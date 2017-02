Mark Reeder im Studio mit der Band Malaria: »B-Movie« Foto: Arte/ DEF Media/ZDF

Oh Boy

Niko ist Ende Zwanzig, aber statt eine gewisse Sicherheit in seinem Leben erreicht zu haben, wie es sein Vater von ihm erwartet, ist der Sohn ein wenig verloren in seinem Dasein. Eigentlich ist er an diesem Tag auch nur auf der Suche nach einer ganz normalen Tasse Kaffee, doch diese soll ihm vorerst verwehrt bleiben. Alles hübsch. Und Niko Fischer von Tom Schilling sehr gut verkörpert. Man ist aber auch dauernd versucht zu sagen: Geh arbeiten! Mit Katharina Schüttler (Elli), Justus von Dohnányi (Nachbar Karl Speckenbach). D 2012. Regie: Jan Ole Gerster.

3sat, Sa., 20.15

Nachbarschaftsgeschichten: Paris/Berlin

Verfeindete Geschwister

Die erste Folge dieser den Abend über laufenden vierteiligen Dokumentation zeigt anhand der architektonischen Gestaltung, wie die großen französischen Könige den Grundstein für das moderne Paris gelegt und dadurch maßgeblich Einfluss auf das vergleichsweise provinzielle Berlin ausgeübt haben.

Arte, Sa., 20.15

B-Movie

Eine Stadt im Ausnahmezustand

Ein 2014 entstandener Dokumentarfilm über Musik, Kunst und Chaos im Westberlin der 1980er Jahre. Und das ist schön und bitter, denn das Berlin von heute ist ein sehr langweiliger Ort geworden.

Arte, Sa., 23.50

Terra X: Sensationsfund in Brasilien

Die ersten Amerikaner

Funde in Brasilien zeigen wohl, dass auf dem Doppelkontinent viel früher Menschen lebten als bisher angenommen. Woher kamen die ersten Amerikaner? Wie und warum haben sie sich auf den Weg gemacht? Und warum sind sie fast spurlos wieder verschwunden? Wussten sie schon, dass die weißen Ausrotter kommen würden?

ZDF, So., 19.30

Eine auswärtige Affäre

In der Schwarzmarktbar »Lorelei« singt die verführerische Erika von Schlütow vor GIs. Sie war im Krieg die Mätresse eines Nazischergen und muss sich jetzt als Nachtclubsängerin durchschlagen. Einer ihrer größten Bewunderer ist der US-Besatzungsoffizier John Pringle, mit dem sie eine Affäre hat. Pech für die beiden, dass in diesen Tagen amerikanische Kongressabgeordnete nach Berlin kommen, um das moralische Verhalten der Truppe zu untersuchen. Klassiker mit Marlene Dietrich (Erika von Schlütow), Jean Arthur (Phoebe Frost), John Lund (John Pringle). USA 1948. Regie: Billy Wilder.

Arte, So., 22.20