Zu jW vom 11./12. Februar: »Zeitung mit ­Perspektive«

Liebe Freunde und Genossen, liebe jW-Macher, um mal einen neudeutschen Begriff zu verwenden. Herzlichen Glückwunsch zu Eurem Jubiläum! 70 Jahre junge Welt sind schon toll, besonders wenn man das Umfeld heute betrachtet. Von den 70 Jahren habt Ihr mich mehr als 40 Jahre begleitet. Ich bin Euch nur in den etwas wirren 90er Jahren von der Fahne gegangen, um dann ab Ende der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts wieder Vertrauen in Eure Inhalte zu setzen. Das hatte in diesen komplizierten Zeiten sicher auch mit vertrauten Namen, die ich bei Euch fand, zu tun. Da ich das Glück habe, in der Nähe Berlins zu wohnen, bekomme ich meine Zeitung jeden Morgen schon vor halb sechs in den Briefkasten geworfen, und so kann unser Frühstück, gegen halb sieben, auch immer mit dem kurzen Lesen »meiner Kampf- und Orientierungspostille« abgeschlossen werden (ausführlich lese ich dann mittags im Büro und meine Frau am Abend). Damit bin ich für den Tag gewappnet, und die Merkwürdigkeiten, die mir dann aus dem Autoradio entgegenschallen, können eingeordnet werden. Macht weiter so! Nur bei Euch heißt Gesicht auch Standpunkt zeigen. (…)

Uli Jeschke, Chorin

Die junge Welt erhielt zu ihrem 70. Geburtstag zahlreiche Zuschriften mit Glückwünschen. Wir danken allen Gratulanten auf diesem Weg und bitten um Verständnis, dass wir nicht in der Lage sind, alle Zuschriften abzudrucken beziehungsweise zu beantworten.

Realistische Alternativen unterbreiten

Zu jW vom 13. Februar: »Zurück zu den Fakten«

Vielen Dank für die Auswertung der Umfrageergebnisse zu der Akzeptanz des neuen US-Präsidenten durch – ja, durch wen? Durch das (Wahl-)Volk? Obwohl Knut Mellenthin dazu keine direkte Aussage macht und durchgehend den Passiv benutzt, wirft er umgekehrt Sahra Wagenknecht genau das nebenbei vor. Neben der negativ gewendeten (und damit nicht weniger infamen) Unterstellung, als Spitzenkandidatin der Linken ja wohl »nicht bei Strache abgeschrieben« zu haben, wirft er ihr vor, in erschreckendem Ausmaß die Weltsicht der Rechten verinnerlicht zu haben. So sehr ich die Artikel Mellenthins bisher wegen ihrer differenzierenden Analyse und Sachkenntnis geschätzt habe, diese Schlussfolgerung finde ich nicht nur nicht hilfreich, sondern bösartig und dazu geeignet, Die Linke zu beschädigen.

Ich habe die originäre Aussage von Wagenknecht nicht gelesen, finde sie aber nachvollziehbar. Es kann ja sein, dass dem jeweiligen Ausgang der angeführten Abstimmungen sehr viel differenziertere Ursachen zugrunde liegen (worauf gründet eigentlich Mellenthins Analyse, nach der es hauptsächlich »der Block von Rechten, rassistischen Separatisten der Lega Nord und Neofaschisten« war, der Renzi scheitern ließ?). Wagenknecht ist als Linke eine weit über den Kreis der Linken hinaus anerkannte Politikerin und macht als solche ihre Aussagen. Sie zielt mit der inkriminierten Aussage zu den Abstimmungen darauf, eine Tendenz deutlich zu machen, nach der den Herrschenden ein Strich durch die Rechnung gemacht werden soll. Waren es in den USA doch die männlichen, weißen, abgehängten Arbeiter bzw. Arbeitslosen aus dem sogenannten Rust belt, also den niedergegangenen Industriegebieten, die als ein wesentlicher Faktor zum Wahlsieg Donald Trumps beigetragen haben. Seit wann bilden Arbeitslosigkeit und zerstörte Sozialstaatsstrukturen nicht mehr den Nährboden für Verunsicherung und Orientierungslosigkeit in Teilen der Arbeiterklasse? Und führen dann eben – unter den herrschenden Kräfteverhältnissen – zu dem beklagten Verhalten. Dass Rechtspopulisten diesen Sachverhalt demagogisch instrumentalisieren und erfolgreich für sich ausschlachten, ist Tatsache. Dass Linke deshalb aber diese Zusammenhänge nicht mehr aufzeigen dürfen, ist absurd und sorgt nur für weitere Verwirrung. Statt dessen sollten wir, um wieder glaubwürdig zu werden, realistische Alternativen unterbreiten und solidarisches Handeln an den Tag legen.

Ursula Möllenberg, per E-Mail

Wessen Wille geschieht?

Zu jW vom 13. Februar: »Zurück zu den Fakten«

Jeder Satz von Knut Mellenthin trifft die Fakten und ist bedenkenswert, auch die Kritik an Sahra Wagenknecht. Sein Resümee, dass es keinen Grund gibt, einen offensichtlich nicht existierenden »Volkswillen« (für die Wahl Donald Trumps) zu konstruieren und sich auf diesen zu berufen, führt zu der zentralen Frage, wessen Wille hier geschieht. Dabei hat Mellenthin eine Position der Friedensbewegung, die ich teile, ausgespart: Der US-Wahlkampf war nach Ausschaltung des demokratischen Kandidaten Bernard Sanders die Konkurrenz zwischen zwei Parteien des Establishments, zwischen Oligarchen. Uns interessierten primär die außenpolitischen Perspektiven. Eine Wahl Trumps versprach eher eine Kooperation mit Russland als eine mit Killary Clinton drohende Konfrontation. (…) Nur diese vage Alternative zu Clinton, die auf den tönernen Füßen von Wahlversprechungen stand, führte zu falschen linken Beurteilungen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Manfred Lotze, per E-Mail

Fake news

Zu jW vom 9. Februar: »Syrien weist Vorwürfe von Amnesty zurück«

Im Krieg, so heißt es, stirbt die Wahrheit zuerst. Die Propagandastrategen markieren den/die Grundbösen, der (und seine Verbündeten) sind vogelfrei, geächtet. Gerne wird Hitler genutzt: Slobodan Milosevic war es, Saddam Hussein auch, selbstverständlich Baschar Al-Assad. Es spielt überhaupt keine Rolle, dass der serbische Hufeisenplan, die zerfetzten Frühgeborenen in Kuwait, die irakischen Chemiewaffen (Powell mit »Beweisfotos« im UN-Sicherheitsrat!) frei erfunden – Fake news – waren, sie haben ihren Zweck erfüllt. Auch dabei konnte man auf Hitler zurückgreifen. »Der Sieger wird nicht gefragt«, wusste der. Und tatsächlich ist von den Berufslügnern niemand zur Verantwortung gezogen worden – von wem auch. (…)

Peter Tiedke, per E-Mail