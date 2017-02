»Izquierda! Izquierda! Izquierda!«: Gina Pietsch Foto: Gabriele Senft

Daniel Viglietti trat im Februar 1974 beim Festival des Politischen Liedes in Ostberlin auf. Ein halbes Jahr nach dem faschistischen Putsch in Chile. War man da noch unter Schock?

Das war eine große Traurigkeit für alle. Wir waren sehr glücklich gewesen, dass die Volksfrontregierung von Präsident Salvador Allende 1970 ein Horrorregime abgelöst hatte. Und dann musste er sterben, wie auch Victor Jara und viele hundert andere. Wir kannten chilenische Künstler, mit denen wir schon in der DDR gespielt hatten, wie zum Beispiel Quilapayún, und waren in großer Sorge, was mit ihnen passiert war.

Viglietti war als Linker 1973 vor den Militärs in Uruguay geflohen. Auf dem Festival sang er unter anderem das kämpferische Lied: »Por todo Chile«. Darin heißt es: »das ganze Chile wird uns gehören / weil wir uns wehren / unzählbar viele für unser Chile / unsere Gewehre für unser Chile«.

Ja, das war sehr wichtig. Wir hörten das Lied zum ersten Mal. Wir haben uns von Daniel sofort die Noten und den Text geben lassen, Heinz Kalau hat rasch eine deutsche Nachdichtung gemacht und wir haben es in unser Repertoire übernommen – und es auch gespielt, als wir 1977 auf Lateinamerika-Tournee gegangen sind.

War das ein Ausflug in Feindesland?

Unsere Gruppe Jahrgang 49 sollte in fünf Wochen in fünf Staaten spielen: Mexiko, Venezuela, Kolumbien, Ecuador und Peru. Eingeladen wurden wir von den dortigen DDR-Freundschaftsgesellschaften, die gegründet worden waren, damit diese Staaten die DDR anerkennen. DDR und BRD wurden ja erst 1973 als Mitglieder in die UNO aufgenommen.

Wie wurde die Lateinamerika-Tour politisch vorbereitet?

Wir wurden ja von der Künstleragentur der DDR geschickt. Da gab es auch Leute, die hatten keine Ahnung von der Materie. Vor der Lateinamerika-Tournee wollte uns da eine Dame den »Linken Marsch« von Wladimir Majakowski streichen. Begründung: »In Mexiko funktionieren keine Märsche«. Wir haben ihn natürlich trotzdem gespielt. Das ist sehr gut angekommen. Beim zweiten Konzert kam ein Professor auf die Bühne und schenkte mir statt Blumen den spanischen Text vom »Linken Marsch«. Beim dritten Konzert habe ich dann eine Strophe in Spanisch gesungen. Am Ende jeder Strophe heißt es »Links! Links! Links!« Also »Izquierda! Izquierda! Izquierda!«Von da an hatte ich meinen Spitznamen weg. Wenn ich durchs Hotel ging lief, wurde gerufen: »Izquierda! Izquierda! Izquierda!«

Und in den anderen Staaten?

Die nächste Station war Venezuela. Wir sind wir in Caracas gelandet und mussten stundenlang warten, bis uns erklärt wurde, dass wir »unerwünschte Personen« seien. Am Abend waren wir wieder in Mexiko-Stadt und wurden empfangen mit »Willkommen in der Heimat«. Die haben uns sofort die ganze Woche gefüllt mit Konzerten. Immer ausverkauft, immer voll. Wir fragten, warum uns Venezuela die Einreise verweigerte. Antwort: Weil ihr als als erste Gruppe beim Pressefest der KP in Mexiko-Stadt gespielt habt. Und dann noch das Lied »Por todo Chile«. Und ein Lied für Ho Chi Minh.

In Kolumbien durften wir dann alles singen. Wir gaben sogar ein Konzert in einer von der Guerrilla befreiten Stadt. Doch in Quito, der Hauptstadt von Ecuador, gab es wieder Probleme. Wir durften drei Tage nicht aus dem Hotel, weil die Zeitungen forderten, uns wieder in die DDR zu schicken. Ecuador unterhielt gute Kontakte zur Pinochet-Regierung in Chile. Das war eine richtige Hetzkampagne und wieder hatte es mit dem Lied »Por todo Chile« zu tun. Doch dann durften wir doch noch ein Konzert geben. Da haben wir dann alles gesungen. In Peru haben sie uns zwar dann ins Land gelassen, aber nicht unsere Anlage. Schließlich bekamen wir sie – für ein einziges Konzert. Es fand am Rand von Lima in einer Schule statt, die »RDA« hieß: República Democrática Alemana, DDR auf spanisch. Uns zu Ehren hatte man sogar »RDA« mit Steinen nachgebaut, das ähnelte dem »Hollywood« über Los Angeles.

Warum?

Weil sie Kommunisten waren und sich das getraut haben. Auch wenn man es heute nicht glauben will: Die DDR hatte bei den Linken in diesen Ländern einen sehr guten Ruf. Die wussten, wir hatten von allen sozialistischen Ländern den höchsten Lebensstandard, wir hatten also sehr viel geschafft. Aber als wir am nächsten Tag in Lima abfliegen wollten, sagte man uns, dass der Direktor dieser Schule auf der Stelle verhaftet worden war. Unser Konzert war wie eine Mutprobe gewesen.

Gab es noch andere Lieder, die bei Ihren weiteren Auslandstourneen für Wirbel sorgten?

Als wir 1978 in Spanien beim zweiten Festival der KP sangen, sollte ich die Lieder aus dem spanischen Bürgerkrieg nicht singen, weil der KP-Chef Santiago Carrillo diese Lieder nicht mehr hören wollte, sagte man uns in der DDR. Carrillo wollte alles neu machen, das sei Teil seines »Eurokommunismus« in Distanz zu Moskau. Also sang ich nicht das »Lied von der Thälmannkolonne« und auch nicht »Das Heer vom Ebro«. Vor Ort war das richtig peinlich, weil die Leute genau diese Lieder von uns hören wollten.