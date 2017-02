Offensive auf Westteil Mossuls

Mossul unter Beschuss: Irakische Artillerie feuert auf die Großstadt im Norden des Landes (19.2.2017) Foto: Zohra Bensemra/Reuters

Die irakische Armee hat ihre Offensive zur Eroberung der westlichen Stadtteile Mossuls begonnen. Ministerpräsident Haider Al-Abadi verkündete am Sonntag in einer Fernsehansprache den offiziellen Start der Bodenoffensive auf die letzte irakische Hochburg des »Islamischen Staates« (IS). Erstes Ziel der von Süden vorrückenden Soldaten war der Flughafen der Stadt, wie das Militär mitteilte.

In den ersten Stunden der Offensive nahm die Armee nach eigenen Angaben bereits mehrere Dörfer ein. Die Luftwaffe hatte über Westmossul Flugblätter abgeworfen, um die Einwohner vor den bevorstehenden Kämpfen zu warnen, wie das Verteidigungsministerium in Bagdad mitteilte. Darin wurden die Bewohner zur Kooperation aufgerufen, um die Zahl der Verluste klein zu halten. In anderen Flugblättern wurden die Milizen des IS zur Kapitulation aufgefordert.

Nach der Eroberung des Ostteils von Mossul im Januar werden die IS-Kämpfer in den westlich des Tigris gelegenen Stadtvierteln belagert. Die Vereinten Nationen schätzen, dass sich dort zudem etwa 750.000 Zivilisten, darunter viele Kinder, aufhalten. Die UN warnten bereits im Vorfeld vor Massenvertreibungen und dramatischen Folgen für die Einwohner.

Jeder zweite Bewohner könnte im Zuge des Angriffs aus seinem Haus fliehen, erklärte am Samstag die UN-Koordinatorin für den Irak, Lise Grande. Schon im Vorfeld des Kampfes sei die Lebensmittel- und Wasserversorgung knapp. Hilfsorganisationen und die irakische Regierung bereiteten südlich der Stadt Notfallager vor.

Mit Unterstützung der von den USA geführten »Anti-IS-Allianz« begann die irakische Armee bereits im Oktober ihre Offensive auf Mossul. Militärs rechnen damit, dass die Eroberung von Westmossul deutlich schwieriger wird, weil die Straßen der Altstadt für Panzerfahrzeuge unpassierbar sind.

(dpa/Reuters/jW)