der Sicherheitskonferenz verkündet: Es gehe darum, »auf Augenhöhe« mit den Vereinigten Staaten zu gelangen.

Demgegenüber sind die zahlreichen anderen Themen, die in München diskutiert wurden, etwas in den Hintergrund gerückt – etwa der Ukraine-Konflikt, den Berlin im Minsk-Format lösen möchte, um seine weltpolitische Führungsfähigkeit unter Beweis zu stellen, aber auch der Sy­rien-Krieg und der Krieg gegen den IS. Und auch der Hinweis des russischen Außenministers Sergej Lawrow, die westliche Dominanz werde kaum von Dauer sein. Dieser Fingerzeig könnte bereits die nächste Münchner Sicherheitskonferenz mehr als gedacht beschäftigen.