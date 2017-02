Einigung im öffentlichen Dienst

Warnstreiks in Jena am vergangenen Mittwoch Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa-Bildfunk

Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder ist beigelegt: Die Tarifparteien einigten sich am Freitag abend in Potsdam. »Wir haben ein Ergebnis mit deutlichen Reallohnsteigerungen erzielt«, erklärte der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Frank Bsirske. Die Anhebung der Gehälter um zwei Prozent beziehungsweise um mindestens 75 Euro im Monat gilt laut ver.di rückwirkend zum 1. Januar 2017. Am 1. Januar 2018 gebe es eine weitere Erhöhung um 2,35 Prozent. Bsirske zufolge stimmte die ver.di-Tarifkommission dem Tarifabschluss einstimmig ohne Gegenstimmen und Enthaltungen zu. Ver.di und der Beamtenbund DBB hatten ursprünglich ein Lohnplus von sechs Prozent gefordert. Die Beschäftigten hatten dieser Forderung Nachdruck verliehen, in dem sie mehrfach ganztägig in einen Warnstreik traten.

Der Verhandlungsführer der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD), bezifferte die Mehrausgaben, die durch den Tarifabschluss für die zirka 800.000 Angestellten auf die Länder zukommen, in diesem Jahr auf 870 Millionen Euro und 2018 auf 1,9 Milliarden Euro.

Die Tarifparteien einigten sich zudem darauf, die Struktur der Länderbesoldungstabellen an die des Bundes und der Kommunen anzupassen. Dadurch erhalten Zehntausende Lehrer, die vor allem in ostdeutschen Ländern nicht verbeamtet, sondern angestellt sind, jeden Monat bis zu 150 Euro mehr. Die Anpassung soll in zwei Schritten zum 1. Januar 2018 und 1. Oktober 2018 erfolgen. Alle Erzieher und Kitaleiter erhalten eine Zulage in Höhe von 80 Euro, wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hervorhob. Das Tarifergebnis wird von den Landtagen üblicherweise auch auf die Länderbeamten sowie Pensionäre übertragen und gilt dann für insgesamt rund drei Millionen Menschen. Nur Hessen ist kein TdL-Mitglied, dort gilt der Tarifabschluss nicht. (AFP/jW)